BLA Attack On Pakistan Army Video: పాకిసాన్‌కు బిగ్ షాక్ తగిలింది. భారత్‌తో యుద్ధానికి సై అంటే సై అంటూ రెచ్చిపోతున్న దాయాదికి గట్టి దెబ్బ తగిలింది. బలుచిస్తాన్‌ లిబరేషన్‌ ఆర్మీ (BLA) జరిపిన దాడిలో పదిమంది సైనికులను పాకిస్తాన్ కోల్పోయింది. ప్రధానంగా ఈ బలుచిస్తాన్ ఆర్మీ ఎన్నో రోజులుగా స్వతంత్రం కోసం పోరాడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే జరిగిన దాడుల్లో పదిమంది సైనికులు మృతి చెందారు. పాక్‌ సైనికకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మార్గట్‌ ఏరియాలో రోడ్డు పక్కన బాంబు పెట్టి రిమోట్ కంట్రోల్ తో పేల్చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ దాడి తమదే అని వీడియో విడుదల చేసింది బీఎల్‌ఏ. ఈ దాడిలో పది మంది పాక్‌ సైనికులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇది ఇలా ఉండగా గత మార్చి నెలలో కూడా బలుచిస్తాన్‌ లిబరేషన్‌ జరిపిన దాడుల్లో 60 మంది వరకు హతమైన సంగతి తెలిసిందే. భారత్‌తో యుద్ధం వేళ పాక్‌ ఇలాంటి దాడులతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతోంది.

అదేవిధంగా ఈ లిబరేషన్ ఆర్మీ పాకిస్తాన్‌కు తీవ్ర హెచ్చరికలు చేసింది. బలుచిస్తాన్‌ ప్రజలను పాకిస్తాన్‌ ప్రభుత్వం అణచివేస్తోంది. మేం స్వాత్రంత్ర్యం కోసం పోరాడుతున్నాం భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి దాడులు ఉంటాయని హెచ్చరించింది. మేం నాశనం కోసం కాదు స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతున్నాం దీనికోసం శత్రువులను లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తూనే ఉంటామని ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం భారత్ తో ఉన్న టెన్షన్స్‌ తో పాటు పాకిస్తాన్‌కు ఇది మరో తలనొప్పిగా మారింది అని చెప్పాలి. ఇక గురువారం కూడా బీఎల్‌ఏ మరో 7 మంది పాకిస్తాన్ సైనికులను చంపేసింది. ఈ దాడిలో ఎంతోమంది గాయాల పాలు కూడా అయ్యారు.

BREAKING: BLA BLASTS Pakistan Army convoy in PoK - 10 soldiers eliminated on the spot🔥

~ Baloch Liberation Army releases video of the strike, showing direct hits on military trucks.

Bharat is yet to begin & PAK is already fckd up👏🏼pic.twitter.com/s62L1nLb8C

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) April 25, 2025