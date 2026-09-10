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Chinese cargo ship fire: చైనాలోని కార్గో నౌకలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. 20 మంది దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Chinese cargo ship fire: షాన్డాంగ్ ప్రావిన్స్‌లోని క్వింగ్డావోలో ఉన్న బీహై షిప్‌బిల్డింగ్ కంపెనీ యార్డ్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో కనీసం 20 మంది స్పాట్ లోనే చనిపోయినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:30 PM IST
Chinese cargo ship fire: చైనాలోని కార్గో నౌకలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. 20 మంది దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?..
Image Credit: chinaportfire

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chinese cargo ship fire: చైనాలోని కార్గో నౌకలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. 20 మంది దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?..
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