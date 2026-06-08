Breaking: భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలతో ప్రజల్లో ఆందోళన

Earthquake Today:భూకంపం భూమికి సుమారు 10 కిలోమీటర్ల లోతులో నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. తొలుత దీని తీవ్రతను 8.2గా అంచనా వేసినా, తర్వాత 7.8గా నిర్ధారించారు. అమెరికా సునామీ హెచ్చరిక వ్యవస్థ కూడా తీర ప్రాంతాలకు ప్రమాద సూచనలు జారీ చేసింది.
ఫిలిప్పీన్స్ అగ్నిపర్వతాలు మరియు భూకంపాల పరిశోధనా సంస్థ (Phivolcs) ఈ భూకంపాన్ని 7.0 తీవ్రతగా నమోదు చేసింది. ఒక మీటర్ కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో సునామీ అలలు వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ అలల ప్రభావం కొన్ని గంటల పాటు కొనసాగవచ్చని పేర్కొంది.
సరంగాని ప్రావిన్స్లోని అలాబెల్ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ భవనానికి స్వల్ప పగుళ్లు వచ్చినట్లు స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. ఉదయం జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతున్న సమయంలో భూకంపం రావడంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. కొంతమంది తీవ్ర కంపనాల కారణంగా స్పృహ తప్పినట్లు సమాచారం. అయితే ఇప్పటి వరకు పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు నివేదికలు వెలువడలేదు.
ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షుడు ఫెర్డినాండ్ మార్కోస్ జూనియర్ వెంటనే అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. మిండనావోలో ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. తీర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు వెంటనే ఎత్తైన ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఆదివారం రాత్రి భూటాన్లో కూడా 5.8 తీవ్రతతో భూకంపం నమోదైంది. దీని ప్రభావంతో ఈశాన్య భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్వల్ప ప్రకంపనలు కనిపించాయి.
ఫిలిప్పీన్స్, ఇండోనేషియా దేశాలు "పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్" ప్రాంతంలో ఉండటంతో అక్కడ తరచూ భూకంపాలు, అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు సంభవిస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం అధికారులు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
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