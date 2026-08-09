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అమెరికా నేలపై తెలుగు వైభవం.. అట్టహాసంగా ముగిసిన 'ఆటా' వేడుకలు..!

ATA Mahasabhalu 2026: బాల్టిమోర్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో జరిగిన 19వ ఆటా మహాసభలు గ్రాండ్‌గా ముగిశాయి. మేరీల్యాండ్ గవర్నర్ వెస్ మూర్, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అరుణా మిల్లర్, వర్జీనియా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ గజాలా హష్మీ, తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ప్రసంగించారు. కీరవాణి లైవ్ కాన్సర్ట్, సినీ ప్రముఖుల సందడి, బిజినెస్ సెషన్లు, యూత్ కాన్ఫరెన్స్‌తో వేడుకలు అట్టహాసంగా జరిగాయి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 09, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:05 AM IST
అమెరికా నేలపై తెలుగు వైభవం.. అట్టహాసంగా ముగిసిన 'ఆటా' వేడుకలు..!
Image Credit: ATA Conference Highlights

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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అమెరికా నేలపై తెలుగు వైభవం.. అట్టహాసంగా ముగిసిన 'ఆటా' వేడుకలు..!
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