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Chinese man: నువ్వు తోపు భయ్యా.. వీపు గోకుతూ ఏకంగా నెలకు 14 లక్షల సంపాదన.. అసలు విషయం ఇదే..

Chinese Man starts itch scratching:  చైనాలోని ప్రధాన నగరాల్లో  ప్రజలు సాధారణంగా అధిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారని జాంగ్ తెలిపాడు. అందుకే తాను వినూత్నంగా దురద తీర్చడానికి అనేక సెంటర్ లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:27 PM IST
Chinese man: నువ్వు తోపు భయ్యా.. వీపు గోకుతూ ఏకంగా నెలకు 14 లక్షల సంపాదన.. అసలు విషయం ఇదే..
Image Credit: chinesebusinessviralnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chinese man: నువ్వు తోపు భయ్యా.. వీపు గోకుతూ ఏకంగా నెలకు 14 లక్షల సంపాదన.. అసలు విషయం ఇదే..
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