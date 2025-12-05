Asif Munir as First CDF:పాకిస్థాన్ సీడీఎఫ్ గా ఆసిఫ్ మునీర్ నియామకం.. !

Pakistan First CDF: పాకిస్థాన్ లో కొత్త క్రియేట్ చేసిన చీఫ్ ఆప్ డిఫెన్స్ పోర్సెస్ గా ఆసిఫ్ మునీర్ నియమితులయ్యారు. ఐదేళ్ల పాటు ఈ పదవిలో ఆయన కొనసాగనున్నారు. పాక్ ఆర్మీ చీఫ్గా పనిచేసిన మునీర్ పదవీ కాలం గత నవంబర్ 29తో ముగిసింది. మరోవైపు పాక్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ దళాలను ఏకీకృతం చేసేందుకు పాక్ ప్రభుత్వం 27వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా సీడీఎఫ్ పదవిని సృష్టించింది. మన దేవంలో సీడీఎస్ ఎలాగో.. అచ్చు అలాగే పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం సీడీఎస్ కు బదులు సీడీఎఫ్ పదవిని క్రియేట్ చేశారు. ఐదేళ్ల కాలానికి ఏక కాలంలో సైనిక దళాల చీఫ్గా వ్యవహరించేందుకు సీడీఎఫ్ పదవికి ఆసిమ్ మునీర్ను నియమించాలని పాక్ ప్రధాని సమర్పించిన సిఫార్సును అధ్యక్షుడు అసిఫ్ అలీ జర్దారీ ఆమోదించారు
ఆర్మీ చీఫ్గా పనిచేసిన మునీర్ ఈ ఏడాదే అరుదైన ఫీల్డ్ మార్షల్ హోదాను పొందారు. ఇది అత్యున్నత సైనిక హోదా. పాక్ చరిత్రలో గతంలో జనరల్ అయూబ్ ఖాన్కు మాత్రమే ఫీల్డ్ మార్షల్ హోదా లభించింది. తాజాగా ఇప్పుడు సీడీఎఫ్ అయ్యారు. ఈ నియామకంతో పాక్లో అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తిగా మునీర్ మారారు. న్యాయపరమైన విషయాల్లో అధ్యక్షుడితో సమానంగా రక్షణ పొందనున్నారు. ఆయన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉండదు.
సీడీఎఫ్గా ఆసిమ్ మునీర్ను ప్రకటించడానికి ముందు పలు ఊహాగానాలు వచ్చాయి. ప్రధాని షెహ్బాజ్ షరీఫ్ కావాలనే ఈ నియామకాన్ని ఆలస్యం చేస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రభుత్వం, సైన్యం మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్లు పలు ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి. అందుకే ఆసిఫ్ మునీర్.. ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయాడనే వార్తలను క్రియేట్ చేసినట్టు మన నిఘా వర్గాలు చెప్పిన మాట. అయితే ఎట్టకేలకు పాక్ ప్రభుత్వం సీడీఎఫ్ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయన్న ప్రచారానికి ఎండ్ కార్డ్ పడింది.
