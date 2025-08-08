BRICS Countries Amid Trump Tariffs: యూఎస్ ఒక్కసారిగా 50% భారత్ పై టారిఫ్స్ పెంచేసింది. ప్రధానంగా రష్యాతో జరుగుతున్న చమురు వ్యాపారం కారణంగానే నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి ఇతర పలు కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే బ్రెజిల్, రష్యా అధ్యక్షుడు త్వరలో భారత్కు రానున్నట్టు సమాచారం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత చైనాకు వెళ్లనున్నారు. అటు ఇండియాలోని చైనా రాయబార అమెరికా సుంకాలపై విమర్శలు గుప్పించిన సంగతి తెలిసిందే. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ నియమాలను యుఎస్ ఉల్లంఘిస్తుంది అన్నారు. ఈ పరిణామాలన్నీ గమనిస్తే యూఎస్ పై ఉమ్మడి పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నట్లుగా ఈ దేశాలు తెలుస్తోంది.
ఇక భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ కూడా గురువారం అధ్యక్షుడు వ్లాదిమర్ పుతిన్ను కలిశారు. డోనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ పై 50% సుంకాల విధించిన సమయంలో ఈ కలయిక ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారమే అజిత్ దోవల్ పుతిన్ను కలిశారు. ద్వైపాక్షిక భద్రతా చర్యలు బలోపేతం చేయడానికి ఇరు దేశాలు అంగీకరించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరో ప్రకటన కూడా చేశారు. శుక్రవారం నాటికి ఉక్రెయిన్ తో రష్యా యుద్ధం ఆపకపోతే చమరు కొనుగోలు చేసే దేశాలు ద్వితీయ ఆంక్షలు కూడా విధిస్తానని హెచ్చరించారు.
అయితే భారత్ పై విధించిన మొదటి 25% సుంకం రెండు దశల్లో అమలు చేస్తున్నారు. ఆగస్టు 7 నుంచి ఒకటి అమల్లోకి వచ్చేసింది .రెండోది ఆగస్టు 27వ తేదీ నుంచి అమలు కానుంది. దీనికి మన భారత విదేశాంగ శాఖ కూడా దురదృష్టం.. అన్యాయం అని కూడా ప్రతిస్పందించింది. భారత ఆర్థిక పౌరసత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు మేము తీసుకుంటామని భారత విదేశాంగ ప్రతినిధి రణదీర్ కూడా అన్నారు.
యూఎస్ సుంకాల విధింపు నేపథ్యంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా స్పందించారు. రైతు ప్రయోజనాలు కాపాడమే మా బాధ్యత అని చెప్పుకొచ్చారు. రాజీపడేది లేదు భారీ మూల్యం చెల్లంచాల్సి ఉంటుందని నాకు తెలుసు అని ఆయన ఇటీవల ఢిల్లీలోని సమావేశంలో చెప్పారు. సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు భారత్తో వాణిజ్య చర్చలు ముందుకు సాగవు అని కూడా ట్రంప్ పెద్ద ప్రకటనే చేశారు. అయితే 50% టారిఫ్ విధించడంతో భారతదేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆందోళన కూడా వ్యక్తం అవుతుంది.
ఈ ఒత్తిళ్ళ నేపథ్యంలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమర్ పుతిన్ ఈ నెలాఖరున భారత్ సందర్శిస్తున్నట్లు సమాచారం. మాస్కో లో ఉన్న అజిత్ దోవల్ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. యూఎస్ బ్రెజిల్ పై ఏకపక్షంగా 50% సుంకం విధించిన సంగతి తెలిసిందే. బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లుల్లా ఇనాషియో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి ఫోన్ చేశారు. ఇద్దరు నాయకుల మధ్య కాసేపు సంభాషణ జరిగింది. వీరిద్దరి సంభాషణ తర్వాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా ట్విట్టర్ వేదికగా తన బ్రెజిల్ పర్యటన జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. ఇంధన, సాంకేతిక, వాణిజ్యం, రక్షణ ఆరోగ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి రెండు దేశాలు కట్టుబడి ఉన్నాయన్నారు.
