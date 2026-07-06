/Sri Lanka Prison Clash: శ్రీ లంక జైలులో అల్లర్లు.. 25 మంది మృతి... 100 మందికి పైగా ఖైదీలకు తీవ్ర గాయాలు..

At Least 25 killed in srilanka: శ్రీలంక పశ్చిమ తీర పట్టణమైన నెగొంబోలోని ఒక జైలులో హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఖైదీల మధ్య గ్యాంగ్ వార్ వల్ల ఏకంగా 25 మంది చనిపోయాడు. దాదాపు 100 మందికి పైగా ఖైదీలు తీవ్రంగా గాయాలపాలయ్యారు. చనిపోయిన వారిలో పోలీసు గార్డులు కూడా ఉన్నారు. కిక్కిరిసిన జైలులో ఖైదీల ప్రత్యర్థి వర్గాల మధ్య ఆదివారం ఘర్షణ జరగడంతో హింస మొదటగా చెలరేగింది. అల్లర్లకు పాల్పడిన ఖైదీలు జైలు నుంచి తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం రావడంతో, సోమవారం నాడు మరల అల్లర్లు చెలరేగాయి.
జైలు లోపల మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక వర్గానికి, ఆ కార్యకలాపాలను వ్యతిరేకిస్తున్న మరో వర్గానికి మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఒకరిపై మరోకరు దాడులుచేసుకున్నారు. అడ్డువచ్చిన పోలీసులు కూడా దాడులు చేశారు.
ఈ క్రమంలో పరిస్థితి అదుపు తప్పిపొవడంతో అదనపు బలగాల్ని పోలీసులు రప్పించారు. పోలీస్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (STF), అల్లర్ల నియంత్రణ విభాగాలను మోహరించారు. శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, ముగ్గురు ఖైదీలను సోమవారం పల్లన్సేన జైలు శిబిరానికి తరలించారు.
ఈ ఘటనపై శ్రీలంక ప్రభుత్వం సీరియస్ గా స్పందించింది. నెగొంబో జైలు లోపల, చుట్టుపక్కల భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయడంతో అధికారులు పరిస్థితిని అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నారు.
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