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Sri Lanka Prison Clash: శ్రీ లంక జైలులో అల్లర్లు.. 25 మంది మృతి... 100 మందికి పైగా ఖైదీలకు తీవ్ర గాయాలు..

Inmates clash in sri lanka: అల్లర్లకు పాల్పడిన ఖైదీలు జైలు నుంచి తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం రావడంతో అదనంగా  బలగాల్ని మోహరించారు. ఈ ఘటనలో 25 మంది చనిపోయారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:03 PM IST
Sri Lanka Prison Clash: శ్రీ లంక జైలులో అల్లర్లు.. 25 మంది మృతి... 100 మందికి పైగా ఖైదీలకు తీవ్ర గాయాలు..
Image Credit: srilanka(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Sri lanka Prison Clash: శ్రీ లంక జైలులో అల్లర్లు.. 25 మంది మృతి... 100 మందికి పైగా ఖైదీలకు తీవ్ర గాయాలు..
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