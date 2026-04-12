China New County Breaking News: సరిహద్దుల్లో చైనా కొత్త కౌంటీ.. అక్సాయ్ చిన్ నుంచి PoK వరకు డ్రాగన్ భారీ స్కెచ్!

China vs India: డ్రాగన్ కంట్రీ చైనా తన పట్టును మరింత బిగించేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటుంది. తాజాగా జెన్ జియాంగ్ ప్రావిన్స్ లో పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ పీవోకే, ఆఫ్ఘానిస్తాన్ సరిహద్దులకు అతి సమీపంగా సెన్లింగ్ అనే కొత్త కౌంటీని ఏర్పాటు చేస్తూ డ్రాగన్ కంట్రీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్చి 26న అధికారికంగా వెలువడిన ఈ నిర్ణయం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా, ముఖ్యంగా దక్షిణాసియాలో తీవ్ర చర్చకు దారి తీస్తోంది.
అయితే సెన్లింగ్ కౌంటీ ఏర్పాటు వెనుక కేవలం పరిపాలనా కారణాలేమీ లేవు. కానీ దీని వెనుక లోతైన భౌగోళిక రాజకీయ వ్యూహం మాత్రం దాగి ఉంది. ఈ ప్రాంతం కారకోరం పర్వత శ్రేణులకు సమీపంలో ఉండటమే కాకుండా.. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని వాఖాన్ కారిడార్కు అతి దగ్గరగా ఉంది. వాఖాన్ కారిడార్ అనేది తజికిస్తాన్, పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ మధ్య ఉన్న సుమారు 74 కిలోమీటర్ల సన్నని భూభాగం ఉంటుంది. ఈ మార్గం ద్వారా మిలిటెంట్లు లేదా ఉగ్రవాద గ్రూపులు చైనాలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని బీజింగ్ భయపడుతోంది. అందుకే ఈ ప్రాంతంలో స్థానిక పాలన పేరుతో భద్రతా దళాలను, పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను భారీగా మోహరించేందుకు చైనా ఈ కొత్త కౌంటీని అస్త్రంగా వాడుకుంటోంది.
భారత్ ఎందుకు ఆందోళన చెందుతోంది?
చైనా చేస్తున్న ఈ విస్తరణ చర్యలు నేరుగా భారత భద్రతపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటంటే
అక్సాయ్ చిన్ వివాదం: గత ఏడాది కాలంలోనే చైనా ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన మూడవ కౌంటీ ఇది. అంతకుముందు ఏర్పాటు చేసిన హీన్ , హెకాంగ్ కౌంటీలపై భారత్ ఇప్పటికే తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఎందుకంటే.. ఆ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని భాగాలు లడఖ్లో అంతర్భాగమని, 1962 యుద్ధం తర్వాత చైనా వాటిని అక్రమంగా ఆక్రమించుకుందని భారత్ స్పష్టం చేస్తోంది.
CPEC ప్రభావం: సెన్లింగ్ కౌంటీ పరిపాలన కాష్గర్ కిందకు వస్తుంది. చైనా-పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఈ ప్రాంతం గుండానే వెళుతుంది. భారత భూభాగం గుండా వెళ్లే ఈ ప్రాజెక్టును భారత్ మొదటి నుంచీ వ్యతిరేకిస్తోంది. ఇప్పుడు చైనా ఇక్కడ తన పరిపాలనను పటిష్టం చేయడం అంటే.. భారత సరిహద్దుల వద్ద తన పట్టును శాశ్వతం చేసుకోవడమే అని అర్థం.
భద్రతా సమీకరణాల్లో మార్పులు
ఈ కొత్త కౌంటీ ఏర్పాటుతో చైనా కేవలం సరిహద్దులను కాపాడుకోవడమే కాకుండా.. దక్షిణాసియాలో తన వ్యూహాత్మక నియంత్రణను పెంచుకుంటోంది. కాష్గర్ కేంద్రంగా సాగుతున్న ఈ పరిణామాలు భవిష్యత్తులో లడఖ్ సరిహద్దుల వద్ద ఉద్రిక్తతలకు దారితీయవచ్చు. సరిహద్దుల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, సైనిక శిబిరాల ఏర్పాటు వంటి చర్యలకు సెన్లింగ్ కౌంటీ ఒక కేంద్ర బిందువుగా మారబోతోంది.
చైనా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం దక్షిణ ఆసియాలో భద్రతా సమీకరణాలను ప్రభావితం చేసే ఒక పెద్ద అడుగు అని చెప్పాలి. భారత్ ఇప్పటికే సరిహద్దుల వెంబడి తన నిఘాను పెంచినప్పటికీ.. చైనా చేస్తున్న ఈ పరిపాలనా మార్పులను దౌత్యపరంగా.. సైనికపరంగా ఎలా ఎదుర్కోబోతుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. డ్రాగన్ వేస్తున్న ఈ అడుగులు కేవలం భద్రత కోసమేనా లేక ఆక్రమణల కోసమా అనేది కాలమే సమాధానం చెప్పాలి.
