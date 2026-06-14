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Video: రోప్ జంప్‌లో ఇన్‌స్ట్రక్టర్ల ఘోర తప్పిదం.. భద్రతా తాడు కట్టకుండానే యువతిని తోసేయడంతో దుర్మరణం! ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Brazil Woman Dies After Thrown Without Rope Video: బ్రెజిల్‌లోని లిమేరలో ఒక భయంకరమైన ప్రమాదం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న పోంటే డోస్కోలేటో ట్రైల్ వద్ద రోప్ జంపింగ్ చేస్తున్న సమయంలో ఎడ్వర్డా రోడ్రిడ్జ్‌ (21) అనే యువతి దురదృష్టవశాత్తు మరణించింది. ఇన్‌స్ట్రక్టర్లు నిర్లక్ష్యంగా తాడు కట్టకపోవడంతో ఆమె సుమారు 40 మీటర్ల ఎత్తు నుండి కిందకు పడి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు సిబ్బందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 14, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:01 AM IST
Video: రోప్ జంప్‌లో ఇన్‌స్ట్రక్టర్ల ఘోర తప్పిదం.. భద్రతా తాడు కట్టకుండానే యువతిని తోసేయడంతో దుర్మరణం! ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
Image Credit: Brazil Woman Dies After Thrown Without Rope Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఇన్‌స్ట్రక్టర్ల ఘోర తప్పిదం.. భద్రతా తాడు కట్టకుండానే యువతిని తోసేయడంతో దుర్మరణం!
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