  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Crude Oil Crisis: బాంబ్ పేల్చిన కువైట్.. పెట్రోల్ ధరలు పీక్స్ కి వెళ్లడం ఫిక్స్ ..!!

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 8, 2026, 01:17 PM IST

Crude Oil Crisis: బాంబ్ పేల్చిన కువైట్.. పెట్రోల్ ధరలు పీక్స్ కి వెళ్లడం ఫిక్స్ ..!!

Crude Oil Crisis: పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలతో మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో భద్రతా పరిస్థితులు మరింత సంక్లిష్టంగా మారాయి. ఈ పరిణామాలు అంతర్జాతీయ చమురు సరఫరా వ్యవస్థను కుదిపేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలక పాత్ర పోషించే హోర్ముజ్ జలసంధి లో నౌకా రవాణాకు పెరుగుతున్న ముప్పు ఇంధన మార్కెట్‌కు పెద్ద సవాలుగా మారింది.

ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో దాదాపు 20 శాతం ఈ జలసంధి ద్వారానే రవాణా అవుతుంది. కానీ ఇటీవలి కాలంలో ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన హెచ్చరికలు, దాడుల భయం కారణంగా చమురు ట్యాంకర్ల కదలికలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. దీంతో గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని చమురు ఉత్పత్తి దేశాలు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం ప్రారంభించాయి. ఈ నేపథ్యంలో కువైట్ తాజాగా ముడి చమురు ఉత్పత్తిని తగ్గించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న భద్రతా ప్రమాదాల నేపథ్యంలో సరఫరా గొలుసును రక్షించేందుకు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు అక్కడి అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఉత్పత్తి ఎంత మేరకు తగ్గించనున్నారన్న విషయాన్ని మాత్రం అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.

ఇక ముందుగా ఖతర్ కూడా తన ద్రవీకృత సహజ వాయువు (LNG) ఎగుమతుల విషయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో ఆందోళనలను పెంచింది. ఒకవేళ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగితే ఇతర చమురు ఉత్పత్తి దేశాలు కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఇరాక్ గతంలో ఉత్పత్తి తగ్గించిన అనుభవం ఉంది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అరబ్, సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాలు కూడా ఉత్పత్తి పరిమితి విధించే అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Also Read: America-Israel-Iran war: యుద్ధ భయంతో విమాన టికెట్లకు రెక్కలు.. రూ. 16 వేలు నుంచి రూ. 1 లక్షకు జంప్..!!  

ఈ సంక్షోభం అత్యధికంగా ప్రభావం చూపే దేశాల్లో పాకిస్తాన్ ఒకటిగా భావిస్తున్నారు. ఆ దేశం తన ఇంధన అవసరాల్లో పెద్ద భాగాన్ని దిగుమతులపై ఆధారపడుతోంది. ఖతార్ నుంచి ఎల్ఎన్జీ సరఫరాలపై ఇప్పటికే అనిశ్చితి నెలకొనగా, కువైట్ కూడా ఉత్పత్తి తగ్గిస్తే పాకిస్తాన్ మరింత ఖరీదైన చమురును కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. దీంతో అక్కడ ఇంధన సంక్షోభం మరింత తీవ్రతరం కావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రపంచ ప్రమాణంగా భావించే బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర యుద్ధ పరిస్థితులు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి బ్యారెల్‌కు 92 డాలర్లను దాటింది. మొత్తం మీద ధరలు సుమారు 30 నుంచి 35 శాతం వరకు పెరిగినట్లు మార్కెట్ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇక ఇండియా విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం పరిస్థితి నియంత్రణలో ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. దేశీయ అవసరాలను తీర్చడానికి కనీసం ఎనిమిది వారాలకు సరిపడే పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు ఉన్నాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు దీర్ఘకాలం కొనసాగితే ప్రపంచ చమురు ధరలపై ప్రభావం పడే అవకాశముందని, దాని ప్రభావం భారత్ సహా అనేక దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలపై కనిపించవచ్చని ఇంధన రంగ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Also Read: International Women's Day 2026: చరిత్రను మార్చిన ఐదుగురు భారతీయ మహిళలు ఎవరు? ఈ కథ వింటే గూస్‌బంప్స్ గ్యారెంటీ!  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

 

