Plastic Bag: ప్లాస్టిక్‌ కవర్‌ పట్టుకున్న అందాల భామ.. ఆమె పిచ్చిది కాదండోయ్‌ దాని ఖరీదు రూ.1.5 లక్షలు

Plastic Bag On Red Carpet: మన ప్రభుత్వాలు ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని పూర్తిగా ఆపేయాలని ప్రజలకు చెబుతున్నాయి. సెలబ్రిటీలు కూడా ఇందుకు తోడుగా ప్రచారం చేస్తూ ప్లాస్టిక్ తగ్గించాలని ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఇక దుకాణాల్లో, మాల్స్‌లో ప్లాస్టిక్ కవర్లను డబ్బు తీసుకుని అమ్మడం మొదలుపెట్టారు. ఎందుకంటే ఇలా చేస్తేనన్న ఎవరూ కొనకుండా ఉంటారని. అయితే ఒక నటి మాత్రం లక్షన్నర రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ కొన్నది. ఆమె ఆ కవర్ పట్టుకుని రెడ్ కార్పెట్ మీద ఫోటోలకి  ఫోజులివ్వడంతో రాత్రికి రాత్రే ఈ ఫోటో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.  

Shikhar Dhawan Sophie Shine: రెండో పెళ్లాంతో బీచ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న గబ్బర్..ఏకంగా వీడియోలే పోస్ట్ చేశాడు!
7
Shikhar Dhawan Honeymoon
Shikhar Dhawan Sophie Shine: రెండో పెళ్లాంతో బీచ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న గబ్బర్..ఏకంగా వీడియోలే పోస్ట్ చేశాడు!
Chandini Chowdhary: పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్న చాందిని చౌదరి.. ఏకంగా టాలీవుడ్ బడా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకి కోడలు అవుతున్న నటి..?
6
Chandini Chowdhary
Chandini Chowdhary: పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్న చాందిని చౌదరి.. ఏకంగా టాలీవుడ్ బడా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకి కోడలు అవుతున్న నటి..?
Haier Ac: ఊహించని చీప్‌ ధరకే Haier ఏసీ.. రూ.50 వేలైతే.. రూ.23 వేలకే మీ సొంతం!
5
Haier 2026 AC
Haier Ac: ఊహించని చీప్‌ ధరకే Haier ఏసీ.. రూ.50 వేలైతే.. రూ.23 వేలకే మీ సొంతం!
Monalisa Love Story: కుంభమేళా మోనాలిసా ప్రేమ కథ ఇదే..లవ్ జిహాద్ కాదు.. నిజమైన ప్రేమ అంటున్న దంపతులు
6
Monalisa Kumbh Mela
Monalisa Love Story: కుంభమేళా మోనాలిసా ప్రేమ కథ ఇదే..లవ్ జిహాద్ కాదు.. నిజమైన ప్రేమ అంటున్న దంపతులు
తాజాగా చైనా నటి జాంగ్ జింగ్‌యి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. దానికి గల కారణమేంటంటే, ఆమె 2025 బీజింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ రెడ్ కార్పెట్‌పై నడిచినప్పుడు తీసిన కొన్ని ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే వాటిల్లో అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది ఆమె వేసుకున్న డ్రెస్, జువెలరీ, బ్యూటీ కాదు. ఆ నటి చేతిలో పట్టుకున్న పసుపు రంగు ప్లాస్టిక్ కవర్ బ్యాగ్. సాధారణంగా కిరాణా సరుకులు తీసుకెళ్లడానికి లేదా చెత్త వేయడానికి ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్‌ని.. ఆమె పర్స్, బ్యాగ్‌లా పట్టుకొని రెడ్ కార్పెట్ మీదకు తీసుకురావడంతో అది ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

ఇక ఈ ఫోటో చూసిన నెటిజన్స్.. ఆ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ నిజానికి లగ్జరీ బ్రాండ్ బలెన్సియాగా డిజైన్ అని ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించారు. మరికొందరైతే ఆ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ధర సుమారు 1,790 డాలర్లు అనగా ఇండియన్ కరెన్సీలో రూ. 1,65,647 ఉంటుందని ప్రచారం చేస్తున్నారు. లక్షన్నర పెట్టి ప్లాస్టిక్ కవర్ కొన్నావా అంటూ సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్స్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రచారం నిజం కాదని తెలిసింది.

నటి జాంగ్ జింగ్‌యి చేతిలో పట్టుకున్నది సాధారణ ప్లాస్టిక్ కవర్ మాత్రమే. సినిమా ప్రమోషన్‌లో భాగంగా ఆమె దాన్ని పట్టుకుని వచ్చింది. జాంగ్ నటించిన “ది వన్ (The One)” అనే సినిమాలోని తన పాత్రకు గుర్తుగా ఆమె చేతిలో ప్లాస్టిక్ కవర్‌తో రెడ్ కార్పెట్ మీద ఫోజులిచ్చింది. ఆ సినిమాలో పసుపు రంగు ప్లాస్టిక్ కవర్.. జాంగ్ పాత్ర.. ఆమె వినికిడి లోపం ఉన్న తల్లిదండ్రుల మధ్య కమ్యూనికేషన్ సాధనంగా ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. అయితే అసలు విషయం తెలిసినా దీనిపై చర్చ మాత్రం ఆగడం లేదు. ఒక్క ఫోటోతో ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్ ట్రెండింగ్‌లో నిలవడం మాత్రం విశేషం.

Also Read: Hebah Patel: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌ సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసిన హెబ్బా పటేల్‌.. సైలెంట్‌గా దూసుకెళ్తున్న బ్యూటీ..!  

Also Read: Viral Video: ఛీ.. నువ్వసలు తల్లివేనా..? పసిబిడ్డ ప్రాణంతో చెలగాటం.. స్కూటర్ డిక్కీలో పసికందును పెట్టి..  

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Plastic Bag On Red CarpetBeijing Film FestivalChina Actress Zhang JingyiZhang Jingyi Walked Red Carpet With Plastic Bag

