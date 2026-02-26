English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bill Gates: అవును.. ఆ తప్పు చేశాను.. ఇద్దరి అమ్మాయిలతో.. బిల్ గేట్స్ నిజస్వరూపం..!!

Bill Gates: మైక్రోసాఫ్ట్ సహా వ్యవస్థాపకుడు..ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దాత బిల్ గేట్ తాజాగా మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కారు. దివంగత లైంగిక నిందితుడు జెఫ్రీ ఎప్ స్టీన్ తో గతంలో తనకున్న సంబంధాల పట్ల గేట్స్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. తన దాత్రుత్వ సంస్థ బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఉద్యోగులతో నిర్వహించిన ఓ ప్రత్యేక సమావేశంలో గేట్స్ ఈ అంశంపై బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పారు ఎప్ స్టీన్ తో గడపడం తన జీవితంలో చేసిన అతిపెద్ద తప్పని అంగీకరించారు. అంతేకాదు రష్యా అమ్మాయిలతో తనకు సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ వస్తున్న ఆరోపణలపై కూడా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Feb 26, 2026, 09:07 AM IST

Bill Gates: అవును.. ఆ తప్పు చేశాను.. ఇద్దరి అమ్మాయిలతో.. బిల్ గేట్స్ నిజస్వరూపం..!!

Bill Gates: మైక్రోసాఫ్ట్ సహా వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ మరోసారి అంతర్జాతీయ వార్తల్లో చర్చకు దారి తీశారు. బాలలపై లైంగిక నేరాల కేసుల్లో నిందితుడు జెఫ్రీ ఎడ్వర్డ్ ఎప్ స్టీన్ ఫైల్ బయటకు పొక్కడంతో బిల్ గేట్స్ గతంలో చేసిన తప్పులను ఒప్పుకోవాల్సిన పరిస్ధితి వచ్చింది. దివంగత ఆర్థికవేత్త.. లైంగిక నేర కేసుల్లో నిందితుడిగా నిలిచిన Jeffrey Epsteinతో గతంలో తనకు ఉన్న పరిచయంపై ఆయన బహిరంగంగా స్పందిస్తూ తీవ్ర పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశారు. ‘Bill & Melinda Gates Foundation’ సిబ్బందితో నిర్వహించిన టౌన్ హాల్ సమావేశంలో గేట్స్ ఈ అంశంపై స్పష్టంగా మాట్లాడారు. ఎప్‌స్టీన్‌తో గడపడం తన జీవితంలో చేసిన అతిపెద్ద తప్పిదమని.. ఆ నిర్ణయం సంస్థ విలువలకు విరుద్ధమైందని ఆయన అంగీకరించారు.

సమావేశంలో భావోద్వేగానికి లోనైన గేట్స్.. నా నిర్ణయం వల్ల ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగితే క్షమించాలి. ఈ విషయానికి పూర్తి బాధ్యత నాదే అని అన్నారు. ఫౌండేషన్ ప్రతిష్ఠ ఎంతో కీలకమని, ఇటువంటి వివాదాలు దాతలు, భాగస్వాములు, సిబ్బందిపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎప్‌స్టీన్‌తో సంబంధం కొనసాగించడం ఒక తీవ్రమైన తీర్మాన దోషమని, ఆ సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఇప్పుడు తనకు విచారం ఉందని చెప్పారు.

ఇటీవల United States Department of Justice విడుదల చేసిన పత్రాల్లో ఎప్‌స్టీన్‌కు సంబంధించిన ఈమెయిల్ ముసాయిదాలు బయటకు రావడంతో వివాదం మళ్లీ ముదిరింది. వాటిలో గేట్స్‌పై పరోక్షంగా కొన్ని ఆరోపణలు ప్రస్తావించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలను గేట్స్ ఖండిస్తూ తాను ఎలాంటి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనలేదని స్పష్టం చేశారు. ఎప్‌స్టీన్‌తో ఉన్న పరిచయం తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించిందని, కానీ అక్రమ చర్యలకు తాను పాల్పడలేదని తెలిపారు.

ఫౌండేషన్ తరఫున ఎప్‌స్టీన్ లేదా అతని అనుబంధులతో ఎటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు జరగలేదని సంస్థ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఇదిలా ఉండగా, ఢిల్లీలో జరిగిన AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్–2026లో గేట్స్ పాల్గొనాల్సి ఉన్నప్పటికీ అనంతర పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆయన హాజరు కాలేదని తెలియజేశారు. ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్‌లో పలువురు ప్రముఖుల పేర్లు బయటపడటంతో ఈ అంశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత చర్చనీయాంశమైంది.

