Bolivia Plane: కరెన్సీనోట్లతో నిండిన విమానం.. హైవేపై కుప్పకూలింది, చెల్లాచెదురుగా డబ్బులు ప్రజలు ఏం చేశారంటే? వీడియో

Bolivia Plane Crash Banknotes Scattered On Highway Video: బొలీవియాలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 15 మంది మృతి చెందగా.. 30 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రధానంగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ నుంచి కొత్తగా ముద్రించిన నోట్లను తరలిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎయిర్ ఫోర్స్ ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ సమయంలో రన్ వే పక్కకు జారి పలు వాహనాలను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలోనే చాలామంది చనిపోయారు. అయితే కరెన్సీ నోట్లు అక్కడ రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. ఈ ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న స్థానిక ప్రజలు అక్కడికి చేరుకొని కరెన్సీ నోట్లను తీసుకుంటున్నారు. స్థానిక అధికారుల ప్రకారం శాంతా క్రూజ్ నుండి బయలుదేరిన ఈ సైనిక విమానం లా సమీపంలోని ఎల్ ఆల్టోలో ల్యాండింగ్ సమయంలో రన్ వే పైకి దూసుకెళ్లింది.
పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడ ఈ సమాచారం అందుకొని ప్రజలు చేరుకొని డబ్బును తీసుకుంటున్నారు. వీళ్లని చెదరగొట్టడానికి పోలీసులు కూడా అక్కడ వాటర్ ఫిరంగులను, టీయర్ గ్యాస్లను సైతం వినియోగించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక ఈ ఘోర విమానం ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి స్థానికంగా ఆసుపత్రులకు తరలించారు. గాయపడిన వారిని మెరుగైన చికిత్స అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
#WATCH
🇧🇴A Bolivian Air Force C-130H Hercules crashed this evening on a major road near El Alto International Airport in La Paz, Bolivia, resulting in 15 deaths and over 30 injuries.
The aircraft, which had taken off from Santa Cruz carrying new banknotes from the country’s… pic.twitter.com/6RIXQk1ZRI
— WAR MONITORING (@War_Monitoring) February 28, 2026
ప్రమాదం జరిగిన నేపథ్యంలో ఎల్ ఆల్టో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని మూసివేశారు. ఇక ఈ ప్రమాదం హైవేపై జరిగిన నేపథ్యంలో స్థానిక సామాన్య ప్రజలు కూడా గాయాలపాలయ్యారు. అయితే బొలీవియా వైమానిక దళం లేదా ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిని ఇంకా ప్రకటన లేదు. ఇక సోషల్ మీడియాలో ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఈ విమానం కుప్పకూలిన తర్వాత స్థానికంగా అక్కడ పెద్ద ఎత్తున సహాయక బృందాలు కూడా వచ్చి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి.
