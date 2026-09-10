/Chinese cargo ship fire: చైనాలోని కార్గో నౌకలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. 20 మంది దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Cargo ship fire at least 20 killed: చైనాలోని పోర్ట్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. తూర్పు ఓడరేవు నగరమైన క్వింగ్డావోలోని షిప్యార్డ్లో మరమ్మతుల కోసం ఉన్న లైబీరియన్ దేశానికి చెందిన మెలోడీ నౌక ఆగింది. అయితే.. ఆ నౌకలో ఒక్కసారిగా భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు దానిలో 42 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. అయితే నౌకలో మంటలు భారీగా ఎగిసి పడటంతో స్పాట్ లో 20 మంది వరకు చనిపోయినట్లు చైనీస్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
నౌక అగ్ని ప్రమాదం గురించి తెలియగానే అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని మంటలను అదుపులొకి తెచ్చే పనులు చేపట్టారు. ఘటనలో భారీగా ఆస్తి, ప్రాణనష్టం సంభవించింది.
ఇంకా అక్కడ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని, అసలు నౌకలో ఎంత మంది చిక్కుకున్నారు.?.. ఎంత మంది ప్రాణాలతో బైటపడ్డారో పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.ఈ ఘటనపై చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ గల్లంతైన వారి కోసం తక్షణమే గాలించాలని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని ఆదేశించారు.
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