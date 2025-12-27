Bangladesh Riots: బంగ్లాదేశ్ లో ఆగని ఉద్రిక్తతలు.. జేమ్స్ క్యాన్సర్ట్ చివరి నిమిషంలో రద్దు..

బంగ్లాదేశ్ రాజధాని ఢాకాలో జరగాల్సిన జేమ్స్ కాన్సర్ట్ సంగీత కచేరి శుక్రవారం రాత్రి 9 గంటలకు జరగాల్సి ఉంది. కానీ దానికంటే కొద్ది నిమిషాల ముందు ఆందోళనకారులు వేదిక వద్దకు దూసుకొచ్చారు. షోకు హాజరైన వారిపై రాళ్లు, ఇటుకలతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న విద్యార్థులు ప్రతిఘటించారు. వారు కూడా ఆందోళకారులపై ఎదురుదాడికి దిగడంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. దీంతో స్థానిక అధికారుల సూచన మేరకు జేమ్స్ కాన్సర్ట్ను రద్దు చేశారు.
ఈ ఘటనపై ప్రముఖ రచయిత్రి తస్లీమా నస్రీన్ తీవ్రంగా స్పందించారు. బంగ్లాదేశ్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలపై దాడులు పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఇప్పటికే పలు సంస్థలపై దాడులు జరిగాయన్నారు. తాజాగా జేమ్స్ కాన్సర్ట్ను కూడా అడ్డుకున్నారని సోషల్మీడియా వేదికగా తెలిపారు. కళాకారులు, సంగీతం, సంస్కృతిని భద్రంగా కాపాడుకోకపోతే విదేశీ కళాకారులు కూడా బంగ్లాదేశ్కు రావడం మానేస్తారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇటీవల బంగ్లాదేశ్లో పలు అల్లరి మూకలు వీధుల్లోకి దిగుతూ, కళాకారులు, జర్నలిస్టులు, సాంస్కృతిక సంస్థలపై దాడులు చేస్తున్నారు. యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఈ దాడులను అడ్డుకోవడంలో విఫలమవుతున్న విమర్శలు వచ్చాయి. అలాగే రానున్న ఎన్నికలను వాయిదా వేసేందుకు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈ అల్లర్లు జరిపిస్తున్నారనే ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
