Plane crash kills 15: విమానం కుప్పకూలి 15 మంది మృతి..!

Plane crash  నిన్న మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం పేరు విమాన ప్రమాదంతో వార్తల్లో నిలవగా, ఇప్పుడు మరోసారి విమాన ప్రమాదం ప్రపంచాన్ని కలచివేసింది. ఈసారి కొలంబియాలో జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదంలో ప్రజాప్రతినిధి సహా మొత్తం 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వరుసగా జరుగుతున్న ఈ విమాన ప్రమాదాలు తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమవుతున్నాయి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 29, 2026, 07:49 AM IST

Plane crash kills 15: విమానం కుప్పకూలి 15 మంది మృతి..!

Plane Crash కొలంబియా దేశంలో జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ ప్రమాదంలో విమానంలో ఉన్న మొత్తం 15 మంది మరణించారు. ఈ ఘటన కొలంబియా ఈశాన్య ప్రాంతమైన నోర్తే డి సాంటాండర్ ప్రావిన్స్‌లో జరిగింది. చిన్న ప్రయాణికుల విమానం గ్రామీణ..కొండ ప్రాంతంలో కూలిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

సటేనా అనే ప్రభుత్వ విమాన సంస్థకు చెందిన ఈ విమానం, కుకుటా నగరం నుంచి ఓకానా అనే పట్టణానికి వెళ్తోంది. ఈ ప్రయాణం సాధారణంగా 40 నిమిషాల పాటు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్ది నిమిషాలకే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్‌తో సంబంధం కోల్పోయింది. వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.

స్థానిక ప్రజలు అడవుల మధ్యలో విమానం కూలిపోయిన ప్రాంతాన్ని గుర్తించి అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. రక్షణ బృందాలు వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నాయి. అయితే విమానం పూర్తిగా ధ్వంసమై ఉండటంతో ఎవరు కూడా బ్రతికి లేరని కొలంబియా రవాణా శాఖ నిర్ధారించింది. ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది ప్రయాణికులు, ఇద్దరు సిబ్బంది మరణించారు.

ఈ విమానంలో ప్రముఖ నాయకుడు డియోగెనెస్ క్వింటెరో కూడా ఉన్నారు. ఆయన కొలంబియాలోని అంతర్గత యుద్ధ బాధితుల తరఫున పనిచేసే శాసన సభ్యుడు. అలాగే రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోయే కార్లోస్ సాల్సెడో కూడా ఈ ప్రమాదంలో మరణించారు. క్వింటెరోతో పాటు ఆయన బృందానికి చెందిన సభ్యులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

డియోగెనెస్ క్వింటెరో మానవ హక్కుల కోసం పోరాడిన వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన న్యాయవాది వృత్తితో పాటు ప్రజల కోసం పనిచేశారు. 2016 శాంతి ఒప్పందం తర్వాత ఏర్పడిన ప్రత్యేక స్థానాల్లో ఆయన 2022లో ఎన్నికయ్యారు. ఆయన మరణంపై రాజకీయ పార్టీలు… ప్రజలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

కొలంబియా అధ్యక్షుడు గుస్తావో పెట్రో కూడా ఈ.. ఘటనపై స్పందించారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన సానుభూతిని తెలిపారు. ఉపాధ్యక్షురాలు ఫ్రాన్సియా మార్క్వెజ్ కూడా దేశం మొత్తం ఈ విషాదంలో మునిగిపోయిందని అన్నారు.

ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కొండ ప్రాంతం కావడంతో సహాయక చర్యలు కష్టంగా మారాయి. ఈ దుర్ఘటన కొలంబియాలో తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది.

Read more: Ajit Pawar Death: కుప్పకూలిన విమానం.. ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ దుర్మరణం ..

 

plane crash todayColombia plane crashColombia plane accident newsplane crash kills 15Colombia breaking news

