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పాకిస్థాన్ కు షాకిచ్చిన బలూచిస్థాన్.. స్వతంత్య్రం ప్రకటన..

Balochistan Independence: పాకిస్థాన్ కు బలోచిస్తాన్ షాకిచ్చింది. అణచివేత, నరమేధాన్ని తట్టుకోలేక బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ.. స్వంతంత్రం ప్రకటించుకుంది. బలూచ్ నాయకుడు మీర్ యార్ బలోచ్.. పాకిస్థాన్ నుంచి వేరుగా బలూచిస్థాన్‌ను ఒక స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటించారు. జాతీయ గీతంగా  మచుకీన్ బలోచానీ ,  బలోచీ ఫాలూస్ ను కరెన్సీగా ఖరారు చేశారు. 85శాతం పైగా భూభాగంపై బలూచ్ సైన్యం నియంత్రణ ఉందని తెలిపారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 05:15 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:15 AM IST
పాకిస్థాన్ కు షాకిచ్చిన బలూచిస్థాన్.. స్వతంత్య్రం ప్రకటన..
Image Credit: Balochistan (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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పాకిస్థాన్ కు షాకిచ్చిన బలూచిస్థాన్.. స్వతంత్య్రం ప్రకటన..
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