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Donald Trump: ట్రంప్‌కు బిగ్ షాక్.. యూఎస్ హౌస్‌లో సంచలన తీర్మానం ఆమోదం..

Big Shock To Donald Trump: అమెరికా వైట్‌హౌస్‌లో సంచలన తీర్మానం ఆమోదం జరిగింది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒంటెద్దు పోకడలపై క్యాపిటల్ హిల్ ఒక్కసారిగా తిరగబడింది. దీంతో ట్రంప్‌కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 04, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:59 AM IST
Donald Trump: ట్రంప్‌కు బిగ్ షాక్.. యూఎస్ హౌస్‌లో సంచలన తీర్మానం ఆమోదం..
Image Credit: Donald Trump (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Donald Trump: ట్రంప్‌కు బిగ్ షాక్.. యూఎస్ హౌస్‌లో సంచలన తీర్మానం ఆమోదం..
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