China Coal Mines Blast 82 Killed: చైనాలోని ఓ బొగ్గు గనిలో పెద్ద ఎత్తున గ్యాస్ పేలుడు సంభవించడంతో 82 మంది కార్మికులు మరణించారు. ప్రభుత్వ మీడియా కథనాల ప్రకారం.. ఛాంగ్జీ లియుషెన్యూ సమీపంలోని బొగ్గు గనిలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కార్మికులంతా భూమి లోపల పనిచేస్తుండగా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఒక్కసారిగా పేలడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ఇంకా 247 మంది కార్మికులు అందులో చిక్కుకుపోయారని తెలుస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. గనిలో చిక్కుకున్న కార్మికుల కోసం రెస్క్యూ టీమ్స్ వెతుకుతున్నాయి. పేలుడుకు గల కారణాలపై విచారణ మొదలుపెట్టారు. ఈ ఘటనపై చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ స్పందిస్తూ, వారి ఆచూకీ కనుగొనేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
#UPDATE The death toll from a fatal coal mine gas explosion in North China's Shanxi province has risen to 82, with another nine people missing, local authorities said on Saturday. (Video: Xinhua) https://t.co/EDNoiqW3Ys https://t.co/DRyAyQbJXB pic.twitter.com/yD2Di30RV9
— China Daily (@ChinaDaily) May 23, 2026
అధికారిక నివేదికల ప్రకారం మరణించిన వారి సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రమాదానికి ముందే గనిలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హెచ్చరిక కూడా జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే భారీ పేలుడు సంభవించిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. ఇంకా గనిలో చిక్కుకున్న వారి సంఖ్యపై స్పష్టత రాలేదు. మొదట కేవలం ఎనిమిది మంది మాత్రమే మృతి చెందారని, మిగతా అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని ప్రకటించిన తర్వాత మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూ 82కు చేరింది.
చైనా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థల నివేదిక ప్రకారం గని లోపల కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మోతాదుకు మించి పెరగడమే పేలుడుకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంపై లోతైన దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా నిరోధించాలని స్టేట్ కౌన్సిల్ భద్రత విభాగ అధికారి ఆదేశించారు. చైనా ప్రధానమంత్రి లీ కేకియాంగ్ కూడా ప్రమాదానికి గల కారణాలను త్వరగా దర్యాప్తు చేయాలని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
చైనాలో కొన్ని రోజులుగా గనుల భద్రత నిబంధనలు కఠినతరం చేసినప్పటికీ ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రధానంగా బొగ్గు ఉత్పత్తిని పెంచేలా ఒత్తిడి పెంచడంతో అనేక చోట్ల భద్రత ప్రమాణాలు సడలించడమే దీనికి కారణమని భావిస్తున్నారు. 2023 ఫిబ్రవరిలో కూడా ఇన్నర్ మంగోలియా ప్రాంతంలో ఓపెన్ కాస్ట్ గనిలో కొండచరియలు విరిగిపడి 53 మంది మరణించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇక గత నెలలో షాన్సీలోని లులియాంగ్ ప్రాంతంలో జరిగిన గని ప్రమాదంలో నలుగురు కార్మికులు మృతి చెందారు. ఈ శాంతి ప్రావిన్స్ అతిపెద్ద బొగ్గు ఉత్పత్తి ప్రాంతంగా పరిగణిస్తారు. ఇక్కడ నిరంతరం ఉత్పత్తి ఒత్తిడి భద్రతపై ఆందోళనలు పెంచుతున్నాయి. తాజా పేలుడు భద్రత వ్యవస్థపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. చైనాలో ఇంధనం కోసం బొగ్గును ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గనులలో విస్తృతంగా పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి.
