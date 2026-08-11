/కొలంబియాలో భారీ భూకంపం.. అంతకంతకు పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య..

Earthquake in Colombia: దక్షిణ అమెరికా ఖండంలోని కొలంబియాను భారీ భూపంకం వణికించింది. ఈ ధాటికి దాదాపు 100 మందికి పైగా మృతి చెందారు. ఇప్పటికే మృతుల సంఖ్య 140 వరకు చేరుకున్నట్టు అధికార గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. చాలా మంది భూకంపం ధాటికి నేలమట్టమైన శిథిలాల కింద ఎంతో మంది చిక్కుకుపోయారు. వారిని రక్షించడానికి అక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. అత్యధికంగా రిసరాల్టా ప్రావిన్స్లో దాదాపు 40 మందికి పైగా మరణించినట్టు సమాచారం. కాలి సిటీలో ఎక్కువ భవనాలు కుప్పకూలాయి.
చోకో ప్రావిన్స్లో శాన్ జోస్ డెల్ పాల్మార్ సమీపంలో 107 కిలీమీటర్ల లోతులో 7.4 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సంభవించినట్టు జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. భూకంపం సంభవించిన ప్రాంతం ఆండీస్ పర్వత సానువుల్లో కొలువైంది. ఇక్కడ తరుచు భూమి పొరల్లో ఏర్పడే ఖాళీలు కారణంగా భూమి లోపల అవి తమకు తాము సర్దుకోవడం కారణంగా తరుచు భూకంపం సంభవిస్తూ ఉంటుంది. తీవ్ర భయాందోళనల మధ్య గాఢ నిద్రలో ఉన్న ప్రజానీకం ఉదయం తేరుకునేలోపే అంతా సర్వ నాశనం అయింది.
భూకంప తీవ్రతతో అంధకారం..
భూకంప తీవ్రతతో విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో సహాయ పునరావాస చర్యలకు చీకటి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. కాంక్రీట్ భవనాలు, వంతెనలు కూలాయి. దీంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు రైలు పట్టాలు కూడా వంకరలు తిరిగిపోవడంతో రైళ్ల సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు చాలా చోట్ల రోడ్లు నెర్రలు బారాయి. దీంతో ప్రజా రవాణాతో పాటు సామాన్యులు ఒక చోట నుంచి మరిక చోటికి వెళ్లలేకపోయారు. మొత్తంగా నిన్నటి వరకు కళకళ లాడిన ప్రదేశాలు ఇపుడు శ్మశానాన్ని తలపిస్తున్నాయి. మొత్తంగా అక్కడ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ.. ప్రత్యేకమైన ట్రెయిన్ చేసిన కుక్కల సహాయంతో శిథిలాల కింద ఎవరైన బతికి ఉన్నారాని గాలిస్తున్నారు. మొత్తంగా శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వాళ్లకు అక్కడక్కడే ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేకమైన టెంట్లలోనే చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రకృతి ప్రకోపానికి ప్రాణనష్టంతో పాటు భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. కొలంబియా విషాదం చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాలతో పాటు భారత్ కూడా ఆపన్న హస్తం అందించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. యుద్ద ప్రాతిపదికన ఆహార పొట్లాలు, నిత్యవసరాలైన మందులను ఆ దేశానికి పంపిస్తోంది.
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