/చైనాలో భారీ వరదలు.. హైస్పీడ్ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం.. వందలాది విమానాలు రద్దు ..

Heavy Floods China 2026: టైఫూన్ బవి చైనాలోని జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్ తీర ప్రాంతాన్ని తాకింది. తీరాన్ని తాకే టైంలో గంటకు దాదాపు 144 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచినట్లు వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం తుపాను బలహీనపడి తీవ్ర ఉష్ణమండల తుపానుగా మారినప్పటికీ, భారీ వర్షాల ముప్పు కొనసాగుతోంది. తుపాను ప్రభావంతో జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్లో పెద్ద ఎత్తున సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా యూకింగ్ ప్రాంతంలో వందల సంఖ్యలో చెట్లు నేలకూలగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో రోడ్లు నీటమునిగాయి. అత్యవసర సిబ్బంది భారీ యంత్రాలతో రంగంలోకి దిగి రోడ్లను శుభ్రం చేసే పనులు చేపట్టారు.
చైనా వరదల్లో కొట్టుకుపోతున్న కోబ్రాలు, భారీ పాములు..
దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు భారీ విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. భారీ వరదల్లో పెద్ద సంఖ్యలో పాములు బయటకు వచ్చాయి. వరదల్లో దాదాపు 900 పాములు కొట్టుకు వచ్చిన వీడియో వైరల్ అవుతుండటంతో...ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఇళ్లలో పాములు కనిపిస్తే వాటిని చేతులతో పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
దెబ్బ తిన్న రవాణా వ్యవస్థ..
టైఫూన్ దెబ్బకు రవాణా వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి, హైస్పీడ్ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. షాంఘైలోని విమానాశ్రయాల్లో వందలాది విమానాలు రద్దు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. చైనాతో పాటు తైవాన్, జపాన్ దక్షిణ దీవులపై కూడా టైఫూన్ ప్రభావం ఉంది. తైవాన్లో బలమైన గాలులు, వర్షాల కారణంగా పలువురు గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
హైస్పీడ్ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం వందలాది విమానాలు రద్దు..
వాతావరణ నిపుణులు మరో హెచ్చరిక జారీ చేశారు. తుపాను బలహీనపడినప్పటికీ తూర్పు చైనా ప్రాంతాల్లో వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం చైనా అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తీర ప్రాంతాల్లో అత్యవసర బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచి, ప్రజలకు జాగ్రత్త సూచనలు జారీ చేశారు. ప్రకృతి ప్రకోపం నుంచి కోట్లాది మంది ప్రజలను రక్షించేందుకు భారీ స్థాయిలో చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
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