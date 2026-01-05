Nikitha Godishala Murder Case: అమెరికాలో తెలుగు యువతిని హత్య చేసి భారతదేశానికి పారిపోయి వచ్చిన సంఘటనలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆమె హత్య కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ జరిగింది. ఆమెను హత్య చేసింది మాజీ ప్రియుడు కాదని.. పాత స్నేహితుడు అని తేలింది. గతంలో ఆమెతో కలిసి గదిలో నివసించినట్లు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతోనే ఆమెను హత్యకు పాల్పడ్డాడని మృతురాలి తండ్రి వెల్లడించారు. ఆమె మృతి కేసులో సంచలన విషయాలు తండ్రి వివరించాడు.
అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్లో ఉన్న కొలంబియాలో నివసించే నిఖిత గోడిశాల(27) హత్యకు గురయ్యింది. డిసెంబర్ 31వ తేదీన ఎల్లికాట్ సిటీలో ఆమె మిత్రుడు అర్జున్ శర్మ (26) హత్యకు పాల్పడ్డాడు. హత్య చేసిన అనంతరం నిఖిత కనిపించడం లేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి భారతదేశం పారిపోయి వచ్చాడు. దీంతో అతడి మీద అనుమానం వచ్చి సెర్చ్ వారెంట్ తీసుకుని అతడి అపార్టుమెంటులో తనిఖీలు చేయగా నిఖిత మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. నిఖిత మృతదేహంపై కత్తి పోటు గాయాలు ఉన్నాయి. అర్జున్ను అరెస్ట్ చేసేందుకు ఫెడరల్ పోలీసులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
మృతురాలి తండ్రి ప్రసంగం
హత్యకు గురయిన నిఖిత కుటుంబం హైదరాబాద్ లాలాపేట లోని విజయపురి కాలనీలో నివసిస్తోంది. అమెరికాలో హత్యకు గురైన నిఖిత తండ్రి ఆనంద్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. 'చివరగా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ డాడీ అని చెప్పింది' అని అంటూ నిఖిత తండ్రి ఆనంద్ కన్నీరు మున్నీరయ్యాడు. 'నాలుగేళ్ల కిందట నా కూతురు అమెరికా వెళ్లింది. నా కూతురు నిఖితను అర్జున్ శర్మ అనే యువకుడు హత్య చేశాడు. అర్జున్ శర్మ గతంలో నా కూతురు రూమ్మేట్గా ఉన్నాడు' అని వెల్లడించారు.
'అందరినీ అతడు డబ్బులు అడిగి తీసుకునేవాడు. నా కూతురు దగ్గర నుంచి కూడా డబ్బులు తీసుకున్నాడు అని అంటున్నారు. ఆ డబ్బులు విషయంలోనే అడగడానికి అర్జున్ దగ్గరికి నికిత వెళ్లినట్లు ఆమె స్నేహితులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత నిఖితను హత్య చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. అక్కడి నుంచి ఇండియాకి పారిపోయి వచ్చాడు. నాలుగు సంవత్సరాల కిందట అమెరికాకు నా కూతురు చదువుకోడానికి వెళ్లి ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తుంది' అని నిఖిత తండ్రి ఆనంద్ వివరించారు. 'చివరిగా 31వ తారీకు ఫోన్ చేసి న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెప్పింది. అదే తన చివరి మాట' అని చెప్పి తండ్రి ఆనంద్ విలపించారు. తన కూతురికి జరిగినటువంటి అన్యాయం ఎవరికీ జరగకూడదని కోరారు. అధికారులు తన కూతురు మృతదేహాన్ని ఇండియాకి తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
