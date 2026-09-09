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Baba Vanga 2027 Prediction: 2027లో మనుషుల్లో ఊహించని మార్పు.. బాబా వంగా అంచనాలు వైరల్.‌.!

Baba Vanga 2027 Prediction:2027 సంవత్సరం గురించి బాబా వంగా పేరుతో ఓ వింత అంచనా ఇప్పుడు చర్చకు వస్తోంది. ఓ రహస్యమైన వ్యాధి లేదా జన్యు ప్రయోగం కారణంగా కొంతమంది మనుషుల్లో అసాధారణమైన శక్తులు కనిపిస్తాయని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇది నిజంగా జరిగితే మనుషుల ప్రపంచంలో భారీ మార్పులు రావచ్చనే ఆసక్తి మొదలైంది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 09, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:43 PM IST
Baba Vanga 2027 Prediction: 2027లో మనుషుల్లో ఊహించని మార్పు.. బాబా వంగా అంచనాలు వైరల్.‌.!
Image Credit: Baba Vanga 2027 Prediction(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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