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చైనాలో భారీ వరదలు.. హైస్పీడ్ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం.. వందలాది విమానాలు రద్దు ..

China Floods 2026: చైనాలో ప్రకృతి ప్రకోపించింది.  వరదలో విలవిల లాడుతుంది. టైఫూన్  తూర్పు తీరాన్ని తాకడంతో భారీ వర్షాలు, పెనుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా దాదాపు 20 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలను సహాయ పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. తుపాను ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో వరదలు, చెట్లు విరిగిపడటంతో చైనాలో  రవాణ పూర్తిగా స్థంభించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:57 PM IST
చైనాలో భారీ వరదలు.. హైస్పీడ్ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం.. వందలాది విమానాలు రద్దు ..
Image Credit: China Floods (ZEE News Telugu /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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