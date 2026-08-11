Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /కొలంబియాలో భారీ భూకంపం.. అంతకంతకు పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య..

కొలంబియాలో భారీ భూకంపం.. అంతకంతకు పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య..

Colombia Earthquake: లాటిన్ అమెరికా దేశమైన కొలంబియాలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. భూకంపం ధాటికి వందలాది ప్రజలు మృతి చెందారు. వేలాది మంత్రి నిరాశ్రయులయ్యారు. భూకంపం సంభవించిన తర్వాత వెంటనే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం స్పందించి రంగంలోకి దిగింది. అంతేకాదు సహాయ పునరావాస కార్యక్రమాలను చేపడుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:48 AM IST
కొలంబియాలో భారీ భూకంపం.. అంతకంతకు పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య..
Image Credit: Colombia Earthquake (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కొలంబియాలో భారీ భూకంపం.. అంతకంతకు పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య..
2
3
4
5