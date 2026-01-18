English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Babu Davoos Tour: పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా దావోస్ కు చంద్రబాబు నాయుడు..

Babu Davoos Tour: APకి పెట్టుబడుల సాధనే లక్ష్యంగా నేటి నుంచి 4 రోజుల పాటు సీఎం చంద్రబాబు బృందం దావోస్‌లో పర్యటిస్తోంది. దావోస్‌లో ఈ నెల 19 నుంచి జరగనున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సు వేదిక వద్ద ఏపీ లాంజ్‌ సిద్ధమైంది. దేశ, విదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు ఇక్కడ భేటీ కానున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 18, 2026, 10:26 AM IST

Babu Davoos Tour: పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా దావోస్ కు చంద్రబాబు నాయుడు..

Chandrababu Naidu Davoos Tour: ఈ నెల 19 నుంచి 22 వరకు అక్కడ జరిగే ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. పారిశ్రామికవేత్తలు, పలు సంస్థల CEOలు వివిధ దేశాల ప్రతినిధులతో చంద్రబాబు సమావేశమవుతారు. మొత్తంగా దావోస్‌లో 36 కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొంటారు. ప్రభుత్వాల మధ్య జరిగే 3 సమావేశాలు, పారిశ్రామికవేత్తలతో జరిగే 16 వన్‌ టు వన్‌ మీటింగ్‌కు హాజరుకానున్నారు. 9 రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశాలు, ప్లీనరీ సెషన్స్‌లోనూ పాల్గొంటారు. ఇందుకుగాను వివిధ శాఖల మంత్రులు, అధికారులతో కలిసి రాత్రి విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీ వెళుతున్నారు. అక్కడి నుంచి జ్యూరిచ్‌ చేరుకుంటారు. 

తొలిరోజు జ్యూరిచ్‌లోని హిల్టన్‌ హోటల్‌లో స్విట్జర్లాండ్‌లోని భారత రాయబారి మృదుల్‌కుమార్‌తో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అవుతారు. అనంతరం భారత రాయబార కార్యాలయంలో ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే తెలుగు డయాస్పోరాకు హాజరవుతారు. సుమారు 20 దేశాల ప్రవాసాంధ్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. అనంతరం చంద్రబాబు జ్యూరిచ్‌ నుంచి దావోస్‌ వెళ్తారు. దావోస్‌లో యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌ ఆర్థిక,పర్యాటక శాఖ  మంత్రితో పాటు వివిధ దేశాల ప్రతినిధులతో సమావేశమవుతారు.  

ఇక  20వ తేదీ ఇండియా ఎట్‌ సెంటర్‌ జియోగ్రఫీ గ్రోత్‌- ఏపీ ఎడ్వాంటేజ్‌  పేరిట సీఐఐ నిర్వహిస్తున్న సదస్సులో పాల్గొంటారు. ఐబీఎం ఛైర్మన్, సీఈవో తో భేటీ అవుతారు. గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ CEO తోనూ చంద్రబాబు సమావేశమవుతారు. స్విట్జర్లాండ్, ఇజ్రాయెల్‌ ఆర్థిక వ్యవహారాల మంత్రులు, అంతర్జాతీయ కంటెయినర్‌ లాజిస్టిక్స్‌ సంస్థ మోలర్‌మెర్క్స్‌ సీఈఓలతో చంద్రబాబు వేర్వేరుగా భేటీ అవుతారు. ఏఐ మూమెంట్‌ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్‌ గ్లోబల్‌ ఎకానమీ’ సదస్సులో ముఖ్యవక్తగా చంద్రబాబు పాల్గొంటారని సమాచారం.

ఇక  21న బ్లూమ్‌బెర్గ్‌ సంస్థ నిర్వహించనున్న ట్రిలియన్స్‌ ఆఫ్‌ డాలర్స్‌ ఏఐ మూమెంట్‌ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్‌ గ్లోబల్‌ ఎకానమీ సెషన్‌లో చంద్రబాబు ముఖ్య వక్తగా ప్రసంగించనున్నారు.  22న దావోస్‌ నుంచి జ్యూరిచ్‌కు చేరుకుని, అక్కడి నుంచి తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. 23న ఉదయం చంద్రబాబు బృందం హైదరాబాద్‌ చేరుకోనుంది. 

