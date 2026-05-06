Crocodile Attack: మొసలి కడుపులో బంగారపు ఉంగరాలు, 6 జతల బూట్లు..ఎంతమందిని మింగేసిందో తెలుసా?

Written by - Harish Darla | Last Updated : May 6, 2026, 02:44 PM IST

Crocodile Attack: మొసలి కడుపులో బంగారపు ఉంగరాలు, 6 జతల బూట్లు..ఎంతమందిని మింగేసిందో తెలుసా?

Crocodile Attack In South Africa: దక్షిణాఫ్రికాలో ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయిన ఓ వ్యక్తి ఇప్పుడు మొసలికి ఆహారం అవ్వడం ప్రజలను నిర్ఘాంతపోయేలా చేస్తోంది. అతడు స్థానిక హోటల్ యజమానిగా గుర్తించగా.. ఇప్పుడాయన మొసలిగా ఆహారంగా మారాడు. దాదాపుగా 15 అడుగుల పొడవు సుమారు 1000 పౌండ్ల బరువున్న (అనగా 454 కిలోల బరువు) ఆ మొసలిని హెలికాప్టర్ ద్వారా తరలిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

ఏం జరిగిందంటే?
స్థానిక అధికారుల కథనం ప్రకారం.. 59 ఏళ్ల ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త హోటల్ యజమాని గాబ్రియేల్ బాటిస్టా నది వంతెన దాటుతూ ఆ వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయాడు. అతని జాడ కోసం ఎంత వెతికినా దొరకపోవడంతో నది ఒడ్డున ఓ మొసలి భారీగా ఉబ్బిన పొట్టతో కనిపించింది. ఆ భారీ మొసలిని అధికారులు గుర్తించిన తర్వాత బటిష్టాను ఆ ముసలి మింగేసి ఉండవచ్చు అంతా భావించారు. ఆ అనుమానంతో దాన్ని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. హెలికాప్టర్ ద్వారా ఆ ముసలిని కట్టి బయటికి తీసుకురావడం పెద్ద సవాలుగా మారింది. కొద్దిసేపు తర్వాత హెలికాప్టర్ నుంచి తాడుతో మొసలిని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. 

ఆ తర్వాత మొసలిని చంపి పొట్టను కోసి చూడగా అధికారులు షాకింగ్ విషయాలు బయటపడ్డాయి. బాటిస్టా శరీర భాగాలు భావిస్తున్న ప్రక్కటెముకలు, రెండు చేతులు. మాంసం ముద్దలతో పాటు ఆయన వేలికి ఉన్న ఉంగరాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే అందరు ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏమిటంటే. ఆ ముసలి కడుపులో ఏకంగా ఆరు జతల బూట్లు లభించాయి దీనిని బట్టి ఆ ముసలి గతంలో అనేక మందిని దాడి చేసి, మింగేసి ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. దాదాపుగా 13 మిలియన్ల మంది ఈ వీడియోను వీక్షించారు. అయితే ఒక మనిషి తాలూకు నిర్లక్ష్యం అనగా వరదలో వంతెన దాటడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల అది ఇప్పుడు ప్రాణాలు తీసే ప్రమాదంగా మారిందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడ్డారు. అలాంటి సాహస కృత్యం ద్వారా మొసలికి ఆహారంగా మారాడని చెబుతున్నారు. మరికొందరు మాత్రం మొసలి ఎంతో మందిని మింగేసింది అని అభిప్రాయపడ్డారు.

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

