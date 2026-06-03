/Ex MP Madhu Goud Yaskhi: అమెరికాలో ఘోర ప్రమాదం.. కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ మదుయాష్కీ గౌడ్ సతీమణికి తీవ్రగాయాలు..

Ex MP Madhu yaskhi goud wife injured in us: మాజీ ఎంపీ మధు యాష్కీ గౌడ్ సతీమణి కారు ప్రమాదంకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనలో కారు పలు మార్లు బోల్తా పడటం వల్ల రిబ్స్ విరిగినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మధు యాష్కీ దంపతులు తమ కూతూరు డా. గగనను ఎండీ కోర్సులో చేర్చించి వేర్వేరు కార్లలో న్యూయార్క్ వెళ్తుండగా డా. సుచి ప్రయాణిస్తున్న కారు ప్రమాదానికి గురైంది.
దీంతో కారు అదుపు తప్పి పలుమార్లుపల్టీలుకొట్టింది. దీంతో యూఎస్ పోలీసులు వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని తీవ్ర గాయాలపాలైన మాజీ ఎంపీ సతీమణిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనలో మధుయాష్కీ గౌడ్ సతీమణి పక్కటెముకలు విరిగాయని వైద్యులు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. వర్షం కారణంగానే కారు అదుపు తప్పినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. రేపు ఇండియాకు తిరిగి రావాల్సి ఉండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర విచారంలో మునిగిపోయారు. ఘటన గురించి వెలుగులోకి రావడంతో తెలంగాన కాంగ్రెస్ నేతలు, అభిమానులు మాజీ ఎంపీ మధు యాష్కీకి ఫోన్ చేసి ఆయన సతీమణి ఆరోగ్యం ఏవిధంగా ఉందని అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు.
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