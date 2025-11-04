Bangladesh: ఇక నుండి పాఠశాలల్లో అవి బంద్.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం

Bangladesh Cancels Music Teacher Plan: బంగ్లాదేశ్లో మహమ్మద్ యూనస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి ప్రభుత్వ నిర్ణయాల్లో ఇస్లామిక్ ఛాందసవాదుల జోక్యం పెరిగిపోతోంది. బంగ్లాదేశ్లోని పాఠశాలల్లో మ్యూజిక్, నృత్యం, పీఈటీ టీచర్ల నియామకాలను చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు ఆ దేశ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అయితే ఈ చర్యలను ఇస్లాం వ్యతిరేక అజెండగా అభివర్ణించిన బంగ్లాదేశ్లోని ఇస్లాం ఛాందసవాదులు.. యూనస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు. ప్రభుత్వ నిర్వహణలోని ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో.. కేవలం మతపరమైన ఉపాధ్యాయులనే నియమించాలని, మ్యూజిక్, పీఈటీ టీచర్ల నియామకాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలుపుతామని బెదిరింపుకు పాల్పడ్డారు.
ఈ డిమాండ్స్కి మహమ్మద్ యూనస్ ప్రభుత్వం తలొగ్గింది. దీంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కొత్తగా సృష్టించిన మ్యూజిక్, పీఈటీ టీచర్ల పోస్టులను రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ అధికారి మసూద్ అక్తర్ ఖాన్ ప్రకటించారు. అయితే ఎందుకు రద్దు చేస్తున్నారని ప్రశ్నించగా.. ఆయన సమాధానం చెప్పడానికి నిరాకరించినట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది.
Also Read: Ap Govt: వారందరికీ పండగే.. ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. మరో కొత్త పథకం వచ్చేస్తోంది..!
Also Read: Allu Sneha Reddy: హీరోయిన్లనే మించిపోయే అందం.. అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి సన్నింగ్ ఫొటోలు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.