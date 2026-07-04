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126 రోజుల తర్వాత ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు.. మొజ్తాబా హాజరుపై సర్వత్రా చర్చ..

Iran Superme Leader khamenei Last Rights: ఇరాన్ -  అమెరికా యుద్ధం సద్ధుమణిగిన తర్వాత ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ అంత్యక్రియలు ఇపుడు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ సుప్రీం ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హతమయ్యారు. యుద్ధం సాగుతున్న సమయంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం ఆయతుల్లా ఖమేని అంత్యక్రియలు నిర్వహించలేదు.  ఇటీవల ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం జరిగింది. ఉద్రిక్త పరిస్థితులు సద్ధుమణిగినతర్వాత ఖమేనీ అంత్యక్రియలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 04, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:36 AM IST
126 రోజుల తర్వాత ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు.. మొజ్తాబా హాజరుపై సర్వత్రా చర్చ..
Image Credit: Ali Khamenei Last Rights(ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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