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Ex MP Madhu Goud Yaskhi: అమెరికాలో ఘోర ప్రమాదం.. కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ మదుయాష్కీ గౌడ్ సతీమణికి తీవ్రగాయాలు..

Ex mp Madhu goud yaskhi wife severely injured  in us: మాజీ ఎంపీ మధుయాష్కీ సతీమణి ప్రయాణిస్తున్న కారు వర్షం కారణంగా అదుపు తప్పి పల్టీలు కొట్టింది.ఈ ప్రమాదంలో మధు యాష్కీ సతీమణి సుచి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:43 PM IST
Ex MP Madhu Goud Yaskhi: అమెరికాలో ఘోర ప్రమాదం.. కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ మదుయాష్కీ గౌడ్ సతీమణికి తీవ్రగాయాలు..
Image Credit: madhuyaskhi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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