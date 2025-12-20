English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hindus Lynched in Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ లో అరాచకం.. నడిరోడ్డుపై హిందువును ఉరి వేసిన జిహాది మూకలు..

Hindus Lynched in Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ లో అరాచకం.. నడిరోడ్డుపై హిందువును ఉరి వేసిన జిహాది మూకలు..

Hindus Lynched in Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ మళ్లీ అల్లర్లతో అట్టడుకుతుంది. అమెరికా నియమించిన  పప్పెట్ తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు యూనస్ పరోక్ష ఆదేశాలతో ఆ దేశంలో అల్లర్లు చెలరేగుతున్నాయి. అంతేకాదు అమాయక హిందువులే టార్గెట్ గా అల్లరి మూకలు బంగ్లాదేశ్ వ్యాప్తంగా రెచ్చిపోయారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 20, 2025, 07:06 AM IST

Hindus Lynched in Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ లో అరాచకం.. నడిరోడ్డుపై హిందువును ఉరి వేసిన జిహాది మూకలు..

బంగ్లాదేశ్ లో హిందువులపై అతి కిరాతకంగా దాడులు చేస్తున్నారు. మైమెన్‌సింగ్‌ డివిజన్ లోని భలూకాలో.. దీపు చంద్ర దాస్ అనే హిందూ యువకుడిని కొట్టిచంపారు. దీపు చంద్ర దాస్‌ స్వరాష్ట్రం పశ్చిమ బెంగాల్. అతని పూర్వీకులు చాలాకాలం కిందటే బంగ్లాదేశ్ కు వలస వెళ్లారు. భలూకాలో ఓ గార్మెంట్ ఫ్యాక్టరీలో దీపు చంద్ర పనిచేస్తుండేవాడు. బాలియా పారా ప్రాంతంలో అల్లరి మూకలు అతనిపై దాడికి దిగాయి. దారుణంగా హత్య చేశాయి. మహమ్మద్ ప్రవక్త గురించి అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశాడనే ఆరోపణలపై ఆ హిందు యువకుడిని కొట్టి చంపారు. 

అనంతరం నడిరోడ్డుపై వేలాది మంది చూస్తుండగా..ఉరి వేసి తగులబెట్టారు. భారతీయ హిందువు మంటల్లో తగలబడుతుంటే బంగ్లాదేశీ అల్లరిమూకలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. బంగ్లాదేశ్ లో జరుగుతున్న పరిణామాలతో భారతీయులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ లో జరుగుతున్న అల్లర్లపై భారత ప్రభుత్వం తమ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇప్పటికే ఆ దేశం నుంచి మన రాయబారులను మన దేశానికి వెనక్కి పిలిపించారు. 

అటు బంగ్లాదేశ్‌ లో హిందూ యువకుడి దారుణ హత్యను ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. భారత్ సైనికుల పోరాటం, త్యాగాలతో స్వాతంత్ర్యం సాధించిన బంగ్లాదేశ్‌లో నేడు పరిస్థితి దిగజారిందన్నారు. హిందూ ఆలయాలపై దాడులు జరగుతున్నాయంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ట్వీట్ చేశారు పవన్‌ కళ్యాణ్‌.మరోవైపు సౌత్ టూ నార్త్ ఏ హీరో కూడా దారుణ ఘటనలపై స్పందించలేదు. ఏదో చిన్న సంఘటనకే పెద్దగా స్పందించే సూడో సెక్యులర్ హీరోలు ఇంత జరగుతున్న మూసుకొని కూర్చోవడం ఏమిటనేది నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరోవైపు ఇతర పార్టీల నేతలు కూడా ఈ ఘటనపై కనీసం స్పందించలేదు. హిందువులపై  కాకుండా వేరే ఇతర మతాలపై ఇలాంటి దాడులు జరిగితే గుడ్డలు చింపుకునేవారని సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్స్ ఆయా నేతల తీరును ఎండగడుతున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

