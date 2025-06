Biden: బైడెన్ చనిపోయారా? ఇప్పుడున్నది ఆత్మా? ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన..!!

Biden executed and replaced: బైడెన్ చనిపోయారా? ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న బైడెన్ డూప్లికేటా? అమెరికాలో అత్యంత శక్తివంతమైన పదవిలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి మరణించి కూడా ప్రపంచానికి తెలియకుండా దాచిపెట్టారా? ఇలా ఆలోచిస్తేనే ఒళ్లు గగ్గురుమంటుంది కదా? ఇదే విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్‌ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో పోస్ట్ చేశారు. బైడెన్ 2020లోనే చనిపోయారని.. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న బైడెన్ అసలు బైడెన్ కాదని పోస్టు పెట్టారు. మనం చూస్తున్నది బైడెన్‌ని కాదని.. ఒక నకిలీ రూపాన్ని అని చెబుతున్నారు. సాంకేతికంగా తయారైన ఒక 'క్లోన్' అని ట్రంప్ అంటున్నారు. ఇంతకీ నిజంగానే, ఒక మనిషిని పూర్తి స్థాయిలో నకిలీగా తయారు చేయడం సాధ్యమా? మరణించిన వ్యక్తిని మళ్లీ ఒక రూపంలో తీసుకురావడం ఎలా సాధ్యం? మనిషిని మళ్లీ సృష్టించగలిగే టెక్నాలజీ ఉందా?

ట్రంప్ చెబుతున్న ఈ టెక్నాలజీ పేరు 'క్లోనింగ్..' ఈ పద్ధతిలో జీవి శరీరంలో ఉన్న జీవకణాల ఆధారంగా అదే జీవికి మరో రూపాన్ని శాస్త్రీయంగా రూపొందించవచ్చు. అంటే ఒక మనిషి ఉన్నప్పుడు అతని DNAను తీసుకుని, దాని ఆధారంగా ఒక కొత్త శరీరాన్ని సృష్టించడం క్లోనింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. ఇది పూర్తిగా శాస్త్రపరమైన ప్రక్రియ. జీవకణాల నుంచి సెంట్రల్ DNAని తీసి, ఒక ఖాళీ ఎగ్ సెల్‌లో ఇన్‌సర్ట్ చేస్తారు. దాన్ని మానవ శరీర వాతావరణంలో పెంచడం ద్వారా ఒక జీవిని తిరిగి నిర్మించవచ్చు.

1996లో 'డాలీ' అనే గొర్రెను శాస్త్రవేత్తలు ఈ పద్ధతిలో తయారుచేశారు. అప్పటి నుంచి ఇది విజ్ఞాన రంగంలో పెద్ద సంచలనంగా మారింది. కానీ ఇది ఇప్పటికీ వివాదాస్పదం. ఎందుకంటే మానవ క్లోనింగ్‌ని చాలామంది నైతికంగా, సామాజికంగా అంగీకరించరు. చాలా దేశాల్లో ఇది చట్టబద్ధంగా నిషేధించి ఉంది. అయినా టెక్నాలజీ పరంగా చూస్తే... ఒక మనిషి రూపాన్ని, ముఖాన్ని, శరీర నిర్మాణాన్ని సరిగ్గా కాపీ చేయగల శక్తి సైన్స్‌కి ఉంది. అంతేకాదు..AI, హ్యూమనాయిడ్ రోబోటిక్స్‌ని కలిపి, ఒక నకిలీ వ్యక్తిని బయటకి క్రియేట్ చేయడం సాధ్యమవుతుందని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఈ టెక్నాలజీ పట్ల ఓవైపు ఆసక్తి ఉన్నా భయం కూడా అదే స్థాయిలో ఉంది.

ఇక ప్రస్తుతం బైడెన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కూడా అనేక అనుమానాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇటీవల ఆయనకు స్టేజ్-4 ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ఉన్నట్లు ప్రకటించడమే ఇందుకు బీజం వేసింది. ఒక మాజీ అధ్యక్షుడికి ఇంత తీవ్రమైన వ్యాధి ఉంటే.. అది చాలా ఆలస్యంగా తెలియడాన్ని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. స్టేజ్‌-4 క్యాన్సర్‌ వచ్చేవరకు బైడెన్‌ ఎలాంటి పరీక్షలూ చేయించుకోలేదా అని డౌట్ పడుతున్నారు. ఇదే సమయంలో బైడెన్ ప్రవర్తనలో కనిపిస్తున్న కొన్ని మార్పులు కూడా అనేక అనుమానాలకు కారణమవుతున్నాయి. గతానికి పోలిస్తే నడక శైలి మారింది.. మాటలో కంఫిడెన్స్ తగ్గింది. ప్రసంగాల్లో పదాలు తప్పుతున్నాయి, ముఖంలో ఎమోషన్స్‌ లేవు. Body Present-Mind Absent అన్నట్టు కనిపిస్తోంది.

అందుకే బైడెన్‌ ఒక క్లోనే అంటూ ట్రంప్ మద్దతుదారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కానీ ఈ ప్రచారానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. నిజంగా ఒక క్లోన్‌ టెక్నాలజీ ఈ స్థాయికి వచ్చిందని ఎక్కడా నిర్ధారణ లేదు. అంతేకాదు.. అమెరికాలో మానవ క్లోనింగ్ నిషేధంలో ఉంది. శారీరక రూపాన్ని కాపీ చేయడం సాధ్యమే అయినా.. ఆ వ్యక్తి భావాలను కాపీ చేయడం అసాధ్యం. బైడెన్ చనిపోయి డూప్లికేట్ బైడెన్ మాట్లాడుతున్నాడన్నది పూర్తిగా అసత్యం. ఇది ఓ రాజకీయ స్టంటే. ప్రజల్లో అయోమయం కలిగించేందుకు.. ప్రత్యర్థి పార్టీపై నమ్మకాన్ని కోల్పోయేలా చేయడానికి ట్రంప్ ఈ పద్ధతి ఎంచుకున్నారని అర్థమవుతుంది.

