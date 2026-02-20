English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Crude Oil: అమెరికా - ఇరాన్ యుద్దం నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో మళ్లీ పెరిగిన ముడిచమురు ధరలు..

Crude Oil: అమెరికా - ఇరాన్ యుద్దం నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో మళ్లీ పెరిగిన ముడిచమురు ధరలు..

Crude Oil: అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా సెగలు రేపుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా నిలకడగా ఉన్న చమురు ధరలు ఇటీవలి అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతున్నాయి. తాజా ట్రేడింగ్ సెషన్ల ప్రకారం అంతర్జాతీయ బెంచ్‌మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ ఒక్కరోజే దాదాపు 4.35% పెరిగి బ్యారెల్‌కు 70.35 డాలర్లకు చేరుకుంది. సెప్టెంబర్ 2025 తర్వాత ధరలు ఈ స్థాయికి చేరడం ఇదే ఫస్ట్ టైం.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 11:20 AM IST

Trending Photos

Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
5
Jaggery After Meal Benefits
Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
Sugarcane Juice Benefits: వేసవిలో చెరకు రసం..దాహాన్ని తీర్చే అమృతమే కాదు..ఆరోగ్యానికి వజ్రాయుధం!
6
sugarcane juice
Sugarcane Juice Benefits: వేసవిలో చెరకు రసం..దాహాన్ని తీర్చే అమృతమే కాదు..ఆరోగ్యానికి వజ్రాయుధం!
Tollywood Heroes: బాలయ్య బాటలో ప్రభాస్, పవన్, ఎన్టీఆర్,చరణ్.. ! అసలు మ్యాటర్ ఇదే..!
8
Balakrishna
Tollywood Heroes: బాలయ్య బాటలో ప్రభాస్, పవన్, ఎన్టీఆర్,చరణ్.. ! అసలు మ్యాటర్ ఇదే..!
Kuja Budha Yuti: కుజుడు-బుధ సంచారముతో.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే.. ఊహించని డబ్బు..!
6
Kuja Budha Transit
Kuja Budha Yuti: కుజుడు-బుధ సంచారముతో.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే.. ఊహించని డబ్బు..!
Crude Oil: అమెరికా - ఇరాన్ యుద్దం నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో మళ్లీ పెరిగిన ముడిచమురు ధరలు..

International Crude Oil Rates: ఆయిల్ ధరలు ఉన్నపలంగా పెరగడానికి భౌగోళిక రాజకీయ, ఆర్థిక అంశాలు కారణంగా ఉన్నాయి. ఇరాన్‌లోని అణు కేంద్రాలపై అమెరికా దాడులు చేయవచ్చనే వార్తలు మార్కెట్లలో భయాందోళనలు సృష్టించాయి. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో దాదాపు 20- నుంచి 30% వాటా హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారానే జరుగుతుంది. ఒకవేళ యుద్ధం సంభవిస్తే ఇరాన్ ఈ జలసంధిని మూసివేస్తుందన్న హెచ్చరికలు మార్కెట్‌ అంచనా వేస్తోంది. ఇది చమురు సరఫరా నిలిచిపోతుందనే భయాన్ని పెంచుతున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉత్తర అమెరికాలో కొనసాగుతున్న తీవ్రమైన చలి వాతావరణం కారణంగా చమురు ఉత్పత్తి, రిఫైనరీ కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగింది. దీనివల్ల ఇటీవల ప్రపంచ చమురు సరఫరా రోజుకు 1.2 మిలియన్ బ్యారెళ్ల మేర తగ్గింది. సౌదీ అరేబియా, రష్యాతో కూడిన ఒపెక్‌ ప్లస్‌ దేశాలు చమురు ఉత్పత్తి కోతలను పొడిగించడం కూడా ధరల పెరుగుదలకు కారణమైంది.

భారతదేశం తన చమురు అవసరాలలో 85% పైగా దిగుమతుల ద్వారానే తీర్చుకుంటుంది. అంతర్జాతీయంగా బ్యారెల్ ధర పెరిగితే దాని ప్రభావం నేరుగా కనిపిస్తుంది. రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. చమురు దిగుమతుల కోసం ఎక్కువ డాలర్లు వెచ్చించాల్సి రావడంతో రూపాయి విలువ ఒత్తిడికి గురవుతుంది. ప్రస్తుతానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద తగినంత చమురు నిల్వలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయినప్పటికి అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గకపోతే దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Petrol And Diesel Rates HikesKhameneiUS-Iran waramerica iran warAmerica Oil

Trending News