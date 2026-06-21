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Bangladesh Hindu Agitation: బంగ్లాలో రోడ్డెక్కిన హిందువులు.. శ్రీరాముడి విగ్రహంపై ఇస్లామిక్ గ్రూపుల అక్కసు..

Bangladesh Hindu Agitation: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది హిందువుల ఆరాధ్య దేవుడైన శ్రీరాముడి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ ఇపుడు బంగ్లాదేశ్‌లో అగ్గిరాజేస్తుంది. అక్కడ గైబందా జిల్లా పలాశబడాగ్ ప్రాంతంలో 82 అడుగుల భారీ శ్రీరాముడి విగ్రహం ఏర్పాటును వ్యతిరేక్తిస్తూ స్థానిక రాడికల్ ఇస్లామిస్టులు నిరసనలు చేపట్టారు. వారికీ ప్రతిగా విగ్రహం కోసం అక్కడి బంగ్లాదేశీ హిందువులు రోడ్డెక్కడంతో అక్కడ రచ్చ మొదలైంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 21, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:35 AM IST
Bangladesh Hindu Agitation: బంగ్లాలో రోడ్డెక్కిన హిందువులు.. శ్రీరాముడి విగ్రహంపై ఇస్లామిక్ గ్రూపుల అక్కసు..
Image Credit: Bangladesh Sri Rama Controversy (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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