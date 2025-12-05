English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asif Munir as First CDF:పాకిస్థాన్ సీడీఎఫ్ గా ఆసిఫ్ మునీర్ నియామకం.. !

Field Marshal Asim Munir as First Chief Of Defence Forces: పాకిస్థాన్‌  ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆదేశ ఆర్మీ అధిపతిగా పనిచేసిన ఫీల్డ్‌ మార్షల్‌ సయ్యద్ ఆసిమ్‌ మునీర్‌ అహ్మద్ షా కు మరో ఉన్నత పదవి కట్టబెట్టింది అక్కడి ప్రభుత్వం.  పాకిస్థాన్‌ చీఫ్‌ ఆఫ్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్సెస్‌- CDF గా ఆసిమ్‌ మునీర్‌ను నియమిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు పాక్‌ అధ్యక్ష కార్యాలయం నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 09:51 AM IST

Pakistan First CDF: పాకిస్థాన్ లో కొత్త క్రియేట్ చేసిన చీఫ్ ఆప్ డిఫెన్స్ పోర్సెస్ గా ఆసిఫ్ మునీర్ నియమితులయ్యారు. ఐదేళ్ల పాటు ఈ పదవిలో ఆయన కొనసాగనున్నారు. పాక్‌ ఆర్మీ చీఫ్‌గా పనిచేసిన మునీర్‌ పదవీ కాలం గత నవంబర్ 29తో ముగిసింది. మరోవైపు పాక్‌ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ దళాలను ఏకీకృతం చేసేందుకు పాక్‌ ప్రభుత్వం 27వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా సీడీఎఫ్‌ పదవిని సృష్టించింది. మన దేవంలో సీడీఎస్ ఎలాగో.. అచ్చు అలాగే పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం సీడీఎస్ కు బదులు సీడీఎఫ్ పదవిని క్రియేట్ చేశారు. ఐదేళ్ల కాలానికి ఏక కాలంలో సైనిక దళాల చీఫ్‌గా వ్యవహరించేందుకు సీడీఎఫ్‌ పదవికి ఆసిమ్‌ మునీర్‌ను నియమించాలని పాక్‌ ప్రధాని సమర్పించిన సిఫార్సును అధ్యక్షుడు అసిఫ్‌ అలీ జర్దారీ ఆమోదించారు 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆర్మీ చీఫ్‌గా పనిచేసిన మునీర్‌ ఈ ఏడాదే అరుదైన ఫీల్డ్‌ మార్షల్‌ హోదాను పొందారు. ఇది అత్యున్నత సైనిక హోదా. పాక్‌ చరిత్రలో గతంలో జనరల్‌ అయూబ్‌ ఖాన్‌కు మాత్రమే ఫీల్డ్‌ మార్షల్‌ హోదా లభించింది. తాజాగా ఇప్పుడు సీడీఎఫ్‌ అయ్యారు. ఈ నియామకంతో పాక్‌లో అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తిగా మునీర్‌  మారారు. న్యాయపరమైన విషయాల్లో అధ్యక్షుడితో సమానంగా రక్షణ పొందనున్నారు. ఆయన్ను ప్రాసిక్యూట్‌ చేసే అవకాశం కూడా ఉండదు. 

సీడీఎఫ్‌గా ఆసిమ్‌ మునీర్‌ను ప్రకటించడానికి ముందు పలు ఊహాగానాలు వచ్చాయి. ప్రధాని షెహ్‌బాజ్‌ షరీఫ్‌ కావాలనే ఈ నియామకాన్ని ఆలస్యం చేస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రభుత్వం, సైన్యం మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్లు పలు ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి. అందుకే ఆసిఫ్ మునీర్.. ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయాడనే వార్తలను క్రియేట్ చేసినట్టు మన నిఘా వర్గాలు చెప్పిన మాట.  అయితే ఎట్టకేలకు పాక్‌ ప్రభుత్వం సీడీఎఫ్‌ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయన్న ప్రచారానికి ఎండ్ కార్డ్ పడింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

asif munirasim munir cdfChief of Defence Forcescdf asim munirasim munir cdf news

