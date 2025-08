Muneer Misled Trump Says Baloch Leader: పాకిస్తాన్ వద్ద చమలు నిల్వలు విస్తారంగా ఉన్నాయి.. వాటిని త్వరగా బయటికి తీయడంలో భాగస్వామ్యం కూడా కుదుర్చుకున్నాం. త్వరలో భారత్ కూడా పాకిస్తాన్ నుంచే ఈ చమురు కొనుగోలు చేయవచ్చు అని ట్రంప్ పిచ్చి వ్యాఖ్యలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటికే చాలామంది పాకిస్తాన్‌లో చమురు నిల్వలు ఉన్నాయా? అని అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో బలుచ్ నాయకుడు మీర్‌ ట్రంప్ కు దిమ్మ తిరిగే షాక్ ఇచ్చారు. అసలు విస్తారమైన ఖనిజాలు, చమురు ఉన్నది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బలుచిస్థాన్‌లో.. పాకిస్థాన్లో కాదు మిమ్మల్ని ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అసీమ్‌ మునీర్ తప్పుదారి పట్టించారని ఆయన అన్నారు.

పాకిస్తాన్ తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకొని భారత్ పై దురుసుగా మాట్లాడిన ట్రంప్ నకు ఈ ప్రకటన దిమ్మతిరిగే షాకే అని చెప్పొచ్చు. అసలు సహజ వనరులు పాకిస్తాన్‌కు చెందినవి కాదని బలుచిస్తాన్‌ నాయకుడు ట్రంప్ కు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చారు. పాకిస్తాన్ ఒక ఉగ్రవాద ఆశ్రయం కల్పించే ఒక దేశంగా కూడా సదరు నాయకుడు అభివర్ణించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఎక్స్ వేదికగా గురించి ట్రంప్ చేసిన వాదనకు ఇది పెద్ద మిస్టేక్ అని ఆయన రాసుకొచ్చారు. అవి పాక్ ఆక్రమిత పంజాబ్‌ కాదు బలుచిస్తాన్లో ఉన్నాయని దీనికి పాకిస్తాన్ తో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. మాది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బలుచిస్థాన్‌ అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు

ప్రధానంగా డోనాల్డ్ ట్రంప్ ని పాకిస్తాన్ సైన్యం ముఖ్యంగా జనరల్ అసీమ్‌ మునీర్ అతని దౌత్య యంత్రాంగం తప్పుదోవ పట్టించింది. చమరు సహజ వాయువు, రాగి ,లిథియం, యురేనియం ఈ అరుదైన భూమి ఖనిజాలు పంజాబ్‌లో కావు బలుచిస్థాన్‌లో ఉన్నాయి. ఇవి పాకిస్తాన్ కి చెందినవి కాదు. 1948లో రిపబ్లిక్‌ ఆఫ్‌ బలుచిస్థాన్‌ను పాకిస్తాన్ ఆక్రమించింది అన్నారు.

అయితే గురువారం సోషల్ మీడియాలో ట్రంప్ ఒక ప్రకటన చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఒకరోజు పాకిస్తాన్‌ నుంచి భారత్ కూడా చమురు కొనుగోలు చేయవచ్చు. మేము పాకిస్తాన్ తో భాగస్వామ్యం చేసుకున్నాం. అక్కడ చమురు నిల్వలను అభివృద్ధి చేస్తాం అని భారత పై 25% సుంకం కూడా విధించాడు.

ఈ నేపథ్యంలో బలుచిస్తాన్‌ ప్రకటన చేసింది. ఈ ఉగ్రవాద సంస్థలను పోషించే పాకిస్తాన్‌ని ఇలా భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం తీవ్ర తప్పిదం. ప్రపంచ భద్రతకు ఇది తీవ్ర ముప్పు అని కూడా బలోచ్ నాయకుడు ప్రకటించారు. ఇది బలుచిస్తాన్‌కు ప్రయోజనం కాదు మరోవైపు భారత్‌, ఇజ్రాయిల్ కూడా వ్యతిరేక జిహాదిస్టులకు ప్రోత్సహించడమే అన్నారు.

