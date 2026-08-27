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Bibek Kumar Nepal: నేపాల్ జలప్రళయం.. మామిడి చెట్టును పట్టుకుని రెండుసార్లు చావును జయించిన కార్మికుడు!

Bibek Kumar Nepal Flash Flood: నేపాల్ - చైనా సరిహద్దు వెంబడి సంభవించిన భూకంపం, తీవ్రమైన కొండచరియల విలయం కారణంగా సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు వందలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొన్నాయి. ఈ భయంకర జలప్రళయంలో చిక్కుకుని కొట్టుకుపోయిన బిబెక్ కుమల్ అనే ఒక సాధారణ భవన నిర్మాణ కార్మికుడు, అక్కడ ఉన్న ఒకే ఒక మామిడి చెట్టును గట్టిగా పట్టుకుని అద్భుతమైన రీతిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:53 PM IST
Bibek Kumar Nepal: నేపాల్ జలప్రళయం.. మామిడి చెట్టును పట్టుకుని రెండుసార్లు చావును జయించిన కార్మికుడు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bibek Kumar Nepal: నేపాల్ జలప్రళయం.. మామిడి చెట్టును పట్టుకుని రెండుసార్లు చావును జయించిన కార్మికుడు!
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