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పాకిస్తాన్ ఒక క్యాన్సర్.. ఆగస్టు 11 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ బలూచ్ నాయకుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pakistan Vs Balochistan: పాకిస్తాన్ నుంచి 1971లో తూర్పు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అనే కొత్త దేశంగా ఏర్పడింది. అక్కడ బెంగాలీ భాష, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాల పై పాకిస్తాన్ పాలకుల అణచివేతకు నిరసనగా కొత్తగా ఆ దేశం ఏర్పడింది. తాజాగా పాకిస్తాన్‌లోకి బెలూచిస్తాన్  ప్రావిన్స్ స్వాతంత్య్రం ప్రకటించుకోవడం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరిని విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. నిన్న ఆగష్టు 11న బలూచ్ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం జరుపుకున్నట్టు  ప్రకటించారు. మరి ఈ దేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలు గుర్తిస్తాయా అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:16 AM IST
పాకిస్తాన్ ఒక క్యాన్సర్.. ఆగస్టు 11 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ బలూచ్ నాయకుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: Balochistan (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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