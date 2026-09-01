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పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్‌ను చుట్టుముడుతున్న కష్టాలు..

Bangladesh Power Crisis: పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్ పొగరు తగ్గింది. నిన్నమొన్నటిదాకా మితిమీరిన విశ్వాసంతో  విర్రవీగిన దాయాది దేశం నుండి వేరు పడిన బంగ్లా  ఇపుడు మన దేశంతో కాళ్లబేరాని వచ్చింది. బంగ్లాదేశ్ చేసిన తప్పుకు ఇపుడు విలపిస్తోంది. ఆపన్న హస్తంకోసం అర్రులు చాస్తోంది. సాయంచేయమని వేడుకుంటోంది. మొన్న ఆర్థిక సంక్షోభం, నిన్న చమురు కష్టం.. కొన్ని రోజులుగా  కరెంటు కష్టం చుట్టుముట్టింది. అంధకారంతో బంగ్లాదేశ్ తో అలమటిస్తోంది.  దేశమంతా కరెంటు కొరతతో రోజుకు 9 నుంచి 10 గంటల వరకు కోతలు విధిస్తోంది. తీవ్రమైన విద్యుత్తు సంక్షోభంతో విలవిల్లాడుతోంది. బంగ్లాదేశ్ కరెంటు కష్టం ఎందుకొచ్చింది? సాయం చేయాలని వేడుకుంటున్న బంగ్లాకు భారత్ కరెంటు ఇస్తుందా?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:10 AM IST
పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్‌ను చుట్టుముడుతున్న కష్టాలు..
Image Credit: Bangladesh Crisis (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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