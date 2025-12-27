English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • China Action: భారీ మూల్యం చెల్లించేందుకు రెడీగా ఉండు.. నీ ఆటలు సాగవ్ ఇక.. అమెరికాకు దిమ్మతిరిగే వార్నింగ్ ఇచ్చిన చైనా..!!

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:22 PM IST

China Action: భారీ మూల్యం చెల్లించేందుకు రెడీగా ఉండు.. నీ ఆటలు సాగవ్ ఇక.. అమెరికాకు దిమ్మతిరిగే వార్నింగ్ ఇచ్చిన చైనా..!!

US-Taiwan Arms Deal Fallout: అమెరికాకు దిమ్మతిరిగే వార్నింగ్ ఇచ్చింది చైనా. భారీ మూల్యం చెల్లించేందుకు సిద్ధంగా ఉండూ అంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. చైనా ఆగ్రహానికి కారణం..తైవాన్ కు అమెరికా ఆయుధాలను విక్రయించడం సహించలేకపోయింది. 20 అమెరికా రక్షణ కంపెనీలు.. 10 మంది సీనియర్ అధికారులపై చైనా ఆంక్షలు విధించింది. ఇది వన్  చైనా సూత్రానికి విరుద్ధమని.. తైవాన్ అంశం  చైనా అమెరికా సంబంధాల్లో రెడ్ లైన్ అంటూ బీజింగ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 

తైవాన్‌కు అమెరికా భారీ స్థాయిలో ఆయుధాలు విక్రయించడంపై చైనా తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ ఆయుధ ఒప్పందాన్ని తన సార్వభౌమత్వానికి.. జాతీయ భద్రతకు నేరుగా సవాల్‌గా భావించిన బీజింగ్.. అమెరికా రక్షణ రంగానికి చెందిన కంపెనీలు,  సీనియర్ అధికారులపై కఠిన ఆంక్షలు ప్రకటించింది. ఈ చర్యలు వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

చైనా ప్రకటన ప్రకారం.. మొత్తం 20 అమెరికా రక్షణ కంపెనీలపై ఆంక్షలు విధించింది. వీటిలో నార్త్‌రోప్ గ్రుమ్మన్, బోయింగ్‌కు చెందిన విభాగాలు, L3హారిస్ మారిటైమ్ సర్వీసెస్, VSE కార్పొరేషన్, రెడ్ క్యాట్ హోల్డింగ్స్, టీల్ డ్రోన్స్, రీకాన్‌క్రాఫ్ట్, డెడ్రోన్ హోల్డింగ్స్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలకు చెందిన చైనా లోపల ఉన్న చరాస్తులు, స్థిర ఆస్తులన్నింటినీ స్తంభింపజేశారు. ఇకపై చైనా కంపెనీలు లేదా వ్యక్తులు ఈ సంస్థలతో వ్యాపారం చేయడం.. ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం పూర్తిగా నిషేధమని పేర్కొంది.

అదేవిధంగా.. 10 మంది అమెరికా సీనియర్ అధికారులపై కూడా చైనా నిషేధాలు విధించింది. ఇందులో అందూరిల్ ఇండస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకుడు పామర్ లక్కీతో పాటు.. L3Harris,  VSE కార్పొరేషన్ వంటి సంస్థల కీలక నిర్వాహకులు ఉన్నారు. వీరిపై చైనాలో ప్రవేశ నిషేధం ఉండటమే కాకుండా.. వారి వ్యాపార కార్యకలాపాలపై కూడా కఠిన పర్యవేక్షణ ఉంటుందని చైనా తెలిపింది.

అసలు చైనా ఎందుకు ఇంత తీవ్రంగా స్పందించింది? దీని వెనకున్న కారణం ఏంటి? అంటే.. దీనికి కేంద్రబిందువే తైవాన్. చైనా తైవాన్‌ను తన భూభాగంలో భాగంగానే చూస్తోంది.  వన్-చైనా సూత్రం  ప్రకారం.. ప్రపంచంలో ఒకే చైనా ఉందని.. తైవాన్ కూడా దానిలో భాగమేనని బీజింగ్ అభిప్రాయం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో.. అమెరికా తైవాన్‌కు ఆయుధాలు సరఫరా చేయడం చైనా–అమెరికా మధ్య కుదిరిన మూడు సంయుక్త ఒప్పందాలకు (జాయింట్ కమ్యూనిక్స్) విరుద్ధమని చైనా వాదిస్తోంది.

Also Read:  China Gen-Z: చైనా Gen-Z విషపూరిత పాములను ఎందుకు కొంటున్నారు? ఈ పైత్యానికి కారణమేంటి..?

చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ.. తైవాన్ అంశం చైనా కోర్ ఇంటరెస్ట్  అని స్పష్టం చేశారు. ఇది చైనా–అమెరికా సంబంధాలలో ఒక రెడ్ లైన్ అని.. ఈ విషయంపై జోక్యం చేసుకునే ఎవరైనా తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. తైవాన్‌కు ఆయుధాలు అమ్మే కంపెనీలు లేదా వ్యక్తులు తప్పకుండా మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు.

అమెరికా తైవాన్‌కు ఆయుధాలు పంపడం వల్ల తైవాన్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతాయని చైనా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇటువంటి చర్యలు ప్రాంతీయ శాంతి.. స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తాయని బీజింగ్ అభిప్రాయపడుతోంది. అందుకే, తైవాన్‌కు ఆయుధ సరఫరాను వెంటనే నిలిపివేయాలని, పరిస్థితిని మరింత రెచ్చగొట్టే చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని చైనా అమెరికాను కోరింది.

తన సార్వభౌమత్వం, భద్రత,  ప్రాదేశిక సమగ్రతను కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని చైనా స్పష్టం చేసింది. అమెరికా–తైవాన్ ఆయుధ ఒప్పందాలపై చైనా తీసుకున్న ఈ కఠిన వైఖరి.. భవిష్యత్తులో ఈ మూడు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశాన్ని సూచిస్తున్నదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

Also Read: Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

