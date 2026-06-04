American Parliament Big Shock to Donald Trump: రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్దం ఆపుతానంటూ అధికారంలో వచ్చిన అమెరికా అధ్యక్షుడు .. తాను శాంతి కాముడిని అంటూనే ఇరాన్ పై యుద్దానికి తెగపడ్డాడు. దీంతో అమెరికాతో పాటు ప్రపంచ దేశాలు తీవ్ర సంక్షోభానికి గురయ్యాయి. పైగా భారత్, పాకిస్థాన్ యుద్దం తానే ఆపానంటూ ఎవరు చెప్పకపోయినా.. తనకు తాను టముకు వేసుకున్నాడు. తీరా ఇరాన్ పై యుద్దం ఆరంభించాకా.. దాన్ని ఎలా ముగించాలో తెలియక ట్రంప్ తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నాడు. మొత్తంగా ఇరాన్ను చెరపడదామనుకున్న ట్రంప్ ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. ఓ రకంగా అమెరికాకు ఇరాన్ కొరకరాని కొయ్యలా మారింది. ఇరాన్ పై యుద్ద ప్రభావం ప్రపంచ దేశాల ఆర్ధికం పై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఇక తాజాగా ఇరాన్పై అమెరికా చేస్తున్న సైనిక చర్యలను నిలిపివేయాలంటూ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి ప్రతినిధుల సభ ఆమోదం తెలపడంతో అమెరికా పార్లమెంటులో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేగింది. అమెరికా పార్లమెంటులో ఇరాన్పై సైనిక చర్యల పరిమితి తీర్మానానికి అనుకూలంగా 215 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 208 ఓట్లు వచ్చాయి.
అనవసరమైన, భారీ ఖర్చులతో కూడిన యుద్ధాలకు అమెరికా ప్రభుత్వం వెంటనే ముగింపు పలకాలని సభలోని సభ్యులు గట్టిగా డిమాండ్ చేశారు. అంతే కాకుండా అమెరికా రక్షణ శాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్కు క్యాపిటల్ హిల్లో కాంగ్రెస్ సభ్యుల నుంచి ఊహించని ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. డెమొక్రాట్ ప్రతినిధి సారా జాకబ్స్.. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మానసిక స్థితి, ఆయన సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా అప్లోడ్ చేస్తున్న వివాదాస్పద పోస్టులపై రక్షణ మంత్రిని నిలదీశారు
గల్ప్లో క్షిపణుల వర్షం కురిపించిన ఇరాన్ మిలిటరీ..
ఒకవైపు అమెరికా పార్లమెంట్లో రచ్చ జరుగుతుండగానే..గల్ప్లో ఇరాన్ మిలిటరీ క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో మరోసారి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ ల మధ్య శాంతి చర్చలు జరుగుతుండగానే ఇరాన్ సైన్యం ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. కువైట్, బహ్రెయిన్లోని అమెరికా మిలటరీ స్థావరాలే లక్ష్యంగా తెల్లవారుజామున పెద్ద ఎత్తున క్షిపణులు, డ్రోన్లుతో విరుచుకుపడింది. పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయి. కువైట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టుపై జరిగిన దాడిలో ఒకరు మృతి చెందగా, మరికొందరు గాయపడ్డారు. మృతిచెందిన వ్యక్తి భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తిగా అక్కడి అధికారులు గుర్తించారు.
కువైట్ ఎయిర్పోర్టుపై దాడిలో భారతీయుడి మృతి ..
ఇరాన్ దాడిలో కువైట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం దెబ్బతిన్నట్లు సివిల్ ఏవియేషన్ అథారిటీ వెల్లడించింది. కువైట్ ఎయిర్పోర్టుపై దాడిని భారత ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. భారతీయుడి మృతి పట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేసింది. ఫిబ్రవరి 28న పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలైన తర్వాత ఇప్పటివరకు 10 మంది భారతీయులు మరణించారు. కువైట్కు విమాన సేవలను గురువారం వరకు నిలిపివేస్తునట్లు భారత్లో ఇండిగో విమానయాన సంస్థ ప్రకటించింది.
బహ్రెయిన్లోని పలు ప్రాంతాలు పేలుళ్లతో దద్దరిల్లాయి. ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడానికి హెచ్చరిక సైరన్ను మోగించినట్లు బహ్రెయిన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. సమీపంలోని సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలివెళ్లాలని అక్కడ జనాలకు సూచించింది. బహ్రెయిన్ గగనతలంలో క్షిపణులు దూసుకెళ్తున్నాయని ఇరాన్కు చెందిన వార్తా సంస్థ ఎక్స్లో ఒక వీడియోను పోస్టు చేసింది. ఇరాన్కు చెందిన ఖేష్మ్ ఐలాండ్పై ఈ నెల 2న అమెరికా సైన్యం దాడులకు పాల్పడింది. డ్రోన్ కార్యకలాపాలను నిర్దేశించడానికి ఉపయోగించే ఇరాన్ మిలటరీ గ్రౌండ్ కంట్రోల్ స్టేషన్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
అమెరికాపై ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు..
ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ టెలికమ్యూనికేషన్ యాంటెన్నా, ఆయిల్ ట్యాంకర్ ధ్వంసమైనట్లు సమాచారం. ఇందుకు ప్రతీకారంగానే ఇరాన్ తాజాగా పశ్చిమాసియాలో అమెరికా స్థావరాలపై దాడులకు పాల్పడినట్లు రెవల్యూనరీ గార్డ్స్ ప్రకటించారు. అమెరికా దాడులకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని తాము ఇంతకు ముందే హెచ్చరించినట్లు ఇరాన్ గుర్తుచేసింది. ఆ మాటకు కట్టుబడి నేడు దాడులు చేశామని తేల్చిచెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
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