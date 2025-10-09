Woman Swallows 8 live Frogs: ఏందిరా మావా ఇది.. బతికున్న 8 కప్పల్ని గుటుక్కున మింగిన బామ్మ.. ఆ తర్వాత..?

Chinese 82 years woman swallows 8 live frogs: టెక్నాలజీ రోజు రోజుకి ఎంతో అప్ డేట్ అవుతుంది. అయిన కూడా ఇప్పటికి కొంత మంది పురాతన వైద్యం, మూడనమ్మకాల్ని ఎక్కువగా పాటిస్తున్నారు. కొంత మంది చదువుకున్న వాళ్లు కూడా ఇటీవల చేస్తున్న పనుల్ని చూస్తుంటే అందరు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.
కొన్నిసార్లు వీరి చర్యలు ప్రాణాల మీదకు కూడా వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో చైనాలోని జాంగ్ అనే మహిళ కొన్ని రోజులుగా నడుమునొప్పితో తీవ్రంగా బాధపడుతుంది. దీంతో ఆమెకు ఎవరో బతికున్న కప్పల్ని మింగాలని చెప్పారు. దీంతో చైనాలోని జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్లో చోటుచేసుకుంది.
చైనాకు చెందిన 82 ఏళ్ల జాంగ్ అనే మహిళ చాలాకాలంగా హెర్నియేటెడ్ డిస్క్ సమస్యతో బాధపడుతోంది. ఆమె కొన్నినెలలుగా తీవ్రమైన నడుమునొప్పితో బాధపడుతుంది. దీంతో ఆమెకు ఎవరో బతికున్న కప్పల్ని తింటే నడుమునొప్పి పోతుందని చెప్పారు. దీంతో ఆమె ఇంట్లో వాళ్లకు తెలియకుండా సీక్రెట్ గా కప్పలు తెప్పించుకుని మరీ మింగేసింది.
ఆ తర్వాత నడుమునొప్పి పక్కన పెడితే.. పొట్ట పేలిపోయేలా కడుపునొప్పితో మహిళ నరకం అనుభవించింది. వెంటనే ఇంట్లో వారికి చెప్పడంతో హుటాహుటిన హాంగ్జౌలోని ఓ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వెంటనే వైద్యులు ఆమెకు.. అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి ట్రీట్మెంట్ అందించారు.
వైద్యులు ఆమెకు పరీక్షలు నిర్వహించగా, శరీరంలో ఆక్సిఫిల్ కణాల సంఖ్య అసాధారణంగా పెరిగినట్లు గుర్తించారు. పరాన్నజీవుల ఇన్ఫెక్షన్ లేదా రక్త సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు ఇలా జరుగుతుందని వెల్లడించారు. కప్పలను సజీవంగా మింగడం వల్ల పేషెంట్ జీర్ణవ్యవస్థ దాదాపుగా దెబ్బతింది.
Read more: Huge Python At Bachupally Video: వామ్మో.. బాచుపల్లిలో భారీ కొండ చిలువ కలకలం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
వెంటనే వైద్యులు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో ఉంచి సర్జరీ చేశారు. ఆమెకు రెండు వారాల పాటు ఆమెను అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టారు. ఆ తర్వాత ఆమె మెల్లగా కొలుకుంది. ఈ ఘటనను ఆమె కుటుంబ సభ్యులు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అదే విధంగా.. ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారం లేని ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలను నమ్మి ప్రాణాలతో చెలగాటమాడవద్దని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook