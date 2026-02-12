English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Bangladesh Elections 2026: నేడు బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు.. బీఎన్పీ, జమాతే ఇస్లామీ పార్టీల మధ్యనే పోటీ..

Bangladesh Elections 2026: నేడు బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు.. బీఎన్పీ, జమాతే ఇస్లామీ పార్టీల మధ్యనే పోటీ..

Bangladesh Elections 2026: బంగ్లాదేశ్‌ పార్లమెంటు ఎన్నికలు ఈ రోజు జరగుతున్నాయి. ఎన్నికల వేళ హింసాత్మక ఘటనలు జరగకుండా దేశ వ్యాప్తంగా దాదాపు 10లక్షల మంది పోలీసులను ఎన్నికల భద్రత విధులకు కేటాయించారు. 12.77కోట్ల మంది బంగ్లాదేశ్‌ పౌరులు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 07:54 AM IST

Trending Photos

Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆర్థికంగా బంపర్ లాభాలు ఈ రాశులకే.. లిస్ట్‌లో మీ రాశి ఉందా?
5
Daily Rasiphalalu February 12 2026
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆర్థికంగా బంపర్ లాభాలు ఈ రాశులకే.. లిస్ట్‌లో మీ రాశి ఉందా?
Poco X8 Pro: పోకో నుంచి రెండు కొత్త మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Poco X8 Pro
Poco X8 Pro: పోకో నుంచి రెండు కొత్త మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..పెన్షనర్లకు భారీ ఊరట
5
8Th Pay Commission Latest Update
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..పెన్షనర్లకు భారీ ఊరట
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశులు తప్పక జాగ్రత్త పడాలి.. కారణాలు తెలుసుకోండి..
5
Daily Rasiphalalu Telugu
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశులు తప్పక జాగ్రత్త పడాలి.. కారణాలు తెలుసుకోండి..
Bangladesh Elections 2026: నేడు బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు.. బీఎన్పీ, జమాతే ఇస్లామీ పార్టీల మధ్యనే పోటీ..

Bangladesh Elections Effect on Bharat: బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో  షేక్‌ హసీనా పార్టీ అవామీ లీగ్‌ను మహ్మద్‌ యూనస్‌ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం రద్దు చేయడంతో ఈ ఎన్నికల్లో బంగ్లాదేశ్‌ నేషనలిస్ట్‌ పార్టీ, జమాతే ఇస్లామీ పార్టీల మధ్యనే పోటీ నెలకొంది. బంగ్లాదేశ్‌లో మొత్తం 300 పార్లమెంటు స్థానాలకు గాను 299సీట్లకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఒక స్థానంలో అభ్యర్థి చనిపోవడంతో అక్కడ ఎన్నికను వాయిదా వేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

బంగ్లాదేశ్ లో 13వ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు సజావుగా జరగడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హసీనాకు చెందిన అవామీ లీగ్ పార్టీ పోటీలో లేదు. అటు బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ, ఒకప్పటి మిత్ర పార్టీ జమాత్ ఏ ఇస్లామిలు మాత్రమే పోటీ చేస్తున్నాయి. దీంతో ఈ రెండు పార్టీల మధ్య ప్రధానంగా పోటీ కచ్చితంగా ఉంటుందనేది విశ్లేషకులతో పాటు సామాన్య జనం చర్చించుకుంటున్నారు. షేక్ హసీనా గద్దె దిగిన తర్వాత జరిగే మొదటి ఎలక్షన్ ఇదే. దీంతో భారత్ తో  పాటు ఇతర దేశాలకు కూడా బంగ్లాదేశ్ పరిస్థితులపై కన్నేశాయి.మొత్తంగా బంగ్లాదేశ్ ఏర్పాటు చేసిన అవామీ లీగ్ లేకుండానే తొలిసారి బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉండటం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. మొత్తంగా తమకంటూ ఓ దేశాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి పోరాడిన వారినే అక్కడ ప్రజలు తిరుగుబాటు చేయడం వెన్నుపోటు పొడవడమే అంటున్నారు అవామీ లీగ్ మద్దతుదారులు. 

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

 

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

ఇవాళ మొత్తం 350 సీట్లకు గాను 299 స్థానాలలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఇక మరో 50 స్థానాలను మహిళలు కేటాయించారు. వీటి ఎంపిక పరోక్ష పద్దతిలో జరుగుతుంది.  ఇది ఇలా ఉండగా ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ లో అమెరికా నియమించిన పప్పెట్  మహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం నడుస్తోంది.  అయితే ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచే ప్రభుత్వం మన దేశంతో దోస్తీ చేస్తుందా.. కుస్తీ పడుతుందా అనేది చూడాలి. రాబోయే ప్రభుత్వం ఆధారంగా ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

bangladesh elections 2026Bangladesh electionselections bangladeshbangladesh elections 2025bangladesh elections news

Trending News