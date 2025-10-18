Air China flight Video: మరో ఘోరం.. విమానం గాల్లో ఉండగానే మంటలు.. చూస్తుండగానే.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Battery fire accident in air china A321 video: ఇటీవల కాలంలో మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విమాన ప్రమాదాలు షాకింగ్ కు గురిచేస్తున్నాయి. చాలా మంది విమాన ప్రయాణాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు.ఈ క్రమంలో తరచుగా విమానంలో సాంకేతిక సమస్యలు నెలకొన్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు రన్నింగ్ విమానాల్లో అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇటీవల కొన్నిసార్లు పక్షులు విమానంను ఢీకొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో విమానాలు ప్రమాదాలకు గురౌతున్నాయి.
విమానం గాల్లో ఉండగా చెలరేగిన మంటలు
హ్యాన్జూ నుంచి సియోల్ వెళ్తుండగా ఎయిర్ చైనా విమానం (CA139)లో ప్రమాదం
ఓ ప్యాసింజర్ క్యాబిన్ బ్యాగులో ఉన్న లిథియం బ్యాటరీ పేలి చెలరేగిన మంటలు
అప్రమత్తమై విమానాన్ని వెంటనే షాంఘైలోని పుడాంగ్ ఎయిర్ పోర్టుకు మళ్లించిన పైలెట్లు pic.twitter.com/XPuZx3wvTD
తాజాగా.. చైనాకు చెందిన ఎయిర్ చైనా విమానం సీఎ139 శుక్రవారం హాంగ్చౌ నుంచి సియోల్ బయలు దేరింది. ఈ నేపథ్యంలోనే విమానం క్యాబిన్లోని ఓవర్ హెడ్ కంపార్ట్మెంట్లో లిథియమ్ బ్యాటరీ పేలింది. దీంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనతో విమానంలో ఉన్న వారంత భయంతో అరుపులు, కేకలు పెట్టారు.
చైనాకు చెందిన ఎయిర్ చైనా విమానం సీఎ139 శుక్రవారం హాంగ్చౌ నుంచి సియోల్ బయలు దేరింది. అయితే.. క్యాబిన్ లో ఒక ప్యాసింజర్ తెచ్చుకున్న లిథియం బ్యాటరీ పేలింది. దీంతో మంటలు వ్యాపించాయి. ఇది గుర్తించిన ప్రయాణికులు వెంటనే సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.
సకాలంలో స్పందించిన సిబ్బంది మంటల్ని ఆర్పారు. వెంటనే సిబ్బంది విమానం షాంగైలో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేశారు. కానీ విమానంలో ఉన్న వారంత తెగ టెన్షన్ కు గురయ్యారు. లక్ బాగుండీ మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. ఎవరికి ఏమి కాక పోవడంతో విమాన సిబ్బంది ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదం ఘటనకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
