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BLA Suicide Bombing: పాకిస్థాన్‌లో భారీ ఆత్మాహుతి దాడి..30 మందికి పైగా పారామిలిటరీ బలగాలు మృతి!

BLA Suicide Bombing News: పాకిస్థాన్ పారామిలిటరీ జవాన్లపై బలూచ్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (బీఎల్ఏ) దాడికి తెగబడింది. బలూచిస్తాన్‌లోని పాకిస్తాన్ కోస్ట్ గార్డ్స్ శిబిరంపై జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిలో 30 మందికి పైగా పారామిలిటరీ బలగాలు మరణించినట్లు తేలింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 04, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:42 AM IST
BLA Suicide Bombing: పాకిస్థాన్‌లో భారీ ఆత్మాహుతి దాడి..30 మందికి పైగా పారామిలిటరీ బలగాలు మృతి!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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BLA Suicide Bombing: పాకిస్థాన్‌లో భారీ ఆత్మాహుతి దాడి..30 మందికి పైగా పారామిలిటరీ బలగాలు మృతి!
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