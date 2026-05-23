China Coal Mines Blast: చైనా ఛాంగ్‌జీ బొగ్గు గనిలో ఘోర ప్రమాదం.. 82 మంది మృతి, వందలాది మిస్సింగ్‌, జిన్‌పింగ్ సంచలన ప్రకటన!

China Coal Mines Blast 82 Killed: చైనాలోని ఛాంగ్‌జీ లియుషెన్యూ బొగ్గు గనిలో ఒక ఘోరమైన ప్రమాదం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో 82 మంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ముఖ్యంగా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లీక్ అవ్వడం వల్ల ఈ పేలుడు సంభవించిందని సమాచారం. ఇంకా 247 మంది కార్మికులు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఘటన గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 23, 2026, 12:04 PM IST|Updated: May 23, 2026, 12:29 PM IST
Image Credit: China Coal Mines Blast 82 Killed: X

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

