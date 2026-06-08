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Breaking: భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలతో ప్రజల్లో ఆందోళన

Tsunami Warning: సోమవారం ఉదయం భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఫిలిప్పీన్స్‌లో మిండనావో తీర ప్రాంతానికి సమీపంలో రిక్టర్ స్కేల్‌పై 7.8 తీవ్రతతో భూమి కంపించినట్లు జర్మన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ జియోసైన్సెస్ (GFZ) వెల్లడించింది. ఈ భూకంపం తర్వాత ఫిలిప్పీన్స్‌తో పాటు పొరుగు దేశమైన ఇండోనేషియాలో కూడా సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:58 AM IST
Breaking: భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలతో ప్రజల్లో ఆందోళన
Image Credit: tsunami(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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