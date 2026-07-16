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ప్రపంచ పటంలో మరో కొత్త దేశం.. పాకిస్తాన్ నుంచి స్వాతంత్య్రం ప్రకటించుకున్న బలూచిస్తాన్..

Balochistan Declairs Indepedence from Pakistan: పాక్‌ సర్కారుకు బలూచిస్థాన్‌ ఉద్యమకారులు షాకిచ్చారు. పాకిస్థాన్‌ నుంచి వేరుపడేందుకు దశాబ్దాలుగా పోరాడుతున్న ఉద్యమకారులు.. బలూచిస్థాన్‌ను స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటించుకుంటూ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:20 PM IST
ప్రపంచ పటంలో మరో కొత్త దేశం.. పాకిస్తాన్ నుంచి స్వాతంత్య్రం ప్రకటించుకున్న బలూచిస్తాన్..
Image Credit: Balochistan (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ప్రపంచ పటంలో మరో కొత్త దేశం.. పాకిస్తాన్ నుంచి స్వాతంత్య్రం ప్రకటించుకున్న బలూచిస్తాన్..
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