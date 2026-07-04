BLA Suicide Bombing News: పాకిస్థాన్ ఆర్మీ జవాన్లపై బలూచిస్థాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ఆత్మాహుతి దాడికి పాల్పడింది. బలూచిస్తాన్లోని గ్వాదర్ జిల్లాలో పాకిస్తాన్ కోస్ట్ గార్డ్స్ శిబిరంపై జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడికి తామే బాధ్యులమని నిషేధిత బలూచ్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (BLA) ప్రకటించింది. ఈ దాడిలో 30 మందికి పైగా పారామిలిటరీ సిబ్బంది మరణించగా, పలువురు గాయపడ్డారని ఆరోపించింది.
అంతర్జాతీయ మీడియా కథనం ప్రకారం.. పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన వాహనం జీవానీలోని పన్వాన్ కోస్ట్ గార్డ్ స్థావరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుందని BLA పేర్కొంది. ఈ దాడిని ఒక సమన్వయ ఆపరేషన్లో భాగంగా జరిపిన ఆత్మాహుతి వాహన ఆధారిత పేలుడు పరికరాల దాడిగా అభివర్ణించింది.
"ఈ శక్తివంతమైన పేలుడు ఫలితంగా, కోస్ట్ గార్డ్స్ పటిష్టమైన వలసవాద శిబిరం పూర్తిగా శిథిలాల కుప్పగా మారిపోయింది" అని BLA ప్రతినిధి జీయంద్ బలూచ్ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపినట్లు 'ది బలూచిస్తాన్ పోస్ట్' నివేదించింది.
"దాడి జరిగిన వెంటనే, మా సంస్థ హై కమాండ్ దళమైన ఫతే స్క్వాడ్, వేగంగా, వ్యవస్థీకృత పద్ధతిలో ముందుకు సాగి, ధ్వంసమైన శిబిరంపై అన్ని వైపుల నుండి దాడి ప్రారంభించింది" అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఈ దాడికి తామే బాధ్యులమని ప్రకటించిన ఆ బృందం, ఈ పేలుడు శిబిరాన్ని "పూర్తిగా ధ్వంసం చేసిందని" భద్రతా సిబ్బందిలో భారీ ప్రాణనష్టం కలిగించిందని ఆరోపించింది.
పాకిస్తానీ పారామిలిటరీ దళాలకు చెందిన 30 మందికి పైగా సభ్యులు మరణించారని, డజన్ల కొద్దీ ఇతరులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని బీఎల్ఏ ఇంకా పేర్కొంది. మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా అది తెలిపింది. "గాయపడిన వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటం, శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న సిబ్బందిని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, శత్రువుల ప్రాణనష్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది" అని బీఎల్ఏ ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు.
ఆ ప్రకటన ప్రకారం.. కోస్ట్ గార్డ్ స్థావరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆత్మాహుతి దాడి జరిగిన తర్వాత, సాయుధ బీఎల్ఏ యూనిట్లు తదుపరి ఆపరేషన్లను ప్రారంభించాయి. ఆత్మాహుతి దాడికి సంబంధించిన వీడియోను బీఎల్ఏ విడుదల చేసింది.
ఈ ఆత్మాహుతి దాడికి సంబంధించిన 43-సెకన్ల వీడియోను కూడా బీఎల్ఏ మీడియా విభాగం 'హకల్' విడుదల చేసింది. పేలుడుకు కొన్ని క్షణాల ముందు పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన ట్రక్కు శిబిరంలోకి ప్రవేశించడం, ఆ తర్వాత భారీ అగ్నిగోళం కనిపించడం ఈ వీడియోలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
బీఎల్ఏ చేసిన ప్రాణనష్టం వాదనలను పాకిస్తానీ అధికారులు వెంటనే ధృవీకరించలేదు. ఈ ఘటనపై అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేయలేదు. బలూచ్ లిబరేషన్ ఆర్మీ అనేది ఒక నిషేధిత వేర్పాటువాద సంస్థ. ఇది బలూచిస్తాన్లో పాకిస్తానీ భద్రతా దళాలు, మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన పలు దాడులకు బాధ్యత వహించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook