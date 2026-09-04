/Chinese man: నువ్వు తోపు భయ్యా.. వీపు గోకుతూ ఏకంగా నెలకు 14 లక్షల సంపాదన.. అసలు విషయం ఇదే..

Chinese man earns rupees 14 lakhs a month by scratching business: ఇటీవల జనాలు చాలా వెరైటీగా ఆలోచిస్తున్నాడు. డబ్బులు సంపాదించడం కోసం కొత్త కొత్త బిజినెస్ ఐడియాలో ఆలోచిస్తున్నారు. జనాలకు ఏమి కావాలో దానిపై ఫోకస్ పెడుతున్నారు. చదువు, ఉద్యోగాలతో సంబంధంలేకుండా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటూ భారీగా ఆదాయంను గడిస్తున్నారు. కాస్తంతా బుర్ర ఉండాలి కానీ.. జనాలు ఒక రేంజ్ లో డబ్బులను కొత్త కొత్త ఐడియాలో రాబడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చైనాకు చెందిన ఒక యువకుడు తనకు చిన్న తనంలో ఎదురైన ఒక ఘటనను పెట్టుబడిగాపెట్టి బిజినెస్ మొదలు పెట్టి ఏకంగా నెలకు రూ. 14 లక్షల ఆదాయంను సంపాదిస్తున్నాడు.
చైనాకు చెందిన 32 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త జాంగ్ జనాల వీపులను గోకే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. వారి దురద తీర్చడమే అతని బిజినెస్ అన్నమాట.దీనికి గంటకు గాను 4,500లను వసూలు చేస్తున్నాడు. హుబీ ప్రావిన్స్కు చెందిన జాంగ్ జియావోకియావో, 'సుమా' (Suma) అనే బ్రాండ్ పేరుతో షెన్జెన్ నగరంలో ఈ సేవను ప్రారంభించారు.
ముఖ్యంగా తనకు చిన్నతనంలో ఉండగా.. ఒక వీడియోలో ఒక భార్య అతని భర్తను గోకడం చూశాడు. అందులో ఒక కామెంట్ లో ఇలా గోకే వారుదొరికితే బాగుండు.. డబ్బులిచ్చిమరీ గోకించుకుంటానని ఉంది. ఇదే అతని మెదడులో నాటుకుపోయి బిజినెస్ కు బీజంవేసింది. ఈ విధంగానే మాసాజ్ పార్లర్ తరహాలో దురద తీర్చడం బిజినెస్ ను జాంగ్ ప్రారంభించాడు.
ఈ సేవకు గంటకు 300 యువాన్లు (సుమారు రూ. 4,200) ఖర్చవుతుంది. విశ్రాంతిని పొందడానికి, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి, నిద్ర నాణ్యతను పెంచుకోవడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని జాంగ్ చెప్తున్నాడు. దీనికి ప్రస్తుతం చైనాలో పుల్ క్రేజీ పెరిగిందని చెప్పాడు. జాంగ్ తన మొదటి అవుట్లెట్ను మే నెలలో షెన్జెన్లోని బావోవాన్ జిల్లాలో ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత ఒక నెలకే ఫుటియాన్ జిల్లాలో రెండవ శాఖను తెరిచారు. ఈ రెండు స్టోర్లు కలిసి నెలకు సుమారు 1,00,000 యువాన్ల (సుమారు రూ. 14 లక్షలు) ఆదాయంను సంపాదిస్తున్నట్లు జాంగ్ చెప్పుకొచ్చాడు.
ఈ మసాజ్ లలో పురుషులు, మహిళలు కస్టమర్లకు వేర్వేరుగా మసాజ్ చేసేవారుంటారని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం చైనా వ్యాప్తంగా 100 అవుట్లెట్లకు విస్తరింపచేసి జనాల దురద తీర్చడమే తన టార్గెట్ అని జాంగ్ చేప్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో చైనీస్ యువకుడి దురద బిజినెస్ ఐడియా నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి