Brazil Woman Dies After Thrown Without Rope Video: సాహస క్రీడలు చేసేటప్పుడు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యక్తుల నిర్లక్ష్యం లేదా నిర్వాహకుల అజాగ్రత్త వల్ల పరిస్థితులు చేయిదాటి ప్రాణనష్టం జరుగుతోంది. రోప్ జంపింగ్ లేదా బంజి జంపింగ్ వంటి క్రీడల్లో ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా అది ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది. బ్రెజిల్లో జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదం కూడా అలాగే జరిగింది. భద్రతా తాడు సరిగ్గా కట్టకపోవడంతో ఒక యువతి సుమారు 100 అడుగుల ఎత్తు నుండి పడి అక్కడికక్కడే మరణించింది.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం.. బ్రెజిల్లోని లిమేరలో ఉన్న పోంటే డోస్కోలేటో ట్రైల్ వద్ద రోప్ జంపింగ్ చేయడం చాలా సాధారణం. పర్యాటకులు ఇక్కడ ఎంతో ఆసక్తిగా ఈ సాహసాలు చేస్తుంటారు. శనివారం రోజు 21 ఏళ్ల ఎడ్వర్డా అనే యువతి జంపింగ్ కోసం వచ్చింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ముగ్గురు సిబ్బంది ఉన్నారు. కానీ, ఆమెకు సేఫ్టీ తాడు కట్టకుండానే పైనుంచి తోసేశారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఇద్దరు ఆర్గనైజర్లు భయంతో అడవిలోకి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే పోలీసులు గాలింపు జరిపి ఆరుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నిర్లక్ష్యం వల్ల మరణం సంభవించినందుకు వారిని విచారిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం తర్వాత సంబంధిత అడ్వెంచర్ కంపెనీ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలను కూడా తొలగిస్తోంది.
వీడియోలో ఏముంది?
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక యువతిని పైనుంచి కిందకు తోసేయడం కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా బంజీ లేదా రోప్ జంపింగ్ చేసేటప్పుడు రక్షణ తాడు కడతారు. కానీ ఇక్కడ సిబ్బంది ఆమెకు తాడు కట్టకుండానే నిర్లక్ష్యంగా తోసేశారు. దీంతో ఆమె కిందపడి మరణించింది. దీంతో పక్కనే ఉన్న మరికొంత మంది అరుపులు కేకలు వేశారు. పోలీసుల ప్రకారం.. మృతురాలితో పాటు మరో ఇద్దరు కూడా ఆమెతో వచ్చారు. నిందితులు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినా, పోలీసులు వారిని పట్టుకున్నారు. భద్రతా తనిఖీలు సరిగ్గా నిర్వహించకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని తెలుస్తోంది. గతంలో కూడా ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రాణనష్టాలు జరిగినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో రాకపోకలను నియంత్రించే, నిర్వహించే పూర్తి బాధ్యత మున్సిపాలిటీకి ఉందని ఫెడరల్ ప్రభుత్వం తెలిపింది.
JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs
— Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026
సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వైరల్ వీడియోలు ఎన్నో గతంలో కూడా చూశాం. రోప్ లేదా బంగీ జంప్ల కారణంగా పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సరైన భద్రత చర్యలు లేకపోవడంతో అమాయకులు ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చి ప్రాణాలు కోల్పోయి శవాలుగా వెళ్తున్నారు. టూరిస్ట్ ప్రాంతాలలో నిర్వాహకులు నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. కానీ ఏమాత్రం వ్యక్తులు కూడా ఏమరుపాటుగా ఉన్న ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.