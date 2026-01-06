English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bangladesh Riots: బంగ్లాదేశ్ లో మరో హిందువుపై దాడి.. 18 రోజుల్లో ఆరుగురు..

Bangladesh Riots: ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ లో అమెరికా ఆడించే ఆటబొమ్మ యూనస్ ప్రభుత్వం కొలువు దీరింది. ప్రభుత్వంపై పెద్దగా పట్టులేని ఈయన దేశంలో జరుగుతున్న కల్లోలాపై నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు. షేక్ హసీనా బంగ్లాదేశ్ ను వీడినప్పటి నుంచి అక్కడ హిందువులపై వరుసగా దాడులు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా మరో హిందువుపై అక్కడ దాడి జరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 12:54 PM IST

Trending Photos

EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 పెన్షన్ పెంపు..మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!
6
EPS-95 Pension Hike
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 పెన్షన్ పెంపు..మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!
Mangli vs Madhu Priya: మంగ్లీ &#039;బల్లీ పలికే&#039; పాటపై వివాదం.. మధుప్రియ తీవ్ర ఆరోపణలు
7
Bayilone Ballipalike Song
Mangli vs Madhu Priya: మంగ్లీ 'బల్లీ పలికే' పాటపై వివాదం.. మధుప్రియ తీవ్ర ఆరోపణలు
Sankranti Gift: సంక్రాంతికి సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. రేషన్ కార్డు ఉంటే చాలు.. అకౌంట్లో రూ. 3వేలు జమ..!!
5
Pongal
Sankranti Gift: సంక్రాంతికి సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. రేషన్ కార్డు ఉంటే చాలు.. అకౌంట్లో రూ. 3వేలు జమ..!!
EPF Limit : PF వేతన పరిమితి పెంపుపై కేంద్రానికి సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు.. మరో నాలుగు నెలలే...!!
5
EPF
EPF Limit : PF వేతన పరిమితి పెంపుపై కేంద్రానికి సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు.. మరో నాలుగు నెలలే...!!
Bangladesh Riots: బంగ్లాదేశ్ లో మరో హిందువుపై దాడి.. 18 రోజుల్లో ఆరుగురు..

Bangladesh Another Hindu Killed: బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడులు ఆగడం లేదు. మణి చక్రవర్తి అనే ఓ కిరాణా దుకాణ వ్యాపారిపై  పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేసి చంపేశారు అక్కడ జిహాది మూకలు. ఇస్లాం మత సామ్రాజ్య స్థాపన అనే పిచ్చితో అక్కడ హిందువులపై రెచ్చిపోతున్నారు.  రాణాప్రతాప్‌ బైరాగి అనే జర్నలిస్టు హత్య జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే ఈ ఘటన జరిగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రాణా ప్రతాప్‌ను తుపాకీతో అక్కడ  కాల్చి చంపారు ఇస్లామిస్టులు. ఆ ఘటన మరిచిపోకముందే నర్సింగ్డి జిల్లాలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే చార్‌సిందూర్‌ బజార్‌లో మణి చక్రవర్తిని చంపేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మణి చక్రవర్తి స్థానిక మార్కెట్‌లో ఓ కిరాణా దుకాణాన్ని నడుపుతున్నాడు. అతడు దుకాణంలో ఉండగా.. కొందరు దుండగులు షాపులోకి చొరబడి పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో మణి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, అప్పటికే అతడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మణి చక్రవర్తి చాలా మంచి వ్యాపారి అని, అతనికి ఎవరితోనూ విభేదాలు లేవని తోటి వ్యాపారులు తెలిపారు. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

తరచూ ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకోవడంతో తాము భయాందోళనకు గురవుతున్నామన్నారు. బాధ్యులను వెంటనే అరెస్టు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. విద్యార్థి నాయకుడు ఉస్మాన్‌ హాదీ హత్యతో దేశంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అప్పటి నుంచి దేశంలోని హిందువులపై దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మొత్తం 18 రోజుల్లో ఆరుగురు హిందువులు హత్యకు గురవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bangladesh Riotsbagladesh another hindu killedMohd Yunus resignsMohd yunus Bangladeshs interim leaderBangladesh Crisis

Trending News