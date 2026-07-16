/ప్రపంచ పటంలో మరో కొత్త దేశం.. పాకిస్తాన్ నుంచి స్వాతంత్య్రం ప్రకటించుకున్న బలూచిస్తాన్..

New Country on Wolrd Map: ప్రపంచ పటంలో మరో కత్త దేశం ఆవిర్భవించింది. పాకిస్తాన్ నుంచి బెలూచిస్తాన్ వేరు పడినట్టు ఆ దేశం స్వాతంత్య్రం ప్రకటించుకుంది. అంతేకాదు బలూచిస్థాన్లో 85శాతం భూభాగం తమ బలగాల ఆధీనంలో ఉన్నట్టు పేర్కొన్నారు. మా చుకైన్ బలోచని పేరుతో జాతీయ గీతాన్ని, జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించడమే కాకుండా.. దేశ కరెన్సీగా బలోచి ఫాల్సను ఖరారు చేసుకున్నారు. తమ భూభాగంలోని బంగారం, రాగి గనులు, 150కు పైగా గ్యాస్ క్షేత్రాలు, 1,200 బొగ్గు గనులపై తమ నియంత్రణే కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. భారీ యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్లు, ట్యాంకులు, మిసైళ్లు లేకపోవచ్చు. కానీ 5లక్షల మందితో కూడిన సైన్యం, నావికాదళం, వాయు బలగాలతో తమ ప్రాంతం నుంచి పాకిస్థాన్ దళాలను ఈ ఏడాది చివరికల్లా తరిమికొట్టగలం అని ఓ ప్రకటన చేసింది.
స్వాతంత్య్ర దేశంగా గుర్తించాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి విజ్ఞప్తి..
బెలూచిస్తాన్ను స్వతంత్ర దేశంగా గుర్తించాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. భౌగోళికంగా బలూచిస్థాన్ పాకిస్థాన్లోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రం. దాదాపు 44శాతం భూభాగం ఈ ప్రాంతం పరిధిలోనే ఉంటుంది. ఒకవైపు ఇరాన్, మరోవైపు ఆఫ్ఘానిస్థాన్ సరిహద్దులతో వ్యూహాత్మకంగా చాలా కీలకమైనది. బంగారం, రాగితోపాటు, సహజ వాయువు వనరులు సమృద్ధిగా కలిగిన ప్రాంతం ఇది. అయినప్పటికీ దశాబ్దాలుగా అక్కడి ప్రజలు పేదరికాన్నే అనుభవిస్తున్నారు. 1947లో భారత్ దేశ విభజన నాటికి.. బలూచిస్థాన్లో కలాత్ ఖనాట్ అనే స్వతంత్ర రాజ్యం ఉండేది. దాన్ని 1948లో పాక్ బలవంతంగా కలిపేసుకుంది.
సహజ వనరుల నిలయం..
భౌగోళికంగా బలూచిస్తాన్ సహజ వనరులు, బంగారు గనులతో విలసిల్లే సంపన్న భూమి. కానీ, అక్కడి సంపదను పాక్ పాలకులు దోచుకుంటూ, స్థానిక ప్రజలను తీవ్ర దారిద్రంలోకి నెట్టేసారు. దీనికి తోడు చైనా నిర్మిస్తున్న సీపెక్ ప్రాజెక్టుల వల్ల బలూచ్ ప్రజలు తమ స్వంత నేలపైనే పరాయివాళ్లుగా మారుతున్నారు. ఈ అణిచివేత, నరమేధానికి వ్యతిరేకంగానే బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ వంటి సాయుధ సంస్థలు కొన్నేళ్లుగా పాక్ సైన్యంపై గెరిల్లా దాడులు చేస్తున్నాయి.
బలూచిస్తాన్ తిరుగుబాటు వెనక ‘రా’.. ?
ఎప్పటిలాగే తన దేశంలోని అంతర్గత విఫలతను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి పాకిస్థాన్ కుక్క తోక వంకర సామెతను నిజం చేస్తోంది. బలూచిస్తాన్ తిరుగుబాటు వెనుక భారత నిఘా సంస్థ ‘రా’ హస్తం ఉందంటూ పాత పల్లవినే అందుకుంది. దీనిపై భారత్ ఎప్పుడో తన పంథాను స్పష్టం చేసింది. బలూచిస్తాన్లో జరుగుతున్న మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలపై అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఎన్నో సార్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది భారత్. అక్కడ జరుగుతున్న అంతర్గత తిరుగుబాట్లతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తేల్చిచెప్పింది. పాక్ తన తప్పులను ఇతరులపై నెట్టేయడం మానుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.