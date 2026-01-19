Bangladesh Corn: మరో వివాదంలో బంగ్లాదేశ్.. అమెరికా నుంచి మొక్కజొన్న దిగుమతిపై రచ్చ..

Bangledesh import American Corn: అమెరికా నుండి బంగ్లాదేశ్కు మొక్కజొన్న దిగుమతి కాబోతోందన్న వార్త అంతర్జాతీయంతో పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. మరీ ముఖ్యంగా బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ముస్లిం దేశాలకు చెందిన ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. సాధారణంగా రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందాలు సాధారణం. మరి మొక్కజొన్న దిగుమతి చేసుకోవాలన్న యూనస్ ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఎందుకు ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ? ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ దాగుంది.అమెరికా నుండి బంగ్లాదేశ్కు మొక్కజొన్న దిగుమతి అన్నది సాధారణ వాణిజ్య ఒప్పందమే అయినా..దీని వెనుక ఉన్న సాగు పద్ధతులు ముస్లిం మెజారిటీ దేశమైన బంగ్లాదేశ్లో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ ఢాకాలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం చేసిన ఒక పోస్ట్ ఈ వివాదానికి ఆజ్యం పోసింది.
అమెరికా మొక్కజొన్నను బంగ్లాదేశ్ కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ఢాకాలోని యూఎస్ రాయబార కార్యాలయం ఇటీవల ఒక పోస్టు చేసింది. పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉన్న అమెరికన్ కార్న్ బంగ్లాదేశ్కు వస్తోందనీ... ఇది ఆహార పదార్థాలు, జంతు మేతకు ఉపయోగపడుతుంది అని ట్వీట్ చేసింది. అయితే, ఈ పోస్ట్పై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అమెరికాలో మొక్కజొన్న దిగుబడి పెంచడానికి సాగులో పంది మలాన్ని సాధారణ ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే, ముస్లిం మెజారిటీ కలిగిన బంగ్లాదేశ్లో ఇది సమస్యగా మారింది. ఇస్లాంలో పందికి సంబంధించిన పదార్థాలు హరామ్ అంటే నిషేధం. దాంతో ఈ అంశం సున్నితంగా మారింది.
ఈ వ్యవహారంపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి తలవంచినందుకు బంగ్లాదేశ్కు పంది ఎరువుతో పండిన మొక్కజొన్న దక్కింది అని ఒక నెటిజనులు ఎద్దేవా చేశారు. ఇప్పుడు పంది ఎరువుతో పండిన ఆహారాన్ని తినాల్సి వస్తోంది. ఎంజాయ్ చేయండి అంటూ మరికొందరు వెటకారంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అమెరికా తన మిగులు దిగుమతులను బంగ్లాదేశ్పై రుద్దుతోందని, ఇది అక్కడి ప్రజల మత విశ్వాసాలను దెబ్బతీయడమేనని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ట్రంప్ ప్రభుత్వం గత ఏడాది మొదట్లో బంగ్లాదేశ్పై 37% సుంకాలను విధించింది. యూఎస్-బంగ్లా మధ్య 6 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్య లోటు ఉంది. అమెరికా సుంకాలు బంగ్లా వస్త్ర ఎగుమతుల్ని టార్గెట్ చేసింది. బంగ్లాదేశ్ ఎగుమతుల్లో 80 శాతం వాటా వస్త్రాలదే కావడం విశేషం. అయితే, బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక చీఫ్ మహ్మద్ యూనస్ ఈ విషయమై, ట్రంప్కు లేఖ రాశారు. బంగ్లాదేశ్కు అమెరికా ఎగుమతుల్ని పెంచుతామని చెప్పారు . దీంతో అమెరికా, బంగ్లాపై సుంకాన్ని 20 శాతానికి తగ్గించింది.
ఇందులో అమెరికన్ గోధుమలు, మొక్కొజొన్న, సోయాబీన్ కూడా ఉన్నాయి. ఇటీవల, అమెరికాతో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం.. 2 లక్షల 20 వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూఎస్ గోధుమల్ని కొనుగోలు చేయడానికి బంగ్లా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఇదే క్రమంలో బంగ్లాదేశ్.. మొక్కజొన్న దిగుమతులకు అమెరికాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అది కాస్తా వివాదమై కూర్చుంది.
బంగ్లాదేశ్లో ఇలాంటి వివాదం రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో చేపల మేతలో పంది మాంసం అవశేషాలు ఉన్నాయని తేలాయి. దాంతో మీట్ అండ్ బోన్ మీల్ పౌడర్ను బంగ్లా ప్రభుత్వం నిషేధించింది.ఇప్పుడు నేరుగా పంది ఎరువుతో పండిన పంట రావడంపై అక్కడి ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అమెరికాలో ఈ ఏడాది మొక్కజొన్న పంట భారీగా పండింది. దాంతో ఆ మిగులును భారత్, బంగ్లాదేశ్ వంటి దేశాలకు ఎగుమతి చేసేందుకు అమెరికా ప్రయత్నిస్తోందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ విమర్శలపై అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ఇంకా స్పందించలేదు. మతపరమైన విశ్వాసాలు, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం మధ్య నలుగుతున్న ఈ మొక్కజొన్న వివాదం చివరకు ఏ మలుపు తిరుగుతుందోనన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
(జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో)
