Bangladesh Crisic: బంగ్లాదేశ్ ను రకరకాల ఇబ్బందులు ఒకేసారి చుట్టుముట్టాయి. బంగ్లాదేశ్ లో హసీనా ప్రభుత్వం కూలిపోయిన తర్వాత భారత్ పై బుసలు కొట్టిన బంగ్లాదేశ్.. కష్టాలు పెరగడంతో సాయం కోసం భారత్ ను వేడుకుంటోంది.పొరుగు దేశమైన బంగ్లాదేశ్ ప్రస్తుతం తీవ్ర విద్యుత్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా రాజధాని ఢాకా మినహా ఇతర గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోజుకు 9 నుంచి 10 గంటల పాటు విద్యుత్ కోతలు అమలవుతున్నాయి. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు బంగ్లా ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పడుతోంది. విద్యుత్ పొదుపులో భాగంగా రాత్రి ఎనిమిది గంటలకే షాపింగ్ మాల్స్, దుకాణాలు, మార్కెట్లు మూసివేస్తున్నారు. పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ రంగానికి సరఫరా తగ్గించడంతో రైతులు, వ్యాపారులు తీవ్ర నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పవర్ స్టేషన్లపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఆందోళనలకు దిగారు.
ఇబ్బందుల్ని గట్టెక్కలేని బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తారిక్ రహమాన్..
హసీనా ప్రభుత్వం పడిపోయిన బంగ్లాదేశ్ వైఖరిలో మార్పు వచ్చింది. సరిహద్దుల్లో బలగాల చర్యలు, అక్రమ వలసదారుల తరలింపు వంటి అంశాలపై ఢాకా తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది. సార్వభౌమాధికార సమస్యగా బంగ్లాదేశ్ భావించింది. ఒక దశలో కయ్యానికి కాలు దువ్వింది. రోజులు మారాయి. గడ్డు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.డామిట్ కథ రివర్స్ అయింది.
కరెంట్ సంక్షోభంతో టెక్స్టైల్ రంగం కుదేలు..
కొద్ది రోజులుగా బంగ్లాదేశ్ చీకట్లో మగ్గుతోంది. దేశం ఎప్పుడూ లేని విధంగా, తీవ్ర విద్యుత్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. మైమెన్ సింగ్, బరిశాల్, రంగ్పూర్, సిల్హెట్ వంటి ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ కోతలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల ఆగ్రహానికి గురైన స్థానికులు విద్యుత్ కార్యాలయాలపై దాడులకు పాల్పడిన ఘటనలు కూడా చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ సంక్షోభం పరిశ్రమలు, రైతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ముఖ్యంగా రొయ్యల సాగులో ఏరేటర్లు పనిచేయకపోవడంతో రైతులు భారీగా నష్టపోతుండగా, వస్త్ర పరిశ్రమ ఉత్పత్తికి కూడా తీవ్ర ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి.
చమురు కొరత విద్యుత్ సంక్షోభానికి ప్రధాన కారణమైంది. తగినంత చమురు లేకపోవడం వల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయలేకపోతోంది. బంగ్లాదేశ్ 90 శాతం చమురును, 30 శాతం గ్యాస్ను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అయితే, విదేశాల నుంచి తగినంత చమురు లేకపోవడంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన సహజ వాయువు అందక ఉత్పత్తి భారీగా పడిపోయింది. దిగుమతి చేసుకునే ఇంధనం సరిగ్గా అందకపోవడం ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఎండల తీవ్రతతో వేడి కారణంగా కరెంట్ డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది.
బంగ్లాదేశ్లో తీవ్ర విద్యుత్ సంక్షోభం..
బంగ్లాదేశ్లో తీవ్రమైన విద్యుత్ సంక్షోభం ఏర్పడింది. సహజ వాయువు, చమురు కొరత మరియు దిగుమతుల్లో ఆటంకాల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తాయి. భారీగా విద్యుత్తు కోతలు విధిస్తున్నారు. ప్రజల ఇబ్బందులు తగ్గించేందుకు పొదుపు చర్యలు చేపట్టారు. అదనపు డీజిల్ సరఫరా చేయాలని ఆ దేశం భారత్ను కోరింది.
అదనపు డీజిల్ సరఫరా చేయాలని భారత్ను కోరిన బంగ్లాదేశ్..
బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తారిక్ రహమాన్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రభుత్వం ఈ విద్యుత్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోలేకపోతోంది. దీంతో భారత్-బంగ్లాదేశ్ ఫ్రెండ్షిప్ పైప్లైన్ ద్వారా అదనపు డీజిల్ పంపాలని బంగ్లాదేశ్ ఇంధన శాఖ మంత్రి ఇక్బాల్ హసన్ మహమూద్ భారత హైకమిషనర్ను కోరారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఒప్పందం ప్రకారం భారత్ ఏటా 1,80,000 మెట్రిక్ టన్నుల డీజిల్ను బంగ్లాదేశ్కు సరఫరా చేస్తోంది. అయితే, దిగుమతి చేసుకునే ఇంధనంపైనే అధికంగా ఆధారపడటం వల్ల తక్షణమే ఉపశమనం లభించే అవకాశాలు పరిమితంగానే ఉన్నాయని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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