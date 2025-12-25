English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ సంక్షోభం వేళ కీలక పరిణామం.. షేక్ హసీనా స్థానం నుంచి ఎన్నికలబరిలోకి హిందూ నేత..

Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ సంక్షోభం వేళ కీలక పరిణామం.. షేక్ హసీనా స్థానం నుంచి ఎన్నికలబరిలోకి హిందూ నేత..

Bangladesh crisis: వచ్చే ఎన్నికల్లో షేక్ హసీనా పార్టీ అయిన అవామిలీగ్ పై నిషేధం విధించినట్లు తాత్కలిక ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో గోపాల్ గంజ్ 3 స్థానం నుంచి పోటీచేసేందుకు లాయర్ అయిన గోవిందా  చంద్ర ప్రామాణిక్ ఇండిపెండెంట్ గా బరిలో దిగుతున్నట్లు ప్రకటించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 25, 2025, 06:58 PM IST
  • బంగ్లాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తత..
  • షేక్ హసీనా స్థానంనుంచి బరిలోకి హిందువు..

Trending Photos

Gold Mining: ఇండియాకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. అక్కడ బయటపడ్డ భారీ బంగారు నిధి.. తవ్వితే జాక్‌పాట్‌ కొట్టినట్టే..!!
7
Gold mining
Gold Mining: ఇండియాకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. అక్కడ బయటపడ్డ భారీ బంగారు నిధి.. తవ్వితే జాక్‌పాట్‌ కొట్టినట్టే..!!
Raja Yogam 2026: అబ్బబ్బా 2026లో లక్కంటే ఈ రాశులదే.. త్వరలో వీరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ గ్యారంటీ..
6
Rajayoga
Raja Yogam 2026: అబ్బబ్బా 2026లో లక్కంటే ఈ రాశులదే.. త్వరలో వీరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ గ్యారంటీ..
Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!
5
Vishal Jethwa
Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!
Happy Christmas: యేసు దీవెనలు మీ ఇంటిల్లిపాదికీ లభించాలి.. క్రిస్మస్‌ విషెస్‌ HD ఫొటోలు
5
happy christmas
Happy Christmas: యేసు దీవెనలు మీ ఇంటిల్లిపాదికీ లభించాలి.. క్రిస్మస్‌ విషెస్‌ HD ఫొటోలు
Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ సంక్షోభం వేళ కీలక పరిణామం.. షేక్ హసీనా స్థానం నుంచి ఎన్నికలబరిలోకి హిందూ నేత..

Bangladesh crisis Hindu leader to contest as independent from sheikh Hasina seat: బంగ్లాదేశ్ లోప్రస్తుతం అనిశ్చితి కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే అక్కడ హిందువులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల విద్యార్థి నేత ఉస్మాన్ హదీ దుర్మరణం తర్వాత బంగ్లాదేశ్ లో అల్లరీ మూకలు రెచ్చిపోయారు. అంతేకాకుండా హిందువులను టార్గెట్గా చేసుకుని దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల  బంగ్లాలో ఒక యువకుడ్ని దారుణంగా కొట్టి చెట్టుకు వేలాడదీసి కాల్చిన చంపిన ఘటనపై తీవ్ర ఆందోళన కరంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీన్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇదిలా ఉండగా.. బంగ్లాలో ఇంకా పరిస్థితులు పూర్తిగా అదుపులోకి రాలేదు. మరోవైపు ఫిబ్రవరిలో జరిగే బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో భారత్ లో ఆశ్రయం పొందుతున్న షేక్ హసీనా పార్టీ అవామీలీగ్ పై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తాత్కలిక ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో షేక్ హసీనా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 

బంగ్లా తాత్కలిక ప్రభుత్వం ప్రధాని పదవి కోల్పోయిన షేక్ హసీనా పార్టీ అయిన అవామీలీగ్ పై నిషేధం ఫిబ్రవరిలో జరిగే జాతీయ పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో ఒక హిందూ నేత పోటీలో ఉంటున్నట్లు ప్రకటించడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. గోవిందా చంద్ర ప్రామాణిక్ అనే అడ్వకేట్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగేందుకు సిద్దంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు.

 ఈ క్రమంలో హిందువులపై, మైనారీటీలపై జరుగుతున్న దాడుల్ని విన్పిస్తానని లాయర్ గోవిందా చంద్ర ప్రామాణిక్ ముందుకు రావడం తీవ్ర ఉత్కంఠకు దారితీసింది.

Read more: Who is Tariq Rahman: ఆరేళ్ల వయసులో జైలుకు వెళ్లారు.. ఇప్పుడు సీన్‌ కట్‌ చేస్తే బంగ్లాను ఏలేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.. ఎవరీ తారిక్ రెహమాన్..?

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం  తాత్కలిక యూనస్ ప్రభుత్వం బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని హసీనాపై తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పించారు. బంగ్లా, భారత్ ల మధ్య ఉద్రిక్తతకు తాత్కలిక ప్రభుత్వమే కారణమన్న ఆమె వ్యాఖ్యల్నిఖండించారు.  ఇంకా కూడా పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు, హిందువులపై దాడులు మాత్రం బంగ్లాలో ఆగడంలేదని చెప్పుకొవచ్చు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bangladeshsheikh hasinaBangladesh electionsAwami LeagueBangladesh politics

Trending News