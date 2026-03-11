US Oil Refinery: 50 ఏళ్ల తర్వాత ప్రారంభంకానున్న ఆయిల్‌ రీఫైనరీ.. రూ.300 బిలియన్ డాలర్ల ప్రాజెక్టులో రిలయన్స్‌, థ్యాంక్స్‌ భారత్‌ అంటూ ట్రంప్‌ పోస్ట్‌..!!

Reliance To Build $300 Billion Dollars Biggest Oil Refinery With US: మిడిలిస్టులో యుద్ధ వాతావరణ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు కొత్త చమురు శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. దీన్ని మంగళవారం ఆయన ట్రూత్ సోషల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పెట్టుబడి భారతీయ కంపెనీ ఆయన రిలయన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ సహకారంతో జరుగుతోందని అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత ఇంధన సంస్థ రిలయన్స్ కూడా ఆయన ధన్యవాదాలు చెప్పారు. మొత్తంగా ఈ ప్రాజెక్టులో 300 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది రిలయన్స్. ప్రపంచంలోనే ఇది క్లీనియేస్ట్ రిఫైనరీ.. వేలాది ఉద్యోగాలు రావడం మాత్రమే కాదు అమెరికా ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ కూడా పెరుగుతుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. దాదాపు 50 ఏళ్ల తర్వాత యుఎస్లో ఏర్పాటవుతున్న తొలి రిఫైనరీ ఇదే అని ప్రకటించారు.
50 ఏళ్ల తర్వాత అమెరికా టెక్సాస్ లోని బ్రౌన్స్విల్లేలో ఈ కంపెనీ ప్రారంభం అవుతుంది. అమెరికా చరిత్రలో గొప్ప. 'ది అమెరికా ఫస్ట్' ఎజెండా పర్మిట్లను క్రమబద్ధీకరించి.. పన్నులను తగ్గించడం వల్ల దేశంలోకి బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందాలు వచ్చాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
చరిత్రలోనే గొప్ప ఒప్పందం..
అమెరికా చరిత్రలోనే ఇది అతి పెద్ద ఒప్పందం అని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అభివర్ణించారు. దీనివల్ల టెక్సాస్ లోని ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. స్థానికంగా ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి. భారత భాగస్వామ్యంతో ప్రారంభం కానుందని ప్రకటించారు.
🚨 JUST IN: President Trump just announced the US has opened our FIRST oil refinery in 50 YEARS — and it comes with a $300 BILLION investment from Indian energy firm Reliance
“THIS IS A HISTORIC $300 BILLION DOLLAR DEAL — THE BIGGEST IN U.S. HISTORY, A MASSIVE WIN for American… pic.twitter.com/JrBm6tszbz
— Nick Sortor (@nicksortor) March 10, 2026
హార్మూజ్ ఉపయోగించకుండా..
అయితే భవిష్యత్తులో కూడా పూర్తిస్థాయిలో హార్మూస్ జలసంధి ఉపయోగించకుండా అమెరికా అధ్యక్షుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ముడి చమురు రవాణా దాదాపు 20 శాతం ఈ జల సంధి మార్గాన్నే వెళుతుంది. అయితే ఇరాన్ ఇక్కడ చమురు ట్యాంకర్లను పేల్చి వేస్తోంది. యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో ట్రంప్ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
Also Read: ప్రపంచం అణు యుద్ధంతో నాశనం అయినా.. ఈ దేశం మాత్రం అత్యంత సురక్షితం..! నిపుణుల క్లారిటీ!
Also Read: నేను యుద్ధం ఆపకపోతే.. భారత్ చేతిలో పాక్ ప్రధాని ఎప్పుడో చనిపోయేవాడు: ట్రంప్..!
ఒక లీటర్ ఆయిల్ కూడా పోనివ్వం..
ఇది ఇలా ఉండగా ఆయిల్ సప్లై నిలిపివేస్తే భారీ మూల్యం తప్పదన్న ట్రంప్ హెచ్చరికలకు ఇటీవల స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ కూడా ఇచ్చింది ఇరాన్. హార్మూజ్ జలసంధి నుంచి ఒక లీటరు ఆయిల్ కూడా వెళ్లబోనివ్వం అని తేల్చి చెప్పింది. ఇజ్రాయిల్.. అమెరికా దాడులు కొనసాగితే శత్రు దేశాలు ఆయిల్ను కదలనివ్వబోమని, యుఎస్ మిలిటరీ బేస్లు ఉన్న యుఏఈ, సౌదీ, ఖాతర్ వంటి దేశాలకు కూడా హెచ్చరించింది.
రష్యా ఆయిల్ కొనుగోలు ..వెనక్కి తగ్గిన యూఎస్..
ఇక రష్యా ఆయిల్ కొనుగోలు చేసేందుకు 30 రోజుల పాటు భారత్కు తాత్కాలికంగా మినహాయింపు ఇచ్చినట్లు ఆదేశం ఉన్నతాధికారు చెబుతున్నారు. మిడిలిస్టులో యుద్ధం వల్ల సముద్ర జలాల్లో ఉన్న రష్యా ఆయిల్ను కొనుగోలు చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు చెప్పింది. అయితే భారత్ మాత్రం తమకు ఎవరి పర్మిషన్ అవసరం లేదంటూ ప్రకటించింది. హార్మూజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతల వేళ చౌకగా లభించే ఏ దేశం నుంచి అయినా భారత్ ముడి చమురు కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంటామని ప్రకటించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి