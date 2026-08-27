/Bibek Kumar Nepal: నేపాల్ జలప్రళయం.. మామిడి చెట్టును పట్టుకుని రెండుసార్లు చావును జయించిన కార్మికుడు!

Bibek Flood Nepal Flash Flood: నేపాల్ - చైనాలోని టిబెట్ సరిహద్దు వెంబడి భారీ ఎత్తున కొండచరియలు విరిగిపడి, కొట్టుకువచ్చిన మట్టి, రాళ్ల ప్రవాహం నది దిగువ ప్రాంతాల్లోని నివాసాలను, మౌలిక సదుపాయాలను ముంచెత్తింది. జర్మన్ జియోసైన్సెస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నివేదిక ప్రకారం.. ఈ కొండచరియల విలయానికి సరిగ్గా 7 నిమిషాల ముందు ఆ ప్రాంతంలో రిక్టర్ స్కేలుపై 4.4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ ఆకస్మిక వరదల దాటికి వందలాది మంది మరణించగా, వేలాది ఇళ్ళు, భవనాలు, వంతెనలు కొట్టుకుపోయి ప్రజల జీవితాలు పూర్తిగా తలకిందులయ్యాయి.
ప్రాణం నిలిపిన మామిడి చెట్టు..
నేపాల్లోని రసువా జిల్లాలోని బిదుర్ అనే ప్రాంతంలో బిబెక్ కుమల్ అనే భవన నిర్మాణ కార్మికుడు కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఒక ఇంటి వద్ద 5 అడుగుల లోతు గొయ్యి తవ్వుతున్నాడు. ఆ సమయంలో అకస్మాత్తుగా వరద ముంచుకొస్తున్న భయంకరమైన శబ్దాన్ని విని పైనున్న అతని నలుగురు సహచరులు వెంటనే బయటకు వచ్చి పరుగెత్తమని గట్టిగా కేకలు వేశారు.
కుమల్ గొయ్యిలోంచి పైకి వచ్చి పరుగెడుతుండగానే, కొండలను సైతం కరిగించేలా బురద, శిథిలాలతో కూడిన ఒక భారీ ప్రవాహం దూసుకొచ్చింది. ఆ ఉధృతికి వారు నిర్మిస్తున్న ఇల్లు కళ్ల ముందే పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. వరద నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న కుమల్, అదృష్టవశాత్తు అక్కడ ఉన్న ఏకైక మామిడి చెట్టు కొమ్మల మధ్య చిక్కుకున్నాడు. "అక్కడ గనక ఆ మామిడి చెట్టు లేకపోతే నేను ఖచ్చితంగా వరదలో కొట్టుకుపోయి చనిపోయేవాడిని" అని కుమల్ ఆవేదనతో తెలిపాడు. వరద ఉధృతి తగ్గే వరకు చెట్టును పట్టుకుని వేలాడుతున్న అతడిని పోలీసులు గమనించి సురక్షితంగా రక్షించారు.
చావును రెండుసార్లు జయించి..
ఈ ప్రమాదంలో కొండచరియలు విరిగిపడటం వల్ల కుమల్ కుడి కాలుకు తీవ్ర గాయమైంది. ప్రస్తుతం అతను రాజధాని కాఠ్మాండులోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతని సోదరుడు దినేష్ అతని వద్ద ఉండి పరిరక్షిస్తున్నాడు. ఈ ఆకస్మిక విపత్తు నుండి ఇప్పటివరకు 114 మందిని రక్షించి పలు ఆసుపత్రులలో చేర్చారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, గతంలో 2015లో సంభవించి దాదాపు 9,000 మందిని బలిగొన్న భయంకర భూకంపం నుండి కూడా బిబెక్ కుమల్ సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడటం విశేషం.
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