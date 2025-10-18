English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Air China flight Video: మరో ఘోరం.. విమానం గాల్లో ఉండగానే మంటలు.. చూస్తుండగానే.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Air China flight Video: మరో ఘోరం.. విమానం గాల్లో ఉండగానే మంటలు.. చూస్తుండగానే.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Battery fire accident in air china:  విమానం గాల్లో ఉండగానే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రయాణికుడి లగేజీలో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో విమానంను అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 18, 2025, 06:29 PM IST
  • విమానంలో మంటలు..
  • వీడియో వైరల్..

Air China flight Video: మరో ఘోరం.. విమానం గాల్లో ఉండగానే మంటలు.. చూస్తుండగానే.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Battery fire accident in air china A321 video: ఇటీవల కాలంలో మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విమాన ప్రమాదాలు షాకింగ్ కు గురిచేస్తున్నాయి. చాలా మంది విమాన ప్రయాణాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు.ఈ క్రమంలో తరచుగా విమానంలో సాంకేతిక సమస్యలు నెలకొన్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు రన్నింగ్ విమానాల్లో అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇటీవల కొన్నిసార్లు పక్షులు విమానంను ఢీకొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో విమానాలు ప్రమాదాలకు గురౌతున్నాయి.

 

తాజాగా.. చైనాకు చెందిన ఎయిర్ చైనా విమానం సీఎ139 శుక్రవారం హాంగ్‌చౌ నుంచి సియోల్ బయలు దేరింది. ఈ నేపథ్యంలోనే విమానం క్యాబిన్‌లోని ఓవర్ హెడ్ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో లిథియమ్ బ్యాటరీ పేలింది. దీంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనతో విమానంలో ఉన్న వారంత భయంతో అరుపులు, కేకలు పెట్టారు.

చైనాకు చెందిన ఎయిర్ చైనా విమానం సీఎ139 శుక్రవారం హాంగ్‌చౌ నుంచి సియోల్ బయలు దేరింది. అయితే.. క్యాబిన్ లో ఒక ప్యాసింజర్ తెచ్చుకున్న లిథియం బ్యాటరీ పేలింది. దీంతో మంటలు వ్యాపించాయి. ఇది గుర్తించిన ప్రయాణికులు వెంటనే సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.

Read more: Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. ఫ్రిజ్‌లో బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

సకాలంలో స్పందించిన సిబ్బంది మంటల్ని ఆర్పారు. వెంటనే సిబ్బంది విమానం షాంగైలో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేశారు.  కానీ విమానంలో ఉన్న వారంత తెగ టెన్షన్ కు గురయ్యారు. లక్ బాగుండీ మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. ఎవరికి ఏమి కాక పోవడంతో విమాన సిబ్బంది ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదం ఘటనకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

 
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

China flight fireair china a321china flight emergency landingair china accidentBattery fire on flight

