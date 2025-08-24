English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Reserves: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారం కలిగి ఉన్న దేశాలేవో తెలుసా..? టాప్ లో ఏ కంట్రీ ఉంది..? భారత్‌లో గోల్డ్ ఎంత ఉందంటే..!

Gold countries: బంగారం నిల్వలు దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి చాలా కీలకం. అందుకే ప్రతి దేశం కూడా  దాదాపు ఎంతో కొంత బంగారాన్ని నిల్వ చేసి పెట్టుకుంటుంది.  ప్రపంచ దేశాల్లో బంగారం నిల్వలకు సంబంధించి చివరిసారిగా అప్‌డేట్ చేసిన డేటా.. 2024 సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ వరకూ ఉంది. ఇందులో మొదటి స్థానంలో ఏ దేశం ఉంది..? భారత్ ఏ స్థానంలో ఉంది..? అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 24, 2025, 04:05 PM IST

Gold Reserves: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారం కలిగి ఉన్న దేశాలేవో తెలుసా..? టాప్ లో ఏ కంట్రీ ఉంది..? భారత్‌లో గోల్డ్ ఎంత ఉందంటే..!

Gold Reserves by Countries: బంగారానికి డిమాండ్ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుంది. భారతీయులు ముఖ్యంగా మహిళలు ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం ఉన్నా, పండుగలు ఉన్న బంగారాన్ని కొనేందుకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అందుకే బంగారానికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది. బంగారం నిల్వలు దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి చాలా కీలకంగా పరిగణిస్తుంటారు. అందుకోసమే దాదాపు ప్రతి దేశం కూడా ఎంతో కొంత బంగారాన్ని నిల్వ చేసి పెట్టుకుంటాయి. ప్రపంచంలో బంగారం నిల్వల విషయంలో 2024 సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ వరకూ ఉన్న సమాచారం ప్రకారం.. కొన్ని దేశాలు ముందంజలో ఉన్నాయి. 

1. అమెరికా
అమెరికా దేశం 8,133 టన్నుల బంగారంతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం ఈ దేశం భారీగా బంగారం నిల్వ చేస్తోంది. ఈ దేశంలో రహస్యంగా భారీగా బంగారాన్ని నిల్వచేశారనే ప్రచారం ఉంది.
2. జర్మనీ
జర్మనీ దేశం 3,351 టన్నుల బంగారంతో రెండవ స్థానంలో ఉంది. ఆర్థిక సంక్షోభాలను ఎదుర్కోవడానికి ఈ నిల్వలను ఈ దేశం ఉపయోగిస్తోంది. అయితే.. అమెరికా దగ్గర  జర్మనీ కంటే డబుల్ బంగారం ఎక్కువగా ఉంది.
3. ఇటలీ 
ఇటలీ దేశం 2,451 టన్నుల బంగారంతో మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఇది ఆ దేశం యొక్క ఆర్థిక విశ్వసనీయతను పెంచుతుంది. అయితే యూరప్ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ అంత గొప్పగా లేదు. వారికి బంగారం నిల్వలు అత్యవసరం.
4. ఫ్రాన్స్
ఫ్రాన్స్ దేశం 2,437 టన్నుల బంగారం నిల్వలతో నాలుగవ స్థానంలో ఉంది. ఈ దేశంద్రవ్య విధానంలో స్థిరత్వం కోసం బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తోంది. అయితే.. యూరప్ కంట్రీ అయిన ఫ్రాన్స్‌ని కూడా ఆర్థిక సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి.
5. రష్యా 
రష్యా దేశం 2,335 టన్నుల బంగారంతో ఐదవ స్థానంలో ఉంది. రాజకీయ అనిశ్చితుల కారణంగా ఈ దేశం బంగారం నిల్వలను పెంచుతోంది. అయితే అమెరికాతో కంపేర్ చేస్తే రష్యా దగ్గర 3 రెట్లు తక్కువగా గోల్డ్ ఉంది.
6. చైనా
చైనా దేశం 2,264.30 టన్నుల బంగారం నిల్వలతో ఆరవ స్థానంలో ఉంది. ఈ దేశం బంగారాన్ని భారీగా దిగుమతి చేస్తూ.. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తోంది. 
7. స్విట్జర్లాండ్
స్విట్జర్లాండ్  దేశం 1,039 టన్నులతో ఏడవ స్థానంలో ఉంది. ఈ రిజర్వులు ఆర్థిక వ్యవస్థకు స్థిరత్వం కల్పిస్తున్నాయి. ఈ దేశం యుద్ధాలకు దూరంగా ఉంటూ ఆర్థికంగా బలంగా ఉంది. 
8. భారతదేశం
భారతదేశం 876 టన్నుల బంగారం నిల్వలతో ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది. భారతీయులకు బంగారం సంస్కృతిలో భాగం కాగా.. రిజర్వ్ బ్యాంక్ కూడా బంగారం నిల్వలను భారీగా పెంచుతోంది. 
9. జపాన్
జపాన్ దేశం 845 టన్నుల బంగారంతో తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం నిల్వలు కలిగి ఉంది. ఒకప్పుడు భారత్ కంటే ముందుండే జపాన్.. ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్లిపోయింది. 
10. నెదర్లాండ్స్
నెదర్లాండ్స్ దేశం 612 టన్నుల బంగారం నిల్వలతో పదవ స్థానంలో ఉన్నాయి.  ఈ దేశం కూడా ఆర్థిక విశ్వసనీయత కోసం బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.  

