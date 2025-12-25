Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ సంక్షోభం వేళ కీలక పరిణామం.. షేక్ హసీనా స్థానం నుంచి ఎన్నికలబరిలోకి హిందూ నేత..

Bangladesh crisis Hindu leader to contest as independent from sheikh Hasina seat: బంగ్లాదేశ్ లోప్రస్తుతం అనిశ్చితి కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే అక్కడ హిందువులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల విద్యార్థి నేత ఉస్మాన్ హదీ దుర్మరణం తర్వాత బంగ్లాదేశ్ లో అల్లరీ మూకలు రెచ్చిపోయారు. అంతేకాకుండా హిందువులను టార్గెట్గా చేసుకుని దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల బంగ్లాలో ఒక యువకుడ్ని దారుణంగా కొట్టి చెట్టుకు వేలాడదీసి కాల్చిన చంపిన ఘటనపై తీవ్ర ఆందోళన కరంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీన్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది.
ఇదిలా ఉండగా.. బంగ్లాలో ఇంకా పరిస్థితులు పూర్తిగా అదుపులోకి రాలేదు. మరోవైపు ఫిబ్రవరిలో జరిగే బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో భారత్ లో ఆశ్రయం పొందుతున్న షేక్ హసీనా పార్టీ అవామీలీగ్ పై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తాత్కలిక ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో షేక్ హసీనా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న
బంగ్లా తాత్కలిక ప్రభుత్వం ప్రధాని పదవి కోల్పోయిన షేక్ హసీనా పార్టీ అయిన అవామీలీగ్ పై నిషేధం ఫిబ్రవరిలో జరిగే జాతీయ పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో ఒక హిందూ నేత పోటీలో ఉంటున్నట్లు ప్రకటించడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. గోవిందా చంద్ర ప్రామాణిక్ అనే అడ్వకేట్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగేందుకు సిద్దంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు.
ఈ క్రమంలో హిందువులపై, మైనారీటీలపై జరుగుతున్న దాడుల్ని విన్పిస్తానని లాయర్ గోవిందా చంద్ర ప్రామాణిక్ ముందుకు రావడం తీవ్ర ఉత్కంఠకు దారితీసింది.
Read more: Who is Tariq Rahman: ఆరేళ్ల వయసులో జైలుకు వెళ్లారు.. ఇప్పుడు సీన్ కట్ చేస్తే బంగ్లాను ఏలేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.. ఎవరీ తారిక్ రెహమాన్..?
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తాత్కలిక యూనస్ ప్రభుత్వం బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని హసీనాపై తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పించారు. బంగ్లా, భారత్ ల మధ్య ఉద్రిక్తతకు తాత్కలిక ప్రభుత్వమే కారణమన్న ఆమె వ్యాఖ్యల్నిఖండించారు. ఇంకా కూడా పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు, హిందువులపై దాడులు మాత్రం బంగ్లాలో ఆగడంలేదని చెప్పుకొవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి