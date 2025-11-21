English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Earthquake Today: భారీ భూకంపం.. కోల్‌కతా సహా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆందోళన..

Bangladesh earthquake : బంగ్లాదేశ్‌లో వచ్చిన 5.2 తీవ్రత గల భూకంపం ప్రభావంతో కోల్‌కతా మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో వణుకులు అనుభూతయ్యాయి. సుమారు 20 సెకన్ల పాటు భూమి కంపించడంతో ప్రజలు భయంతో ఇళ్లూ, ఆఫీసుల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

Earthquake Today in Bangladesh : శుక్రవారం ఉదయం బంగ్లాదేశ్‌లో సంభవించిన భూకంపం ప్రభావంతో కోల్‌కతా నగరం మరియు దానికి సమీప జిల్లాల్లో స్వల్ప నుంచి మధ్యస్థ స్థాయిలో వణుకులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో ప్రజలు భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. కొందరు ఆఫీసుల నుంచి బయటకు వచ్చి రోడ్లపై గుమికూడారు.

నిపుణుల సమాచారం ప్రకారం..ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్‌పై సుమారు 5.2గా నమోదైనట్టు అంచనా. భూకంప కేంద్రం బంగ్లాదేశ్‌లోని ఘోరాశాల్ ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉందని చెబుతున్నారు. నర్సింగ్‌డి నగరానికి సమీపంలోనే కేంద్రీకరించబడిన ఈ కంపనం ఉదయం సుమారు 10 గంటల ప్రాంతంలో సంభవించింది. వణుకులు దాదాపు 15 నుంచి 20 సెకన్ల పాటు కొనసాగినట్టు స్థానికులు పేర్కొన్నారు.

కోల్‌కతాలోని సాల్ట్‌లేక్, సెక్టార్ వి, హౌరా, హుగ్లీ వంటి ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఫ్యాన్లు, సోఫాలు, టేబుల్లు కదిలినట్టు చెప్పారు. “ఇంట్లో కూర్చొని ఉండగా ఫ్యాన్ ఊగుతూ కనిపించింది. భూకంపం అని అర్థమై వెంటనే బయటకు వచ్చాం,” అని ఒక నివాసితుడు తెలిపారు.

సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా చాలామంది తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. “చిన్న భూకంపం కానీ భయం మాత్రం ఎక్కువగా అనిపించింది,” అని కొందరు సోషల్ మీడియాలో రాశారు. మరికొందరు “తక్కువ సెకన్లే అయినా చాలా బలంగా అనిపించింది” అంటూ స్పందించారు.

ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం సంభవించలేదని.. అధికారులు వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఆఫ్టర్ షాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ప్రజలు లిఫ్టులు ఉపయోగించకుండా, భవనాల నుంచి సురక్షిత దూరంలో ఉండాలని సూచించారు.

ఇదే రోజు తెల్లవారుజామున పాకిస్థాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రాంతాల్లో కూడా స్వల్ప భూకంపాలు సంభవించాయని సమాచారం. దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో భూకంప చలనం పెరగడం పట్ల భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.

ప్రస్తుత పరిస్థితిని అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, కానీ అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా అవసరమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. తాజా సమాచారం కోసం అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలని సూచిస్తున్నారు.

