/126 రోజుల తర్వాత ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు.. మొజ్తాబా హాజరుపై సర్వత్రా చర్చ..

Iran Khamenei News: అయితుల్ల ఖమేని అంత్యక్రియలను ఐదురోజులపాటు నిర్వహించనున్నారు. ఈ అంత్యక్రియలను రేపటి (జులై 5) నుంచి 9 వరకు నిర్వహించనున్నారు. తండ్రి అంత్యక్రియలకు కుమారుడు మొజ్తాబా హాజరవుతాడా? లేదా? అనే అంశంపై తీవ్ర చర్చసాగుతోంది. ఆయతుల్లా ఖమేనీ మరణంతో ఆయకుమారుడు మొజ్తాబా ఖమేని ఇరాన్ సుప్రీంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇజ్రాయెల్ తో కలిసి అమెరికా చేసిన దాడుల్లో ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం మొజ్తాబా తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. దీంతో యుద్ధ సమయంలో ప్రకటనలు మాత్రమే వెలుగులోకి వచ్చాయేగానీ, ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం మొజ్తాబా ఖమేని ఎక్కడా కనిపించలేదు. యుద్ధంలో జరిగిన దాడుల్లో మొజ్తాబా ముఖం తీవ్రంగా గాయపడిందని, ఆయకు ప్రత్యేకంగా చికిత్స అందిస్తున్నారని సమాచారం.
126 రోజుల తర్వాత అంత్యక్రియలు..
సాధారణంగా వ్యక్తి మరణించినపుడు ఇస్లాం సంప్రదాయం ప్రకారం 24 గంటల్లోపు అంత్యక్రియలు పూర్తి చేయాలి. ఆయతుల్లా ఖమేనీ ఇరాన్ సుప్రీం హోదాలో చనిపోవడంతో రసాయనాల పూత, ఎంబాకింగ్ చేసి పార్థివదేహాన్ని భద్రపరిచారు. ఇరాన్ లో సాధారణ పరిస్థితులు వచ్చిన తర్వాత ఇపుడు అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లను పూర్తిచేశారు. వివిధ దేశాల నుంచి ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, ఇరాన్ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖులు ఖమేనికి నివాళులు అర్పించేందుకు వీలుగా భారీ ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశారు. వివిధ దేశాలకు చెందిన ప్రధానులు, అధ్యక్షులు, దౌత్యవేత్తలు, ముస్లిం దేశాల ప్రతినిధులు అంత్యక్రియలకు హాజరుకాబోతున్నారు.
ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు..
ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించిన తర్వాత.. ఆయన వారసుడిగా ఖమేని కుమారుడు మొజ్తాబా ఇరాన్ సుప్రీంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చింది. యుద్ధం ప్రారంభమైన నాటి నుంచి అలీ ఖమేనీ కుమారుడు మొజ్తాబా ఖమేనీ ఎక్కడా కన్పించకుండా పోయారు. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లోని సుప్రీం లీడర్ ఉన్న కాంపౌండ్పై జరిగిన దాడుల్లో మొజ్తాబా గాయపడ్డారు. ఆయన్ని రహస్య స్థావరంలో ఉంచి ప్రత్యేక చికిత్స చేస్తున్నట్లు సమాచారం. టెహ్రాన్ లో తండ్రి అలీ ఖమేని అంత్యక్రియలు జరుగబోతున్న సమయంలో మొజ్తాబా అంత్యక్రియలకు హాజరుపై సర్వత్రా చర్చసాగుతోంది. ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ తండ్రి అంత్యక్రియల్లో పాల్గొంటారా..? అజ్ఞాతవాసంలో ఉంటున్న మొజ్తాబా తండ్రి అంత్యక్రియల్లో కన్పిస్తారా? లేదా? అనే విషయంపై ఆసక్తికరంగా చర్చించుకుంటున్నారు.
రహస్య స్థావరంలో ఉంటున్న మొజ్తాబా ఖమేనికి చికిత్స..
ఇజ్రాయెల్ - అమెరికా బలగాలకు కన్పించకుండా ఇరాన్ సుప్రీం మొజ్తాబా ఖమేని రహస్య స్థావరంలో ఉంటున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుసైతం ఖమేనిని కలిసేందుకు వీల్లేని విధంగా ఆంక్షలు విధించారు. పాలనా వ్యవహారాల్లో మాత్రం ఖమేని ఆదేశాలు విన్పిస్తున్నాయి. అధికారిక ప్రకటనలు మొజ్తాబా ఖమేని పేరుతోనే విడుదలవుతున్నాయి. మూడు నెలలుగా మొజ్తాబా ఖమేని కన్పించకుండా ఉండటంతో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇరాన్ సుప్రీం హోదాలో చనిపోయిన ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీకి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో కొడుకుగా మొజ్తాబా ఖమేని స్వయంగా హాజరయ్యే అవకాశం ఉందా? అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనేందుకు ఆరోగ్యం సహకరించే పరిస్థితి ఉందా? అనే అంశంపై చర్చసాగుతోంది.
తండ్రి అంత్యక్రియలకు మొజ్తాబా హాజరుపై సర్వత్రా చర్చ..
టెహ్రాన్ విశ్వవిద్యాలయం లేదా గ్రాండ్ ముసల్లా మైదానంలో అధికారిక అంత్యక్రియల ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. ఇరాన్లోని ప్రముఖ పవిత్ర నగరాలైన కోమ్, మషద్, రాజధాని టెహ్రాన్ వీధుల గుండా భారీ ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్తారు. లక్షలాది మంది ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చి నివాళులర్పిస్తారు. విదేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రముఖులు, రాయబారులు అధికారికంగా భౌతికకాయాన్ని సందర్శించి సంతాపం తెలియజేసి, నివాళులర్పిస్తారు. మతపరమైన కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తర్వాత.. అత్యంత భారీ భద్రత నడుమ ఇరాన్ ఇస్లామిక విప్లవ పితామహుడు అయతొల్లా ఖొమేనీ సమాధి ఉన్న పవిత్ర ప్రాంగణంలో లేదా ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన చోట భౌతికకాయాన్ని ఖననం చేస్తారు.
ఖమేని అంత్యక్రియలకు భారత్కు ఆహ్వానం..
ఖమేని అంత్యక్రియలకు హాజరు కావాలని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం అందింది. ఇక మన దేశం తరుపున విదేశాంగ సహాయ మంత్రి, బిహార్ గవర్నర్ ఖమేని అంత్యక్రియలకు అధికారికంగా హాజరు కానున్నారు.
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