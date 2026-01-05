English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • NRI Nikitha: ఎన్నారై యువతి హత్యకేసులో భారీ ట్విస్ట్‌.. బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ కాదు అతడు ఎవరంటే?

NRI Nikitha: ఎన్నారై యువతి హత్యకేసులో భారీ ట్విస్ట్‌.. బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ కాదు అతడు ఎవరంటే?

Big Twist In Indian Origin Woman Murder Case In America Not Ex Boyfriend: తెలంగాణ యువతి అమెరికాలో దారుణ హత్యకు గురవగా.. ఈ సంఘటనలో భారీ ట్విస్ట్‌ చోటుచేసుకుంది. ఆమెను హత్య చేసింది మాజీ ప్రియుడు కాదని అతడు మాజీ రూమ్‌ మేట్‌ అని తేలింది. మృతురాలి తండ్రి చెప్పిన షాకింగ్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 5, 2026, 03:13 PM IST

Trending Photos

Top 5 Investment Schemes: మీ కష్టార్జితాన్ని ఈ 5 స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే..మీరు లక్షాధికారులు కాకుండా ఎవరూ ఆపలేరు..!!
5
investments
Top 5 Investment Schemes: మీ కష్టార్జితాన్ని ఈ 5 స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే..మీరు లక్షాధికారులు కాకుండా ఎవరూ ఆపలేరు..!!
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.1000 బోనస్‌, ఫుల్‌ డీటెయిల్స్‌..!
5
Airtel broadband offer
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.1000 బోనస్‌, ఫుల్‌ డీటెయిల్స్‌..!
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 పెన్షన్ పెంపు..మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!
6
EPS-95 Pension Hike
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 పెన్షన్ పెంపు..మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!
Petrol Diesel Price: మగాళ్లకు కూడా ఫ్రీ బస్సు ఇస్తే బాగుండు.. ఎందుకంటే ఇకపై పెట్రోల్‌ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయ్. కారణం ఇదే..!!
5
Venezuela crisis
Petrol Diesel Price: మగాళ్లకు కూడా ఫ్రీ బస్సు ఇస్తే బాగుండు.. ఎందుకంటే ఇకపై పెట్రోల్‌ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయ్. కారణం ఇదే..!!
NRI Nikitha: ఎన్నారై యువతి హత్యకేసులో భారీ ట్విస్ట్‌.. బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ కాదు అతడు ఎవరంటే?

Nikitha Godishala Murder Case: అమెరికాలో తెలుగు యువతిని హత్య చేసి భారతదేశానికి పారిపోయి వచ్చిన సంఘటనలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆమె హత్య కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌ జరిగింది. ఆమెను హత్య చేసింది మాజీ ప్రియుడు కాదని.. పాత స్నేహితుడు అని తేలింది. గతంలో ఆమెతో కలిసి గదిలో నివసించినట్లు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతోనే ఆమెను హత్యకు పాల్పడ్డాడని మృతురాలి తండ్రి వెల్లడించారు. ఆమె మృతి కేసులో సంచలన విషయాలు తండ్రి వివరించాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Harish Rao: నదీ జలాలపై ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్ పిట్ట కథలు: హరీశ్‌ రావు

అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్‌లో ఉన్న కొలంబియాలో నివసించే నిఖిత గోడిశాల(27) హత్యకు గురయ్యింది. డిసెంబర్ 31వ తేదీన ఎల్లికాట్ సిటీలో ఆమె మిత్రుడు అర్జున్ శర్మ (26) హత్యకు పాల్పడ్డాడు. హత్య చేసిన అనంతరం నిఖిత కనిపించడం లేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి భారతదేశం పారిపోయి వచ్చాడు. దీంతో అతడి మీద అనుమానం వచ్చి సెర్చ్ వారెంట్ తీసుకుని అతడి అపార్టుమెంటులో తనిఖీలు చేయగా నిఖిత మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. నిఖిత మృతదేహంపై కత్తి పోటు గాయాలు ఉన్నాయి. అర్జున్‌ను అరెస్ట్ చేసేందుకు ఫెడరల్ పోలీసులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

Also Read: Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

మృతురాలి తండ్రి ప్రసంగం
హత్యకు గురయిన నిఖిత కుటుంబం హైదరాబాద్‌ లాలాపేట లోని విజయపురి కాలనీలో నివసిస్తోంది. అమెరికాలో హత్యకు గురైన నిఖిత తండ్రి ఆనంద్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. 'చివరగా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ డాడీ అని చెప్పింది' అని అంటూ నిఖిత తండ్రి ఆనంద్ కన్నీరు మున్నీరయ్యాడు. 'నాలుగేళ్ల కిందట నా కూతురు అమెరికా వెళ్లింది. నా కూతురు నిఖితను అర్జున్ శర్మ అనే యువకుడు హత్య చేశాడు. అర్జున్ శర్మ గతంలో నా కూతురు రూమ్‌మేట్‌గా ఉన్నాడు' అని వెల్లడించారు.

Also Read: Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ కొండగట్టు పర్యటనపై దుమారం.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సంచలన సవాల్‌

'అందరినీ అతడు డబ్బులు అడిగి తీసుకునేవాడు. నా కూతురు దగ్గర నుంచి కూడా డబ్బులు తీసుకున్నాడు అని అంటున్నారు. ఆ డబ్బులు విషయంలోనే అడగడానికి అర్జున్ దగ్గరికి నికిత వెళ్లినట్లు ఆమె స్నేహితులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత నిఖితను హత్య చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. అక్కడి నుంచి ఇండియాకి పారిపోయి వచ్చాడు. నాలుగు సంవత్సరాల కిందట అమెరికాకు నా కూతురు చదువుకోడానికి వెళ్లి ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తుంది' అని నిఖిత తండ్రి ఆనంద్‌ వివరించారు. 'చివరిగా 31వ తారీకు ఫోన్ చేసి న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెప్పింది. అదే తన చివరి మాట' అని చెప్పి తండ్రి ఆనంద్‌ విలపించారు. తన కూతురికి జరిగినటువంటి అన్యాయం ఎవరికీ జరగకూడదని కోరారు. అధికారులు తన కూతురు మృతదేహాన్ని ఇండియాకి తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

NRI WomanUnited states of AmericaUSAViral newsIndian origin woman

Trending News