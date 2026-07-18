/పాకిస్థాన్ కు షాకిచ్చిన బలూచిస్థాన్.. స్వతంత్య్రం ప్రకటన..

Pakistan Vs Balochistan: పాకిస్తాన్ నిలువుదోపిడీని సహించేది లేదని బలూచిస్థాన్ ఉద్యమ కారులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏళ్ల తరబడి తమపై సాగిస్తున్న పోరాటానికి సరైన నిర్వచనం ఇస్తూ.. బలూచిస్థాన్ను స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటించారు. భౌగోళికంగా బలూచిస్థాన్ పాకిస్థాన్లోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రంగా ఉంది. అరేబియా సముద్ర తీరాన ఉన్న బలూచిస్థాన్... దక్షిణాసియా, మధ్య ఆసియా, పశ్చిమాసియా దేశాలను అనుసంధానించే కీలక స్థావరంగా ఉంటున్న బలూచిస్థాన్ ఇపుడు కొత్త దేశంగా అవతరించింది. ఇక్కడ అపారమైన బంగారం, రాగి గనులు, 1200 బొగ్గుగనులు, 150కిపైగా గ్యాస్ క్షేత్రాలపై బలూచిస్తాన్ నియంత్రణ కొనసాగుతుందని ఉద్యమకారులు స్పష్టంచేశారు.
సహజ వనరులకు కేరాఫ్ అడ్రస్..
భౌగోళికంగా సహజ వనరులు, బంగారు గనులతో బలూచిస్తాన్ విలసిల్లే సంపన్న భూమిగా విరాజిల్లుతోంది. బలూచిస్తాన్ సంపదను పాక్ పాలకులు దోచుకుంటూ, ప్రజలను తీవ్ర పేదరికంలోకి నెట్టేస్తున్నారు. చైనా పాకిస్థాన్ ఎకనమిక్ కారిడార్ తో బలూచిస్తాన్ ప్రజానీకం పొరుగు ప్రాంతం వారిగా మారిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యమకారులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుని స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటించుకున్నారు. బలూచిస్తాన్ ను స్వతంత్ర దేశంగా గుర్తించాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేసింది.
పాకిస్థాన్ ఆధిపత్యాన్ని సహించేద లేదని ప్రకటన..
దశాబ్దాలుగా పాకిస్థాన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ ప్రాంత వనరులను దోచుకుంటూ, స్థానిక ప్రజల సంక్షేమాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని బలూచ్ జాతీయవాద గ్రూపులు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ అసంతృప్తే అక్కడ సుదీర్ఘ కాలంగా వేర్పాటువాద ఉద్యమం నడవడానికి కారణమైంది. 1947లో భారత్దేశ విభజన నాటికి.. బలూచిస్థాన్లో కలాత్ ఖనాట్ అనే స్వతంత్ర రాజ్యం ఉండేది. దాన్ని 1948లో పాక్ బలవంతంగా కలిపేసుకుంది. భారీ యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్లు, ట్యాంకులు, మిసైళ్లు లేకపోవచ్చు..కానీ 5లక్షల మందితో కూడిన సైన్యం, నావికాదళం, వాయు బలగాలతో తమ ప్రాంతం నుంచి పాకిస్థాన్ దళాలను ఈ ఏడాది చివరికల్లా తరిమికొడతామంటున్నారు. బలూచిస్తాన్ ప్రజల ప్రయోజనాలకోసం స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటిస్తున్నామని ఉద్యమకారులు వెల్లడించారు.
బలోచీ ఫాలూస్ ను కరెన్సీగా ఖరారు..
రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బలూచిస్థాన్ పేరుతో విడుదలైన పోస్టర్ ప్రపంచ దేశాల ఆకర్షిస్తోంది. బలూచ్ వేర్పాటువాదులు పాకిస్థాన్ నుంచి స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించుకున్నారని, ఆ భూభాగంలోని ఎక్కువ ప్రాంతం ఇప్పుడు వారి ఆధీనంలోనే ఉందని ఆ లేఖ సారాంశం. బెలూచిస్థాన్ ప్రకటనతో ఇస్లామాబాద్తో పాటు డ్రాగన్ కంట్రీ చైనాలోనూ తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. బలూచిస్థాన్లో వేల కోట్ల డాలర్ల చైనా పెట్టుబడులు పెట్టడమే కారణంగా తెలుస్తోంది. చైనా చేపట్టిన ప్రాజెక్టులన్నీ బలూచిస్థాన్తోనే ముడిపడి ఉన్నాయి. చైనా-పాకిస్థాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది. బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగా 5 లక్షల 40వేల కోట్ల విలువైన ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా పశ్చిమ చైనాను అరేబియా సముద్రంతో అనుసంధానించాలని బీజింగ్ వ్యూహం పన్నింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే 'మలక్కా జలసంధి' పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకుని, అంతర్జాతీయ షిప్పింగ్ లేన్లకు నేరుగా యాక్సెస్ పొందడం కోసం చైనాకు బలూచిస్థాన్ అత్యంత కీలకంగా మారింది.
పాకిస్థాన్ కు షాకిచ్చిన బలూచిస్థాన్..
చైనా వ్యవహారశైలిని బలూచిస్థాన్లో తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. CPEC ప్రాజెక్టులే లక్ష్యంగా బాంబు దాడులు, ఆత్మహుతి దాడులు నిరంతరం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్ లో చైనా పెట్టుబడులను బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ వంటి వేర్పాటువాద గ్రూపులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. బలూచిస్తాన్ ప్రజలకు ఎటువంటి లబ్ధి చేకూర్చడంలేదని ఆవేదనతో రగిలిపోతున్నారు. ఇస్లామాబాద్ ప్రభుత్వం వనరులను దోచుకోవడానికి చైనా సహాయం చేస్తోందని ఉద్యమకారులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. చైనా కార్మికుల రక్షణ కోసం పాకిస్థాన్ వేలాది మంది సైనికులతో ప్రత్యేక భద్రతా విభాగాలను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఆందోళన కారులతో క్షణం క్షణం భయంభయంగా గడుపుతున్నారు.
CPEC పై నీలి నీడలు..
మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తున్న చైనా, ఖరీదైన ఖనిజసంపదను దోచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని బలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాదులు ఆగ్రహిస్తున్నారు. క్లీన్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీల తయారీకి అవసరమైన కీలక ఖనిజాల కోసం మరిన్ని మైనింగ్ ప్రాజెక్టులను విస్తరించేందుకు చైనా కంపెనీలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. మెటలర్జికల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ చైనా ఆధ్వర్యంలో సైందాక్ కాపర్-గోల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ను నిర్వహిస్తున్నారు. అరేబియా సముద్ర తీరంలోని గ్వాదర్ లోతైన ఓడరేవు పనులను చైనా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది. దీంతోపాటు గ్వాదర్ను అంతర్జాతీయ వాణిజ్య హబ్గా మార్చేందుకు చైనా ఇక్కడ భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఈస్ట్బే ఎక్స్ప్రెస్వే కొత్త రోడ్ నెట్వర్క్ల నిర్మాణం. విద్యుత్, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాల కల్పన. న్యూ గ్వాదర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణం చేపట్టింది.
పాకిస్థాన్ తో బలూచిస్తాన్ విడిపోవడంతో చైనా దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. మైనింగ్, ఇన్ఫ్రా కాంట్రాక్టులను బెలూచిస్తాన రద్దు చేస్తే... పాకిస్థాన్ తో చైనా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను బలూచిస్తాన్ స్వతంత్ర పాలనలో కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకోవాల్సి ఉంది. చైనాతో గాకుండా బలూచిస్థాన్ పొరుగు దేశాల పెట్టుబడి భాగస్వామ్యాలను కోరుకునే అవకాశాలున్నాయి.
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