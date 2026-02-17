English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Bangladesh News: చైనాకు పొగడ్తలు.. భారత్‌పై నిప్పులు.. మహమ్మద్ యూనస్ వీడ్కోలు ప్రసంగం!

Bangladesh News: చైనాకు పొగడ్తలు.. భారత్‌పై నిప్పులు.. మహమ్మద్ యూనస్ వీడ్కోలు ప్రసంగం!

Muhammad Yunus Bangladesh News: మహమ్మద్ యూనస్ వీడ్కోలు ప్రసంగంలో భాగంగా మరోసారి భారత్ పై సంచల వ్యాఖ్యలు చేశారు. సెవెన్ సిస్టర్స్‌ను భారత్‌లో అంతర్భాగంగా కాకుండా.. ప్రత్యేకంగా పేర్కొనడం ఇప్పుడు చర్చనీ అంశంగా మారింది. అలాగే ఈ ప్రసంగంలో చైనా గురించి కూడా మాట్లాడారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 17, 2026, 02:32 PM IST

Trending Photos

DA Hike: 26 ఏళ్లలో ఇదే రికార్డ్.. 2026 డీఏ పెంపు గురించి ఉద్యోగులు తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే..!
5
DA hike 2026
DA Hike: 26 ఏళ్లలో ఇదే రికార్డ్.. 2026 డీఏ పెంపు గురించి ఉద్యోగులు తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే..!
KCR Birthday: తెలంగాణకు పురుడుపోసిన కారణజన్ముడు కేసీఆర్‌.. హ్యపీ బర్త్‌ డే సార్‌
6
KCR Birthday
KCR Birthday: తెలంగాణకు పురుడుపోసిన కారణజన్ముడు కేసీఆర్‌.. హ్యపీ బర్త్‌ డే సార్‌
Solar eclipse 2026: అత్యంత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. గర్భిణీ మహిళలు ఏంచేయాలి, తీసుకొవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే..?
6
Solar Eclipse 2026
Solar eclipse 2026: అత్యంత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. గర్భిణీ మహిళలు ఏంచేయాలి, తీసుకొవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే..?
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య స్పెషల్, మేష, కర్కాటక, మీన రాశులకు అదృష్టం బలంగా…!
6
Daily Horoscope
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య స్పెషల్, మేష, కర్కాటక, మీన రాశులకు అదృష్టం బలంగా…!
Bangladesh News: చైనాకు పొగడ్తలు.. భారత్‌పై నిప్పులు.. మహమ్మద్ యూనస్ వీడ్కోలు ప్రసంగం!

Muhammad Yunus Bangladesh Telugu News: భారత్‌ను ఉద్దేశించి మరోసారి మహమ్మద్ యూనస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.. బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్న వేళ.. ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. 18 నెలల పాలన ముగింపు సందర్భంగా ఆయన జాతి ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.. అలాగే భారత ఈశాన్య రాష్ట్రాలను ప్రస్తావిస్తూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం దౌత్య పరంగా ఇప్పుడు చర్చనీ అంశానికి దారితీసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

భారతదేశంలోని సెవెన్ సిస్టర్స్ అభివృద్ధికి బంగ్లాదేశ్ ఒక గేట్వేగా మారుతుందని యునెస్ తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు.. బంగ్లాదేశ్ తన సముద్ర మార్గం ద్వారా ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు, నేపాల్ తో పాటు భూటాన్ లకు గొప్ప ఆర్థిక అవకాశాలను కల్పిస్తుందని.. ఆయన అన్నారు. అయితే మహమ్మద్ యూనస్ ఈ రాష్ట్రాలను భారతదేశ అంతర్భాగంలో ప్రస్తావించకుండా.. సెవెన్ సిస్టర్స్ అని విడిగా సంబోధించడంపై.. భారత విదేశీ వ్యవహారాలనుపుణులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఆ రాష్ట్రాల ప్రత్యేక ఉనికి ఉన్న ప్రాంతాలుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నంలో భాగంగానే.. యూనస్ తన ప్రసంగంలో ఇలా పేర్కొన్నారని కొందరు విశ్లేషకులు విమర్శిస్తున్నారు.

అయితే తన వీడ్కోలు ప్రసంగంలో భాగంగా యూనస్ చైనాకు పెద్దపీటవేశారు.. బంగ్లాదేశ్ కు బీజింగ్లో వ్యూహాత్మక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కి చెప్పారు. అలాగే భారత్ వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకమైన తీస్తా నది పునరుద్దీకరణ ప్రాజెక్టులలో చైనా సహకారాన్ని ఈ ప్రసంగంలో అతను కొనియాడారు.. బంగ్లాదేశ్ ఇకనుంచి ఏ దేశం పైన ఆధారపడదని.. అలాగే తమది లొంగిపోయే విదేశాంగ విధానం కాదని ఆయన ప్రసంగంలో తెలిపారు..

Also Read: Thief Viral Video: వధూవరులు ఫోటోలు దిగుతుండగా వచ్చి.. దొంగ బ్యాగ్ కొట్టుకెళ్లాడు.. వీడియో..

ఇక యూనస్ ప్రసంగంపై భారత మాజీ విదేశాంగ కార్యదర్శి కాన్వాల్వ్ సింబల్ స్పందించారు.. ఈ ప్రసంగం వింటుంటే యూనస్ తెలితక్కువ మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని ఆయన మండిపడ్డారు.. దేశాన్ని ఉన్నత స్థాయిలో అభివృద్ధి పరచడంలో విఫలమైన యూనస్.. భారత్ ను ఒక విలన్ గా చూపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది మహేష్ జెఠ్మలానీ విమర్శించారు. యూనస్ సమయంలో బంగ్లాదేశ్ భారత్ సంబంధాలు ఊహించని స్థాయిలో దెబ్బతిన్నాయని.. అలాగే హిందువులపై దాడులతో పాటు భారత్ వ్యతిరేక సెంటిమెంట్ పెరగడం వంటి అంశాలు ఈ దేశాల మధ్య దూరాన్ని పెంచుతూ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కొత్త ప్రధాని తారీక్ రెహమాన్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత సంబంధాలు మళ్లీ మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొంతమంది విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Also Read: Thief Viral Video: వధూవరులు ఫోటోలు దిగుతుండగా వచ్చి.. దొంగ బ్యాగ్ కొట్టుకెళ్లాడు.. వీడియో..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Bangladesh NewsMuhammad YunusBangladesh Telugu NewsIndia Bangladesh News

Trending News