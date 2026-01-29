Crime News: చైనాలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 11 మందికి మరణశిక్ష.. ఈ కుటుంబ కథ వింటే మీకు షాక్ తప్పదు!

Ming Family Shocking Crime News: ప్రపంచం వణికిపోయే ఘటన చైనాలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏ వింత జరిగినా అది చైనాలో జరగాలి మరీ.. తాజాగా ఉరిశిక్ష ఘటన కూడా ఒక్కసారిగా ప్రపంచం షాక్కు గురైంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 11 మందికి ఒకేసారి ఉరిశిక్ష అమలు చేసింది చైనా కోర్టు. మొత్తంగా 14 రకాల నేరాల్లో వీరు దోషులుగా తేల్చడంతో వీరికి మరణశిక్ష విధించింది. 2025 సెప్టెంబర్ జెజియాంగ్ కోర్టు వీరికి మరణశిక్ష విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. దాన్ని తాజాగా అమలు చేశారు. హత్య, నేరం, అక్రమ నిర్బంధం, గ్యాంబ్లింగ్ వంటి 14 రకాల నేరాలలో వీరు దోషులుగా తేలడంతో వీరికి మరణశిక్ష విధించారు. మయన్మార్ సరిహద్దు కేంద్రంగా వీళ్లు సుమారు 1.4 బిలియన్ డాలర్ల ఆన్లైన్ మోసాలకు పాల్పడినట్లు విచారణలో తేలింది.
ఒకే కుటుంబానికి వీళ్లు కొన్ని ఏళ్లుగా హత్యలు, వ్యభిచారం, మోసం, మనీ లాండరింగ్ వంటి తీవ్రమైన నేరాలు నడిపించారని ఆరోపణ ఉంది. దీని సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్టులో ప్రచురించారు. ఈ వార్త ప్రకారం మయన్మార్కు చెందిన ఒక క్రిమినల్ ముఠా ఏళ్లుగా ఈ సరిహద్దుల వెంబడి ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. ప్రధానంగా మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాతోపాటు మానవ అక్రమ రవాణా, వ్యభిచారం, సైబర్ నేరాలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు.
2017 నుంచి మింగ్ కుటుంబం మయన్మార్ లోని ప్రాంతంలో అనేక స్థావరాలు ఏర్పరిచి అక్కడ ఈ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రధానంగా టెలికాం మోసంతో పాటు క్యాసినో కూడా నిర్వహించడం మానవ అక్రమ రవాణాతో పాటు మాదక ద్రవ్యాల రవాణా ,వ్యభిచారం వంటి చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారు. అలా మొత్తంగా 1.4 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా సేకరించారు.
ఈ మింగ్ కుటుంబం వేల కోట్ల రూపాయల సంపాదించింది. విదేశాల నుంచి తమ స్థావరాలకు పని చేయడానికి వచ్చిన వారిని కూడా బంధించింది. అనేకమంది పారిపోవడానికి ప్రయత్నించారు. తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించిన వారిని అత్యంత ఘోరంగా హింసించి చంపారు. ఒక బాధితుడి కుటుంబ సభ్యుల ప్రకారం పారిపోవాలని ప్రయత్నిస్తే చేతి గోళ్లను లాగేసి హింసించారు. ఆ తర్వాత హత్య చేశారు అందులో ఎక్కువ మంది చైనా పౌరులే ఉండడం గమనార్హం.
మింగ్ కుటుంబం ఎలా పట్టుబడింది?..
ఇక ఈ నేరాల కుటుంబం చట్టవిరుద్దరమైన కార్యకలాపాకు పాల్పడుతున్న సమయంలో రెండేళ్ల క్రితం తిరుగుబాటు గ్రూపుల్లో లౌకై వారి స్థావరంలపై దాడి చేశాయి. అందులో చైనా వారు ఎక్కువ ఉన్నారు. ఈ దాడిలో మింగ్ కుటుంబ పెద్ద ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మిగతా వారిని చైనా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పీపుల్స్ కోర్ట్ ఈ మింగ్ కుటుంబాన్ని విచారిస్తూ ఉంది. ఈ మింగ్ కుటుంబానికి చైనీస్- మయన్మార్ పౌరుడు ముఠాకి అధిపతిగా తేలింది. వేలాదిమంది స్కామర్లకు నివాసంగా పెద్ద ఎత్తున నెట్వర్క్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మోసపూరిత పథకాలు, ఫిషింగ్ స్కామ్లు దోపిడీకి పాల్పడ్డారు.
ఈ కుటుంబంలో చైనా సుప్రీంకోర్టు 11 మందిపై మరణశిక్ష విధించింది. మరో ఐదుగురు నిందితులకు రెండేళ్ల వాయిదాతో మరణశిక్ష. మరో 12 మందికి 24 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధించింది. ఇక మయన్మార్ చైనా సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ కోకాంగ్ ప్రాంతం బిలియన్ డాలర్ల స్కామ్కు కేంద్రంగా మారింది. ఒకప్పటి పేద సరిహద్దు ప్రాంతంగా ఉన్న కోకాంగ్.. మింగ్ కుటుంబం వల్ల క్యాసినో కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందింది.
