/Bangladesh Hindu Agitation: బంగ్లాలో రోడ్డెక్కిన హిందువులు.. శ్రీరాముడి విగ్రహంపై ఇస్లామిక్ గ్రూపుల అక్కసు..

బంగ్లాదేశ్లో భారీ శ్రీరాముడి విగ్రహం: భారత దేశంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు వారికి సంబంధించిన మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవు. ఇక్కడ మెజారిటీ హిందువులైనా.. ఎక్కడా ముస్లిమ్స్ను కానీ.. క్రిష్టియన్స్ను హింసించిన దాఖలాలు లేవు. పైగా మన దేశంలో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో హిందువులే బాధితులుగా నిలుస్తున్నారు.మన దగ్గరున్న దాదాపు మెజారిటీ పార్టీలు హిందువుల గురించి పట్టించుకున్న దాఖలాలు ఉండవు. అదే ఏదైనా ముస్లిమ్ లేదా క్రిస్టియన్ ఇతర మైనారిటీ వర్గాలపై ఈగ వాలినా.. నానా హడావుడి చేస్తుంటాయి. ఇక బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై దాడులు జరిగినపుడు మనదేశంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ స్పందించి వారికి అండగా ఉండాలని అక్కడి దేశాన్ని ఆదేశించింది. అదే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సహా ఎస్పీ, కమ్యూనిస్టు పార్టీ నేతల బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై దాడులు జరిగినా.. కిమ్మన్న దాఖలాలు లేవు.
ఇస్లామిక్ రాడికలిస్టుల అక్కసు..
తాజాగా బంగ్లాదేశ్లో భారీ శ్రీరాముని విగ్రహం చుట్టూ వివాదం నెలకొనేలా అక్కడ రాడికల్ ఇస్లామిస్టులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తాజాగా శ్రీరాముడి విగ్రహం పెట్టొద్దని అక్కడ కొందరు అతివాద ముస్లిములు శ్రీరాముడి విగ్రహం చుట్టూ వివాదం క్రియేట్ చేస్తున్నారు. గైబంధా జిల్లా పలాశబాడగ్ ప్రాంతంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న 82 అడుగుల భారీ రాముని విగ్రహాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ స్థానిక ఇస్లామిక్ గ్రూపులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేపట్టాయి.
శ్రీరాముడి విగ్రహం ప్రతిష్ఠించాలని హిందూ సంఘాల ర్యాలీ..
ఈ నేపథ్యంలో విగ్రహ నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోవడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ అక్కడి హిందూ సమాజం భారీ సంఖ్యలో రోడ్లపైకి వచ్చింది. హిందూ సంఘాలు, యువకులు, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు, ధర్నాలు నిర్వహిస్తూ జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో ఆ ప్రాంతాన్ని హోరెత్తించారు.
ఒకవైపు విగ్రహాన్ని తక్షణమే తొలగించాలని ఇస్లామిక్ గ్రూపులు పట్టుబడుతుండగా, మరోవైపు విగ్రహ నిర్మాణం నిరాటంకంగా కొనసాగాలని, మైనారిటీలుగా ఉన్న హిందువుల హక్కులను కాపాడాలని హిందూ సంఘాలు దీటుగా ఆందోళనలు చేస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకుని పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని శాంతిభద్రతలను అదుపులోకి తీసుకురావాలని హిందూ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కాగా, ఈ ఉదంతం బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీల భద్రత, మత స్వేచ్ఛపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరోసారి చర్చకు దారితీస్తోంది.
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