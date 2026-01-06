Bangladesh Riots: బంగ్లాదేశ్ లో మరో హిందువుపై దాడి.. 18 రోజుల్లో ఆరుగురు..

Bangladesh Another Hindu Killed: బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై దాడులు ఆగడం లేదు. మణి చక్రవర్తి అనే ఓ కిరాణా దుకాణ వ్యాపారిపై పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేసి చంపేశారు అక్కడ జిహాది మూకలు. ఇస్లాం మత సామ్రాజ్య స్థాపన అనే పిచ్చితో అక్కడ హిందువులపై రెచ్చిపోతున్నారు. రాణాప్రతాప్ బైరాగి అనే జర్నలిస్టు హత్య జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే ఈ ఘటన జరిగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రాణా ప్రతాప్ను తుపాకీతో అక్కడ కాల్చి చంపారు ఇస్లామిస్టులు. ఆ ఘటన మరిచిపోకముందే నర్సింగ్డి జిల్లాలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే చార్సిందూర్ బజార్లో మణి చక్రవర్తిని చంపేశారు.
మణి చక్రవర్తి స్థానిక మార్కెట్లో ఓ కిరాణా దుకాణాన్ని నడుపుతున్నాడు. అతడు దుకాణంలో ఉండగా.. కొందరు దుండగులు షాపులోకి చొరబడి పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో మణి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, అప్పటికే అతడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మణి చక్రవర్తి చాలా మంచి వ్యాపారి అని, అతనికి ఎవరితోనూ విభేదాలు లేవని తోటి వ్యాపారులు తెలిపారు.
తరచూ ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకోవడంతో తాము భయాందోళనకు గురవుతున్నామన్నారు. బాధ్యులను వెంటనే అరెస్టు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థి నాయకుడు ఉస్మాన్ హాదీ హత్యతో దేశంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అప్పటి నుంచి దేశంలోని హిందువులపై దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మొత్తం 18 రోజుల్లో ఆరుగురు హిందువులు హత్యకు గురవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
