Bangladesh Elections 2026: నేడు బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు.. బీఎన్పీ, జమాతే ఇస్లామీ పార్టీల మధ్యనే పోటీ..

Bangladesh Elections Effect on Bharat: బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో షేక్ హసీనా పార్టీ అవామీ లీగ్ను మహ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం రద్దు చేయడంతో ఈ ఎన్నికల్లో బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ, జమాతే ఇస్లామీ పార్టీల మధ్యనే పోటీ నెలకొంది. బంగ్లాదేశ్లో మొత్తం 300 పార్లమెంటు స్థానాలకు గాను 299సీట్లకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఒక స్థానంలో అభ్యర్థి చనిపోవడంతో అక్కడ ఎన్నికను వాయిదా వేశారు.
బంగ్లాదేశ్ లో 13వ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు సజావుగా జరగడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హసీనాకు చెందిన అవామీ లీగ్ పార్టీ పోటీలో లేదు. అటు బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ, ఒకప్పటి మిత్ర పార్టీ జమాత్ ఏ ఇస్లామిలు మాత్రమే పోటీ చేస్తున్నాయి. దీంతో ఈ రెండు పార్టీల మధ్య ప్రధానంగా పోటీ కచ్చితంగా ఉంటుందనేది విశ్లేషకులతో పాటు సామాన్య జనం చర్చించుకుంటున్నారు. షేక్ హసీనా గద్దె దిగిన తర్వాత జరిగే మొదటి ఎలక్షన్ ఇదే. దీంతో భారత్ తో పాటు ఇతర దేశాలకు కూడా బంగ్లాదేశ్ పరిస్థితులపై కన్నేశాయి.మొత్తంగా బంగ్లాదేశ్ ఏర్పాటు చేసిన అవామీ లీగ్ లేకుండానే తొలిసారి బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉండటం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. మొత్తంగా తమకంటూ ఓ దేశాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి పోరాడిన వారినే అక్కడ ప్రజలు తిరుగుబాటు చేయడం వెన్నుపోటు పొడవడమే అంటున్నారు అవామీ లీగ్ మద్దతుదారులు.
ఇవాళ మొత్తం 350 సీట్లకు గాను 299 స్థానాలలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఇక మరో 50 స్థానాలను మహిళలు కేటాయించారు. వీటి ఎంపిక పరోక్ష పద్దతిలో జరుగుతుంది. ఇది ఇలా ఉండగా ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ లో అమెరికా నియమించిన పప్పెట్ మహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం నడుస్తోంది. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచే ప్రభుత్వం మన దేశంతో దోస్తీ చేస్తుందా.. కుస్తీ పడుతుందా అనేది చూడాలి. రాబోయే ప్రభుత్వం ఆధారంగా ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.
